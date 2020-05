Ein Blick in den Dresdner Museumsführer „Gemäldegalerie Alte Meister“

Dresden

„Die Königl. Bilder Gallerie ist […] die schönste der Welt“, meinte einmal der kunstsinnige Gelehrte Johann Joachim Winckelmann, allerdings zu Zeiten, als Impressionismus, Expressionismus, Futurismus, Kubismus und sonstige Kunstismen sich noch nicht mal als Silberstreif am Horizont abzeichneten.

Die weltbekannte Sammlung der Gemäldegalerie Alte Meister ist vor allem August dem Starken und seinem Sohn Friedrich August zu verdanken, die Dresden im frühen 18. Jahrhundert zu einem zentralen Punkt der europäischen Kunst- und Intellektuellenszene machten. Sie erwarben viele Stücke von bedeutenden Künstlern aus halb Europa.

Anzeige

„Jeder fordert Geld, selbst die Professoren und hohen Herren an der Spitze der Kunstkabinette...“

Der Museumsführer „ Gemäldegalerie Alte Meister“ stellt in kurzen Texten herausragende Werke des Sammlungsbestands der italienischen, niederländischen, spanischen, französischen und deutschen Schule vor, von denen etliche Bilder nach einer umfassenden Restaurierung im Zuge der umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten an der Sempergalerie und damit einhergehender Neukonzeption der Ausstellung wieder in neuem Glanz strahlen.

Weitere DNN+ Artikel

Zitiert wird von Stephan Koja in seinem Überblick zur Geschichte der Gemäldegalerie neben den üblichen Verdächtigen wie Winkelmann und Goethe, der ein Wiederholungstäter in Sachen Galerie-Besuch war, auch aus dem Bericht eines (nicht genannten) französischen Reisenden. Dieser notierte: „ Dresden ist eine der ansehnlichsten Städte in Deutschland..... . Im Vergleich zu anderen bedeutenden Städten Europas findet der Reisende in Dresden besonders viele Sehenswürdigkeiten; allerdings kommt ihn seine Neugier auch an keinem anderen Ort so teuer zu stehen. Jeder fordert Geld, selbst die Professoren und hohen Herren an der Spitze der Kunstkabinette...“

Napoleons Truppen plündern gegen Quittung

Der Ruf, den die Dresdner Kunstsammlungen in Frankreich genossen, erwies sich dann als höchst fatal, nachdem Sachsen an der Seite Preußens 1806 nach den desaströs verlaufenen Schlachten von Jena und Auerstedt von französischen Truppen besetzt wurde. Mit der Französischen Revolution hatte nämlich der Kunstraub eine neue Qualität erhalten, er war nun politisch-ideologisch motiviert, und unter Napoleon diente die Beschlagnahme von Kunstwerken in den eroberten Gebieten (meist gegen Quittung) der Verwirklichung eines hegemonialen Programms: Paris sollte zur Hauptstadt der europäischen Kunst werden, indem man Kunstwerke aller Art plünderte und ins „Vaterland der Künste und des Genies, der Freiheit und Gleichheit“ abtransportierte.

Vivant Denon, Generaldirektor des Louvre, rückte im Gefolge Napoleons 1806 in Berlin ein und durchmusterte die königlich-preußischen Kunstbestände höchstpersönlich, wie anschließend die der Museen in Braunschweig und Kassel.

Aber Dresden hatte Glück. Der Napoleon als Außenminister dienende Talleyrand berichtete später über die Vorgänge anno 1806: „In Posen verhandelte der Kaiser mit dem Kurfürsten von Sachsen... Der Kurfürst trat dem Rheinbund bei und nahm den Titel eines Königs an. Bei dieser Gelegenheit erhielt Napoleon die Liste der Bilder, die ihm Denon riet, aus der Dresdner Galerie herauszunehmen. Er las darin, als ich sein Arbeitszimmer betrat, und reichte sie mir. ,Wenn Eure Majestät in Dresden Bilder wegnehmen läßt’, sagte ich ihm, , dann tun Sie mehr, als der König von Sachsen je zu tun gewagt hätte; denn er hält sich nicht für berechtigt, auch nur eines dieser Bilder in seinem Schloss aufzuhängen. Er achtet die Galerie als Nationaleigentum. ,Ja, sagte Napoleon, ,er ist ein vortrefflicher Mann; man sollte ihm keinen Kummer machen. Ich gebe Befehl, daß nichts angerührt wird. Wir werden später weitersehen.’“

Herausgeber: Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Stephan Koja; Gemäldegalerie Alte Meister. Museumsführer, Sandstein Verlag, 168 Seiten, 140 farbige Abb., 12,95 Euro

Lesen Sie auch:

Von Christian Ruf