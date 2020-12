Ein Atelierbesuch beim Dresdner Künstler Veit Hofmann

Dresden

Jedesmal, wenn ich das Künstlerhaus in Loschwitz betrete, setzt dieses kleine Staunen ein, über das Verwinkelte, fast Verwunschene seiner Architektur. Das ist beim Besuch in Veit Hofmanns Wohnung und Atelier nicht anders. Oder doch, zumindest ein wenig, weil man dieses Mal nicht so weit nach oben durchs Treppenhaus muss. Der Künstler erwartet uns freudig auf halber Treppe und führt uns durch den Flur in sein kleines Arbeitsreich.

Draußen zuckelt der Verkehr auf der Pillnitzer Landstraße vorbei, ein permanentes Geräusch. Das kennt Hofmann, es ficht ihn nicht weiter an. Auf der anderen Straßenseite ist es jedenfalls ruhig. Dort liegt der Friedhof. In Hofmanns kleinem Atelier ist es angenehm warm. Die alten Dielen sind farbbekleckst, fast ein wenig klischeehaft das Künstlerbild bedienend. „Ich brauche mittlerweile nicht mehr so viel Platz wie früher“, erklärt er.

Anzeige

Dann zeigt er auf das Bild, das die DNN-Ausgabe auf ihrer Titelseite schmückt: „Der blaue Engel“. Um es den Besuchern noch etwas besser präsentieren zu können, holt er eine kleine Staffelei herbei. „Die habe ich von Hermann Glöckner bekommen“, sagt Hofmann. Dabei brauche er sie gar nicht. „Eigentlich male ich anders, auf dem Fußboden.“

Die Welt ist gleichfalls sein Zuhause

All das, die Erwähnung Glöckners – oder auch andere Namen wie Helmut Schmidt-Kirstein, Wilhelm Lachnit und Max Lachnit oder Hans Jüchser – ist dabei aber keine Attitüde, weiß Gott nicht. Hofmann wurde in diesem Haus 1944 geboren, noch als Kriegskind. Später zog es ihn von dannen, doch seit Mitte der 1980er Jahre lebt und arbeitet er wieder in dem markanten Bau.

Dresden ist er also verbunden, doch die Welt ist gleichfalls sein Zuhause. Hofmann zeigt fast schon euphorisch eine Arbeit, die vom Gateway Arch in St. Louis inspiriert wurde. Und er freut sich über die Nachfrage an seinem Interesse an Frank Lloyd Wrights Architektur. Die Neugier des Autors, ob eine verwaschene Fotografie an der Wand tatsächlich UFOs zeige, bedient Hofmann mit einer überraschenden Antwort: Nein, das seien Lenticularis, sogenannte Linsenwolken, über Buenos Aires. Nur ein kleines Indiz, dass es in Ateliers immer etwas zu entdecken gibt.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihm selbst gehe es gut, sagt Hofmann – und lobt sofort die Arbeit seiner Galerie Ines Schulz. Er ist aber auch seinerseits einfach ein fleißiger Arbeiter. Seine Werknummerierung, auf die er stolz im Computer hinweist, liegt bei mehr als 7500.

Die beste Kunst entstehe in schlechten Zeiten, sagt Hofmann. Matisse zum Beispiel habe in schlimmsten Tagen die schönsten Bilder gemalt. Sein eigener „Blauer Engel“ sei durchaus als Hoffnungsbotschaft gedacht. „In die jetzige Zeit passt es gut.“

Von Torsten Klaus