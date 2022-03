Ein Mann mit vielen Interessen: Der Dresdner Maler Otto Griebel

Dresden

„1909 kamen drei junge Künstler nach Dresden, um hier zu studieren: George Grosz aus Stolp, Otto Dix aus Gera und Otto Griebel aus Meerane. Zehn Jahre später waren ihre Namen als die der Begründer des Verismus in aller Munde. Grosz und Dix brachten es zu internationalem Ansehen. Griebel wird zu Unrecht heute außerhalb Dresdens kaum noch genannt.“ Als der Kunsthistoriker Diether Schmidt dies 1965 schrieb, hatte sich Otto Griebel vollständig aus dem Kunstbetrieb zurückgezogen.

Zwar ehrte das Leonhardi-Museum ihn mit einer Ausstellung zum 70. Geburtstag, aber mit dem Zeichnen und der Malerei hatte er damals abgeschlossen und widmete sich ganz dem Schreiben. Das Buch mit seinen Erinnerungen „Ich war ein Mann der Straße“, eine farbenfrohe Schilderung der Dresdner Kunstszene vor 1945, war 1986 ein Publikumserfolg und ist bis heute beliebte Zitatenfundgrube für Historiker wie Kunsthistoriker. Damit eroberte Otto Griebel postum mehr Aufmerksamkeit, als sie seine wenigen erhaltenen Bilder damals genossen haben.

Griebel und Dix: Wer hat wen inspiriert?

Dass Griebel als Künstler weniger Berühmtheit erlangte, liegt nicht an der mangelnden Qualität seiner Arbeiten. Ebenso wie Otto Dix hatte er die Schrecken des Ersten Weltkrieges als Frontsoldat hautnah erlebt. Beide hatten danach die Möglichkeiten des Expressionismus schnell ausgelotet und über den Umweg des Dadaismus zu überspitzten Darstellungen des realen Wahnsinns ihrer Zeit gefunden. Wer wann wen inspiriert hat, als beide in Ateliers Tür an Tür arbeiteten, ist nicht immer klar zu trennen.

Allerdings stand Griebel schon damals die Vielseitigkeit der eigenen Interessen im Weg, von denen er sich leiten ließ. Als bekennender Kommunist, der sich zeitweise sogar der linksradikalen KAPD angeschlossen hatte, opferte er einige seiner künstlerischen Möglichkeiten der politischen Idee und dem politischen Kampf. Als Dix 1922 der Karriere zuliebe nach Düsseldorf ging, übte Griebel in einer „proletarischen Hundertschaft“ für den bewaffneten Klassenkampf. Und als sich ab 1926 Händler und Kritiker für ihn und seine Kunst zu interessieren begannen, verprellte er das bürgerliche Kunstpublikum mit dem Monumentalgemälde „Die Internationale“ (heute im DHM in Berlin).

Griebel war beliebt und gefürchtet für seinen schlagfertigen Humor. In Dresden wurde der gesellige und unprätentiöse Alleskönner zu einer Integrationsfigur des Kunstbetriebs. Er engagierte sich in der Dresdner Sezession 1932 für gemeinsame Ausstellungen und in der Assoziation revolutionärer bildender Künstler zusammen mit der politisch interessierten Künstlerjugend gegen den aufkommenden Nationalsozialismus. Er zeichnete für die linke Presse, widmete sich dem Puppenspiel und trat in KPD-Versammlungen als Schnellzeichner auf.

Die Bombardierung zerstörte sein Lebenswerk

Wie für viele andere Künstler endete auch für ihn 1933 die Hauptschaffenszeit: Drangsaliert und zunehmend von Verdienstmöglichkeiten abgeschnitten, wurde er Grafiker und Gestalter im Hygiene-Museum und für landwirtschaftliche Lehrausstellungen. Als Maler zog er sich in die Landschaft zurück. Nachdem er kurz vor seinem 50. Geburtstag im Feuer des 13. Februar 1945 den größten Teil seines Lebenswerks verloren hatte, gelang ihm zwar kein künstlerischer Anschluss an das Niveau der Zeit vor 1933, wohl aber ein Neuanfang. Otto Griebel wurde Kunsterzieher, zunächst im Fletcherschen Aufbaugymnasium, später in der Kreuzschule und ab 1952 in der Arbeiter- und Bauernfakultät der Hochschule für Bildende Künste.

Mit dem Kunstbetrieb der DDR ließ er sich nach zaghaften Versuchen in der Gruppe „Das Ufer“ und in der Ersten und Zweiten Deutschen Kunstausstellung nicht mehr ein. „Schon zu zufrieden“ fand er das zweckoptimistische Zukunftspathos des sozialistischen Realismus, zu dem er sich nicht aufschwingen konnte. Auf die Frage, warum er nicht mehr male, sagte er 1968 in einem Interview: „Ich käme mir vor wie ein alter Prärie-Indianer, der in der Manege auftritt.“ Immerhin wurde er ab 1958 Zeuge der Musealisierung seines frühen Werkes in der DDR: Die „proletarisch-revolutionäre Kunst“ wurde erforscht und gefeiert.

Der Verlust seiner wichtigsten Werke im Krieg und die Vielseitigkeit seines Vermächtnisses – neben Bildern eine Vielzahl von Manuskripten, Illustrationen, bemalten Alltagsgegenständen und ganzen Puppentheatern – haben die systematische Auswertung des Nachlasses lange verhindert. Und dies, obwohl Matthias Griebel, einer der Söhne des Künstlers, diesen hingebungsvoll bewahrt und aufbereitet hat.

Mit einer Ausstellung und der Publikation des Werkverzeichnisses hat die Städtische Galerie Dresden 2017 begonnen, Griebels Schaffen neu zu betrachten. Enorme Auktionsergebnisse für einzelne Werke der 1920er Jahre und die Ausstellungen des „Kunstfundes Gurlitt“ haben ebenfalls dazu beigetragen, dass der Name Otto Griebel nicht in Vergessenheit gerät.

Am 7. März 1972, vor 50 Jahren starb Otto Griebel. Sein Grab befindet sich auf dem Loschwitzer Friedhof.

*Johannes Schmidt, Kustos in der Städtischen Galerie Dresden. Seine Dissertationsschrift zum Werk von Otto Griebel erscheint in Kürze im Olms-Verlag.

Von Johannes Schmidt*