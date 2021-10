Dresden

Edita Gruberová und Dresden – das war eine besondere Verbindung. Die Sopranistin, begehrt auf den großen Bühnen der Musikwelt, kam immer wieder und gern nach Dresden. Weil sie die akustisch brillante Semperoper schätzte und das kundige, begeisterungsfähige Publikum darin, und weil sie von den Dresdnern gefeiert wurde. Für ihre einzigartige Meisterschaft des Gesangs, ihre Sprachbehandlung und ihre durchdachte Gestaltung der verschiedenen Partien, für ihre stimmliche Disziplin und den Mut, auch noch im für Sängerinnen fortgeschrittenen Alter anspruchsvolle Rollendebüts zu wagen.

Geboren in einfachen Verhältnissen

Nun muss Dresden, müssen Musiker und Musikliebhaber dieser Welt Abschied nehmen: Am Montag ist Edita Gruberová im Alter von 74 Jahren in Zürich verstorben. Das teilte ihre Familie über die Münchner Agentur Hilbert Artists Management mit.

Am 23. Dezember 1946 wurde sie in Bratislava geboren, in einfache Verhältnisse hinein. Zu ihrer Mutter war das Verhältnis eng, beide liebten die Musik. „Ich habe mich immer in den Gesang gerettet. Auch meine Mutter hat gerne gesungen, von ihr habe ich die Stimme bekommen“, sagte Gruberová einmal dem Bayerischen Rundfunk (BR). Und in einer Biografie schrieb sie: „Wir haben durch unser Singen unsere Seelen gelüftet.“

Ihre ausdrucksstarke Stimme fiel auf. Vom Schulchor kam sie zum Rundfunkkinderchor, studierte in Bratislava am Konservatorium. Doch trotz der Erfolge hatte sie es schwer, sich in der Tschechoslowakei durchzusetzen. Nach dem Ende des Prager Frühlings floh Gruberová 1969 mit ihrer Mutter und konnte nach schwierigen ersten Anläufen dann an der Wiener Staatsoper endlich ihren Durchbruch feiern. Mehr als fünf Jahrzehnte lang sang sie an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt.

Regisseure hoben extra für sie Stücke ins Programm

Sie war Zerbinetta in Strauss’ „Ariadne auf Naxos“, Violetta in Verdis „La Traviata“, Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“, um nur einige Partien zu nennen. Mailand, London, New York, Paris Berlin, München, Genf, Dresden, Zürich, Florenz, Madrid und Barcelona – überall stand sie auf der Bühne. Eigens für sie hoben Regisseure sogar selten gespielte Opern mit schwierigen Gesangspartien ins Programm, vor allem Belcanto-Rollen. Einer ihrer Lieblingskomponisten war der Italiener Gaetano Donizetti. Der habe sich ausdrücklich gewünscht, dass Sängerinnen und Sänger kreativ seien, anstatt sich streng an detaillierte Vorgaben zu halten, verriet sie 2015 in einem Interview.

Auszeichnungen gab es viele, etwa die Titel Österreichische und Bayerische Kammersängerin, das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, den ECHO Klassik oder den Bayerischen Verdienstorden. Und dann waren da noch die Beinamen – Ausdruck höchster Verehrung: „Primadonna assoluta, die Einzigartige, die große Diva“, schwärmte etwa der Münchner Intendant Nikolaus Bachler, als die Sopranistin 2019 dort ihren Abschied von der Opernbühne feierte. Andere nannten sie Königin der Koloraturen, und für die „Wiener Zeitung“ war sie 2010 gar die „ewige Hohepriesterin des Belcanto“. Sie war „die Gruberová“ – so wie es „die Callas“ oder „die Caballé“ gab.

Mehrfach an der Semperoper zu Gast

Wenn sie nicht auf den Bühnen stand, lebte sie in Zürich, wie sie zwei Töchter großzog. Ihrem Geburtsland blieb sie aber stets verbunden. „Die Slowakei ist und bleibt mein Heimatland. Dort fühle ich mich zu Hause, entspannt und freudig“, sagte sie 2016 der Deutschen Presse-Agentur.

