Ein Dresdner siegt beim Wurzener Ringelnatz-Gedichtwettbewerb

Wurzen/Dresden

Auch 87 Jahre nach seinem Tod scheinen die Verse von Joachim Ringelnatz (1883-1934) nichts von ihrer ansteckenden Wirkung verloren zu haben. Das hat jetzt ein Wettbewerb gezeigt, initiiert von einem rührigen Literaturverein. 2019 wurde er in Wurzen gegründet, der 16.000-Einwohner-Kleinstadt, wo Ringelnatz mit dem bürgerlichen Namen Hans Gustav Bötticher geboren wurde und aufwuchs.

Dieser Verein rief im August dazu auf, Gedichte einzusenden, die den Namen des Herkunftstortes von Verfasserin oder Verfasser nebst einen Bezug zu Ringelnatz enthalten. Gereimt sollten sie sein und nicht allzu lang, maximal 40 Zeilen. Das Motto „Kringel à la Ringel“ entlehnten sie Zeilen des Hamburgers Peter Rühmkorf (1929-2008), ein großer Bewunderer und Verwandter im Geiste. In „Kringel an Ringel“ wünschte der sich: „nein, keinen Ordensstern, keine Ehrenschleppe, / aber dass ihr vielleicht in die unterste Stufe/ der Ringelnatztreppe /meinen Namen einkerbt“.

Platz 1 für den „Kassel-Kringel“

173 Dichterinnen und Dichter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sind angesprungen auf den lyrischen Kauz, Seefahrer und Kabarettisten, den meisten wohl durch seine Figur des Kuttel Daddeldu bekannt. Zu insgesamt 260 Gedichten haben sie sich inspirieren lassen. Die fünfköpfige Jury aus Literaturwissenschaftler, Verleger und Schriftstellern soll über diese Resonanz perplex gewesen sein, wie Vereinsvorsitzende Viola Heß mitteilte.

Zum Sieger kürten sie „Kassel-Kringel“ von Patrick Wilden. Der geborene Paderborner, Jahrgang 1973, ist in der Gegend um Kassel zur Schule gegangen. Seit 2004 aber lebt er in Dresden, hat vor allem Gedichte, auch kurze Prosa und Übersetzungen veröffentlicht; zuletzt den Lyrikband „Alte Karten von Flandern“ (Raniser Debüt, 2019). Freuen kann er sich nun über ein „literarisches Verwöhn-Wochenende“ für zwei Personen in Wurzen mit Übernachtung im Bischofsschloss, Rundgang auf dem Ringelnatz-Kunstpfad, Besuch der Ringelnatz-Ausstellung und Veranstaltung des Ringelnatz-Vereins.

Belegen Platz 1, 2 und 3 des Wettbewerbs: Patrick Wilden, Carl-Christian Elze und Tina Ilse Maria Gintrowski, Quelle: Stefan Bürgel/HK Beck/PR

Der zweite Preis ist an Carl-Christian Elze gegangen. „neustadt lipsia à la ringel“ hat er sein Gedicht genannt. Der 1974 in Berlin Geborene, in Leipzig aufgewachsen, zählt zu den bekanntesten Vertretern der Leipziger Lyrikszene. „langsames ermatten im labyrinth“ (Verlagshaus Berlin, 2019) heißt sein jüngster Lyrikband. Wer seine Verse kennenlernen will: Vergangenes Jahr erschien eine kleine Auswahl als „Poesiealbum Nr. 353“.

Mit dem dritten Preis ausgezeichnet hat die Jury Tina Ilse Maria Gintrowski. Ihre Verse hat sie „Überall ist Wunderland“ überschrieben – so lautet auch die erste Zeile eines der bekanntesten Ringelnatz-Gedichte. Die Verfasserin stammt aus Berlin, ist Jahrgang 1978 und lebt zur Zeit in Köln. Die beiden Preisträger bekommen einen Grafik-Kalender mit Holzschnitten von Arndt Weigend zu Arbeiten von Joachim Ringelnatz.

Wawerzinek schrieb gleich zwei Dutzend

Peter Wawerzinek, dem das Herz voll von Ringelnatz gewesen sein muss, ging der Mund derart über, dass er gleich zwei Dutzend Stadtgedichte schrieb. Die Orte, die darin vorkommen, hat er den „Reisebriefen eines Artisten“ entnommen, einer Sammlung von 103 Ringelnatz-Gedichten, die 1928 erschien. Besonders Wawerzineks „Bad Tölz“ beeindruckte die Jury. Deswegen würdigte sie ihn mit dem Sonderpreis „Wurzener Extra“.

In Dresden war Wawerzinek, 1954 in Rostock geboren und im Kinderheim aufgewachsen, 2016 Stadtschreiber. Für Aufsehen sorgte er 2010 mit seinem Roman „Rabenliebe“. Zuletzt erschien „Liebestölpel“ 2019 bei Galiani.

In puncto Menge hat Wawerzinek alle anderen Teilnehmer hinter sich gelassen. Ganz kurz hingegen fasste sich der Hamburger Liedermacher und Kabarettist Johannes Kirchberg – der schickte zwei Zeilen. Den weitesten Weg bei diesem Wettbewerb hatten Verse aus Portugal und Griechenland.

Preisverleihung ohne Publikum

Die Preisverleihung musste wegen Corona ohne Publikum laufen, ist aber aufgezeichnet worden. Demnächst kann man sich die auf Youtube anschauen, wie der Verein mitteilte. Später werden wir die besten der eingesandten Gedichte auch lesen können. Der Verein würde sie gern in einer Anthologie veröffentlichen. Sie könnte einmal Teil einer Ausstellung im Wurzener Ringelnatz-Geburtshaus (Crostigall 14) werden. Die ist noch Zukunftsmusik. Ihre bisherigen Erfahrungen haben die Organisatoren Vorsicht bei Zeitplänen gelehrt.

Die Geschichte dieses Gebäudes in barockem Stil, ein klassizistisch überformtes Stadtgut, reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Seit Sommer 2019 wird es für rund 747 000 Euro restauriert. Ein Veranstaltungssaal soll im Obergeschoss entstehen, dazu ein Ausstellungs- und ein Leseraum, im Erdgeschoss Räume für Projekte und für den Verein.

Im Sommer 2020 sollten die Handwerker fertig sein. Doch das verhinderte ein Baustopp, der sich zu mehr als anderthalb Jahren Zwangspause auswuchs. Als Veranstaltungsort braucht das Haus heutzutage Fahrstuhl, Rettungstreppe und Behindertentoilette. Dagegen sperrte sich jedoch die Denkmalschutzbehörde. Inzwischen sei in Sachen des umstrittenen Lifts ein Kompromiss gefunden, so Viola Heß. Jetzt wartet der Verein auf die Baugenehmigung und die Fortsetzung der Arbeiten.

Internet: ringelnatz-verein.de

Von Tomas Gärtner