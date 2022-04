Ein Leben für die Musica sacra: Zum Tod von  Gerald Stier

Dresden

Er war eine Institution in der Musica sacra Sachsens, einer, dem man da nichts vormachen konnte, der viel bewegte und dennoch wenig Aufhebens von sich selbst machte: Landeskirchenmusikdirektor Gerald Stier. Auch nach seinem Abschied in den Ruhestand 2004 habe ich ihn oft in Dresdner Kreuzkirche getroffen, in Vespern und Konzerten, irgendwo im Mittelschiff. Und es war immer gut, mit ihm zu sprechen und seine klaren, fachlichen Ansichten zu hören.

Nun hat sich sein Leben vollendet. Im 82. Lebensjahr ist Gerald Stier im Kreise seiner Familie verstorben. Er wird fehlen, nicht nur seiner Familie, sondern auch der christlichen Gemeinschaft in Sachsen.

Die Musik als persönlicher Ausdruck seines Glaubens

Gerald Stier wurde 1940 in Rathendorf, südlich von Geithain, in bäuerlichem Umfeld geboren und in Kindheit und Jugend mit allen Schikanen und Schwierigkeiten konfrontiert, die die DDR damals für Christen parat hatte. Aber er ließ sich nicht beirren und stand fest zu seinem Glauben. Und so sollte es bleiben, ein Leben lang. Auf einem Proseminar für den kirchlichen Dienst in der Nähe von Potsdam entdeckte er seine Liebe zur Musica sacra, die ihn prägen sollte und auf verschiedenste Weise persönlicher Ausdruck seines Gottesbekenntnisses war.

Er absolvierte die kirchenmusikalische Ausbildung und beendete sein Studium 1963 in Halle mit der großen A-Prüfung. Schon im November desselben Jahres nahm Gerald Stier seine Kantorentätigkeit an der hiesigen Auferstehungskirche Dresden-Plauen auf. Dieser Gemeinde blieben er und seine Frau Gudrun – ebenfalls ausgebildete Kirchenmusikerin – über vier Jahrzehnte aufs Engste verbunden.

Und das war ein segensreiches Wirken. Aus einer eher kleinen Kantorei formte Gerald Stier über die Jahre ein richtig leistungsfähiges Ensemble, das sich mit Recht an die großen Oratorien und Passionen heranwagen durfte. Etliche heute wichtige Solisten hatten in Konzerten unter seinen Fittichen ihren Anfang, kamen regelmäßig wieder. Und auch Musiker aus beiden großen Dresdner Orchestern kamen gern in die Auferstehungskirche.

Unterwegs auf weniger ausgetretenen Pfaden

Programmatisch wandelte Gerald Stier sehr oft auf weniger ausgetretenen Pfaden. Es musste bei ihm nicht nur jährlich das Bach’sche Weihnachtsoratorium sein. In meinen Unterlagen habe ich z.B. auch die D-Dur-Messe von Antonin Dvorak gefunden oder die A-Dur-Messe von Bach (BWV 234).

Einfach war es nie und ist es auch heute nicht, ein Kirchenkonzert mit Laien auf die Beine zu stellen, z.B. schon wegen der – auch finanziell – sehr eingeschränkten Probenmöglichkeiten. Viel mehr als einmal konnte (und kann) man eben nicht mit einem Orchester proben. Doch Gerald Stier verstand es, damit zurechtzukommen und vor allem seine Kantorei zu motivieren. Er wusste sehr genau, wie essentiell die Arbeit mit dem Nachwuchs ist, soll die Kirchenmusik im Speziellen und die Musiklandschaft überhaupt eine Zukunft haben. Und so gründeten und förderten er und seine Frau zwei Kurrenden, die z.B. Kinderchormusiken gestalteten, arbeiteten mit einem Flötenkreis und dem Posaunenchor.

Wunderbarer Organist

Die evangelische Landeskirche hatte für Gerald Stiers engagierte Tätigkeit ein offenes Ohr und berief ihn zunächst zum KMD für den Kirchenbezirk Dresden-West und schließlich 1992 zum Landeskirchenmusikdirektor der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Auch in diesem Amt hinterließ Gerald Stier tiefe Spuren, etwa mit der Einführung des Evangelischen Gesangbuches und vielen Weiterbildungsaktivitäten für Kirchenmusiker. Nicht zuletzt prägte er auch einige Treffen kirchlicher Laienchöre, die – wie ich aus eigenem Mittun weiß – nicht nur musikalisch bereichernd waren, sondern wo man sich so richtig geborgen fühlen durfte in einer großen christlichen Gemeinschaft.

Immer war es auch wunderbar, Gerald Stier als Organisten zu erleben, egal in welcher Kirche. Während seiner Dienstzeit wurde die Orgel der Auferstehungskirche gebaut, an deren Konzeption er wesentlich beteiligt war.

Gedenkgottesdienst: 13.4., 10 Uhr in der Auferstehungskirche Dresden-Plauen

Von Mareile Hanns