„Mit ihrem Tod beklagt die Opernwelt den Verlust einer ihrer bedeutendsten Persönlichkeiten“, erklärte Peter Theiler, Intendant der Sächsischen Staatsoper Dresden. Die Sängerin war unter seinen Vorgängern von 2004 bis 2011 mehrfach zu Gast in der Semperoper und brillierte in einer ganzen Reihe konzertanter Aufführungen: 2005 „I Puritani“, 2007 „Beatrice di Tenda“ von Vincenzo Bellini, 2008 „Lucia di Lammermoor“, 2010 „Lucrezia Borgia“ und 2011 „Anna Bolena“ von Gaetano Donizetti. Unvergessen bleibt auch Edita Gruberovás erster Auftritt in Dresden im April 1985, kurz nach der Wiedereröffnung der wiederaufgebauten Semperoper, als Zerbinetta im Rahmen eines Gastspiels der Wiener Staatsoper. Wer dabei war, hat wahrlich Sternstunden erlebt.

„Mit ihren lyrischen Qualitäten und ihrem brillanten Ton wird uns Edita Gruberová als eine der führenden Koloratursoprane der Welt in Erinnerung bleiben“, würdigte gestern der Orchestervorstand der Sächsischen Staatskapelle die Künstlerin. „Zahlreiche außergewöhnliche Belcanto-Momente durften wir mit ihr in der Semperoper erleben und gemeinsam dem Dresdner Publikum präsentieren – dafür sind wir Edita Gruberová außerordentlich dankbar.“ Auch Christian Thielemann, Chefdirigent der Staatskapelle, erinnert sich: „Ich habe mit Edita Gruberová mehrfach zusammengearbeitet und sie außerordentlich bewundert. Sie war eine richtungsweisende Künstlerin, deren Arbeitsethos durch Fleiß und Beharrlichkeit charakterisiert war. Ihre Stimme war nie verkrampft, immer frei. Sie ist ein Vorbild für mehrere Generationen.“

Den weiblichen Opferrollen verschrieben

Die Karriere der Ausnahmesängerin war phänomenal, ihr Repertoire hat sie beständig erweitert, Partien, die sie immer wieder sang, erfuhren neue Dimensionen. „Das Verständnis wird tiefer, der Umgang souveräner, aber vor allem kommt das ganze Leben dazu“, sagte sie 2007 im Gespräch mit Michael Gruhl, der sie anlässlich ihres erneuten Dresden-Gastspiels für DNN traf, nachdenklich. Sie hatte sich ja in dem von ihr so einzigartig vertretenen Fach den weiblichen Opferrollen verschrieben, „da hat die Lebenszeit, da haben Erfahrungen, Enttäuschungen und Erfolge bei der Erarbeitung enorm mitgewirkt“.

In dem Maße, wie sie sich in die musikalische Gestaltung komplexer Frauengestalten einfühlen konnte, habe sie auch gelernt, dass jede Verzierung, jede Koloratur, jede noch so exorbitante Höhe ihren Sinn hat. Gesang schaffe Ausnahmesituationen, besonders Komponisten wie Bellini oder Donizetti wussten das, erklärte die Gruberová. Das erfordere Ehrfurcht vor den Rollen und Respekt vor den eigenen Stimmbändern, wusste sie.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Edita Gruberová war zudem ständiger Gast der Osterfestspiele von München und Salzburg und wirkte an mehreren Opernverfilmungen mit, darunter in „Hänsel und Gretel“, „Rigoletto“, „Arabella“, „Ariadne auf Naxos“ und „Così fan tutte“. Ihre Diskographie umfasst zahlreiche Einspielungen vor allem italienischer und französischer Opern.

„Sie ist perfekt, sie ist auch – zumal in der Entäußerung gebrochener oder dämonischer Charaktere – außerordentlich ausdrucksstark, aber sie hat kaum jene Art warm-erotischer Sinnlichkeit, mit der sich vor einem halben Jahrhundert die großen Rivalinnen Callas und Sutherland, jede auf ganz anderem Wege, Bühnen und Herzen eroberten“, schrieben die DNN zum 65. Geburtstag der Sängerin 2011. „Edita Gruberová wirkt kühler, nervöser – nicht als stimmliches Tremolo, sondern als geistige Haltung – und damit auch zerbrechlicher; insofern sind ihre Frauengestalten moderner als die jener großen Diven, und vielleicht wird das, wenn es – hoffentlich – neue Generationen großer Stimmen geben wird, als Kern ihrer Leistung erinnerlich bleiben: den Koloraturgesang, fern antiquierter Rarität, ins 21. Jahrhundert geführt zu haben.“

Von Kerstin Leiße, Christoph Thanei und Cordula Dieckmann