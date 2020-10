Dresden

„Die Kunst ist dafür da, unser Leben zu bereichern, uns zu inspirieren und zu begleiten“, sagt Helmuth Reichel Silva, neuer Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Universitätsorchester Dresden. Mitten im coronabedingten Shutdown trat er am 1. April die Nachfolge von Filip Paluchowski an, der sich auf eigenen Wunsch nach fünf Jahren an der Spitze des studentischen Orchesters mit Konzerten Anfang des Jahres verabschiedet hatte.

Erste Amtshandlung : Proben absagen

Der Südamerikaner Reichel Silva habe sich mit einem begeisternden Probedirigat gegen mehr als 50 andere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt – ist aus dem Vereinsvorstand zu vernehmen –, und er bringt viel Erfahrung mit: „Ich arbeite regelmäßig mit professionellen Orchestern, aber mir ist die Arbeit mit Jugend- und Laienorchestern ebenfalls sehr wichtig, denn dadurch habe ich die Möglichkeit, eine andere Art von Musizieren zu erleben, die für mich besonderes erfrischend und motivierend ist. Das Universitätsorchester Dresden hat einen hervorragenden Ruf, weswegen ich mich sofort um die Position beworben habe.“

Helmuth Reichel Silva ist seit dem Sommersemester 2020 künstlerischer Leiter des Universitätsorchesters Dresden. Quelle: TU Orchester

Zu den ersten Amtshandlungen des neuen Chefdirigenten gehörte es indessen, fast alle Probentermine des Semesters abzusetzen. Auch das erste Konzert des Uniorchesters unter seiner Leitung im Kulturpalast konnte nicht stattfinden. „Aber es ist uns gelungen, diese Zeit auf die beste Art und Weise zu überbrücken: mit wöchentlichen ‚Digitalen Orchesterabenden‘, an denen die Partitur verschiedener Werke der Sinfonik analysiert werden. Das Orchester hat ein ‚Corona-Video‘ gedreht, um das Gefühl des gemeinsamen Musizierens aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus haben wir die Zeit intensiv genutzt, Ideen für neue Projekte zu diskutieren und kommende Konzerte zu planen“, resümiert Reichel Silva die ersten Wochen seiner Amtszeit. Inzwischen haben aber endlich wieder gemeinsame Proben beginnen können.

Antritt mit deutscher Romantik und Kompositionen aus Südamerika

„Die Planung für das kommende Semester ist durch die Corona-Pandemie schwierig. Wir planen Konzerte für den 30. Januar und den 6. Februar 2021 in der Lukaskirche. Da es die Antrittskonzerte von Helmuth Reichel Silva sein werden, hat er vorgeschlagen, im Repertoire einen Bogen von der deutschen Romantik bis hin zu Kompositionen aus Südamerika zu spannen, was wir sehr begrüßt haben“, erklärt Moritz Zeidler, 1. Vorsitzender im Vereinsvorstand. Auf dem Programm der beiden Konzerte sollen Werke von Michail Glinka, Robert Schumann, Heitor Villa-Lobos, Zoltán Kodály sowie von Jörg Widmann, Alberto Ginastera und Ludwig van Beethoven stehen. „Aber ob und in welcher Form die Konzerte stattfinden, können wir leider noch nicht sagen. Wir hoffen sehr, dass wir sie unter Einhaltung der Hygienevorschriften durchführen können.“

Nächstes Jahr steht zudem das 60. Jubiläum des Uniorchesters an. Gefeiert werden soll dies unter anderem mit einem Konzert am 18. Juli 2021 im Kulturpalast. Dann wollen die Musiker unter Leitung ihres neuen Chefs die Tanz-Suite von Béla Bartók, Leonard Bernsteins Symphonische Tänze aus „ West Side Story“ und die Sinfonie Nr. 8 G-Dur von Antonín Dvorák aufführen.

Geboren in Chile , ausgebildet auch in Deutschland

Helmuth Reichel Silva, geboren 1983 in Santiago de Chile, begann dort als Fünfjähriger seine musikalische Ausbildung und zog später nach Deutschland, um sein Studium fortzusetzen. Er studierte zunächst Violine an der Hochschule für Musik Würzburg, spielte bis 2010 als Geiger u.a. bei den Stuttgarter Philharmonikern, bevor er seine dirigentische Ausbildung bei Per Borin an der Musikhochschule Stuttgart und Sebastian Tewinkel an der Musikhochschule Trossingen abschloss.

Als Preisträger des Dirigentenpodiums Baden-Württemberg, Finalist des renommierten Besançon-Wettbewerbs und Gewinner des chilenischen Kunstkritikerpreises für die beste Aufführung des Jahres mit dem Orquesta Sinfonica Nacional de Chile gehört er zu den führenden südamerikanischen Dirigenten der jüngeren Generation. Zudem gewann er den zweiten Preis beim 6. Deutschen Dirigierwettbewerb in Stuttgart sowie den Orchestra Prize beim Jeunesse Musicales Conducting Competition in Bukarest. In den letzten Jahren arbeitete er mit vielen Orchestern zusammen, so mit dem Tokyo Symphony Orchestra, dem SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, dem Sinfonieorchester Basel, den Stuttgarter Philharmonikern und leitete als Gastdirigent alle führenden Orchester in seinem Heimatland Chile. Seit 2015 begleitet Reichel Silva die Mitglieder der Jungen Deutschen Philharmonie als Coach und Dirigent während der Probenarbeit und arbeitete dabei mit Dirigenten wie Jonathan Nott, Dennis Russell Davies und Ingo Metzmacher zusammen.

Als neuer künstlerischer Leiter des Universitätsorchesters Dresden möchte er neben den regulären Orchesterkonzerten Kooperationsprojekte mit anderen Ensembles, auch aus anderen Sparten wie Kunst oder Theater anstreben und regt an, dass das Orchester regelmäßig an Education-Projekten teilnimmt, etwa in Zusammenarbeit mit Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen der Region: „Wir müssen die Themen aufgreifen, die uns Menschen wichtig sind, dabei die Literatur sowohl der Vergangenheit als auch der Gegenwart suchen, die uns auf den Weg in die Zukunft begleiten kann. Das ist in diesen Zeiten besonders wichtig, dafür ist die Kunst auch da: um unser Leben zu bereichern, uns zu inspirieren und zu begleiten. Daher möchte ich auch Neues wagen. Wir haben künstlerische Gruppen für Tanz und Theater an der TU, mit dem Chor will ich auch gerne zusammenarbeiten. Oder vielleicht mal eine Oper einstudieren? Ich glaube, hier in Dresden ist viel Potential. Und natürlich würde ich mit dem Orchester gerne mal in meine Heimat reisen.“

www.uniorchester-dresden.de

www.helmuthreichelsilva.com

Von Silke Fraikin