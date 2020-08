Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Ungebrochen, kämpferisch und vital zeigt sich Hermann Naumann im 90. Lebensjahr. Man sieht ihm die Jahre harter Arbeit an der Staffelei und am Radiertisch nicht an. Immer noch brennt der Künstler für seine Kunst. Und er bekennt sich gleich als erstes im Gespräch zu seiner antifaschistischen Haltung, die schon als Kind im liberalen Elternhaus gepflegt wurde und ihn in guten Kontakt mit jüdischen Menschen brachte.

Als junger Mann übte er sich im Selbstständigsein, sowohl als Mensch als auch als Künstler, und wurde so unabhängig von jedweder Art von Stilen, Moden, Dogmen und handschriftlichen Haltungen. Dass er bis ins hohe Alter arbeiten kann, ist seiner Natur, seinem starken Willen und seiner Beharrlichkeit geschuldet.

Hermann Naumann. Quelle: Andreas Seeliger

Im Hofmannschen Gut sind aus Anlass seines Geburtstages über 80 Arbeiten zu sehen, darunter ausgewählte Malerei, Grafik und Plastik. In diesem Jahr entstanden eine Reihe von farbenkräftigen Aquarellen, die aus dem Kopf gemalt wurden, darunter immer wieder abstrakte Fantasien und Stillleben von großer emotionaler Kraft und Energie. Diese dem hohen Alter abgerungenen Arbeiten bilden so in der Ausstellung einen besonderen Höhepunkt.

Abstrakt und realistisch, je nach Gegenstand und innerer Stimmung

Hermann Naumann wurde 1930 in Kötzschenbroda/ Radebeul geboren, interessierte sich frühzeitig für Kunst und Fotografie, wollte unbedingt und unter allen Umständen den Weg der Kunst gehen. Er war Schüler von Burckhardt Ebe-Kleinicke, der ihn neben der Bildhauerei und Steinmetzkunst an ausgewählte Werke der Weltliteratur heranführte. 1947-50 lernte Naumann im Atelier des Bildhauers Herbert Volwahsen im Dresdner Künstlerhaus und absolvierte eine Grundausbildung als Bildhauer mit Abschluss.

Die mit jedweder Arbeit ausgefüllten Jahre bei Volwahsen waren vom Kehren und Heizen des Ateliers bis zum Modellieren die hohe Schule seines Lebens. Hier lernte er von der Pike auf mit großer Selbstbeherrschung und Disziplin zu arbeiten und gelangte früh zu einer ungewöhnlichen Reife. Seine Bewerbung an der Dresdner Akademie wurde angenommen, seine Zulassung aber wegen der Kriegsheimkehrer bis auf Weiteres verschoben. Die autodidaktische Bildung erlaubte Naumann in den 40/50 er Jahren den Zugang zur Moderne, ohne in die unsägliche Formalismus-Debatte gezogen zu werden.

Hermann Naumann arbeitet bis heute abstrakt und realistisch, je nach Gegenstand und innerer Stimmung. Abstraktion ist bei ihm ein graduelles Phänomen, das die gegenständliche Arbeit mehr oder weniger intensiv durchdringt. Die Malerei im Ölbild und Aquarell, die den Kern der Ausstellung bildet, erhielt immer Impulse von seiner plastischen Arbeit im Aufbau und der Durchbildung des Bildraumes.Vom Grunde her Plastiker (Bronzen, Eisengüsse, Keramiken, Gipsplastiken und patinierrte Hartgranulate), erwarb Naumann große Kenntnisse im Figürlichen angefangen mit einer seiner ersten Bronzen „Ursula“ (1948), mit der er sich für die Aufnahme im VBKD bewarb, bis zur Porträtbüste „ Helga mit Hut“ (Bronze, 1983) und den konstruktivistischen Stahlplastiken der 80er Jahre, von denen ein wichtiger Teil im Leipziger Grassi-Museum gepflegt und gezeigt wird. Seine jüngste Bronze „Vogelkathedrale“ aus dem Jahr 2017 verbindet Kreatürlich-Gegenständliches und Abstraktes auf skurrile Weise.

Freundschaft mit Otto Dix

Außer zahlreichen Porträtbildern von Freunden und Helga Luzens (geb. Jäkel), seiner zweiten, ihm geistesverwandten Ehefrau, selbst Künstlerin und beliebtes Modell, gehören die Ölbilder mit abstrakten Themen zu seinen Favoriten, wie das 1995 entstandene, ihm lieb gewordene Bild „Fernsehturm“, das in der Ausstellung einen Ehrenplatz bekam. Zwei Bilder mit pastoser Farbfeldmalerei („Abstraktion Zukunft“, 1967 und „Renaissance“, 1975) im schmuckreichen Rahmen bilden neben der Dreiergruppe „Dschungel“ von 1974 die Höhepunkte der Präsentation. Blumen und die heitere Landschaft um den Elbhang und rund um das 1995 bezogene Künstlerhaus Hofmannsches Gut steigern sich im Bild zum Farbenfeuerwerk in eher harmonischen Valeurs und sprechen von der Lebensfreude, die das Schaffen von Naumann bestimmt und ausfüllt.

Die Landschaften von Wachwitz und aus der näheren Umgebung haben in ihrer Opulenz etwas von den Bildern seines Malerfreundes Ernst Hassebrauk, dessen Grabmal Naumann für den Loschwitzer Friedhof 1974 schuf. Die Freundschaft mit Otto Dix entstand über die gemeinsame Zuneigung zu Literatur und Kunst, insbesondere zu Flaubert, aber auch zur Malerei von Kokoschka und Bonnard. Naumann interessierte besonders das Spätwerk von Dix mit seiner spontanen und expressiven Primamalerei. Im Löbtauer Atelier wollten beide noch gemeinsam Akt und Porträt modellieren, doch Dix starb.

In der Grafik und in der Buchillustration leistete Hermann Naumann Singuläres: Der von ihm wiederentdeckte und praktizierte Punzenstich, eine alte Stichtechnik in Kupfer aus dem 16. Jahrhundert, die mit der Punze punktierte Flächen und Linien erzeugt, kam in einigen Illustrationen zur Weltliteratur zur Anwendung. Verlage wie der Union-Verlag sowie Faber & Faber und Reclam verlegten zahlreiche Bücher mit Naumanns Grafik unter anderen zu Gerhart Hauptmanns „ Till Eulenspiegel“, dem Erzählwerk von Franz Kafka und Knut Hamsun. Im Zentrum seines illustratorischen Schaffens steht dabei die 1969 erschienene Anthologie „Meine jüdischen Augen“ mit Gedichten aus dem Warschauer Ghetto zusammen mit 14 Punzenstichen als Handabzüge.

Eine Dokumentation fasst mit Fotografien wichtige Stationen seines Lebens zusammen und erhellt Bekanntschaften und Befreundungen mit Persönlichkeiten, wie Hans Marquardt, Stefan Hermelin, Günter Grass, Fritz Löffler, Pan Walther, Evelyn Richter, Horst Zimmermann, Heiner Protzmann und viele andere.

Bis 26. September. Künstlerhaus Hofmannsches Gut, Alte Dorfstraße 8, 01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

Besichtigung nach Voranmeldung: Tel. 035026 91 641

Von Heinz Weißflog