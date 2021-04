Dresdner Tonlagenfestival 2021 mit „Pause“ als Thema

Dresden

Das Festival „Tonlagen – Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik“ ist eine Institution, eine Institution mit langer Tradition. Dieses Fest der Neuen Musik hätte jetzt zum 30. Mal stattfinden sollen.

Hätte? – Nein, es findet tatsächlich statt. Wenn auch ganz anders als ursprünglich geplant. Denn ausgerechnet über der 30. Folge von „Tonlagen“ prangt das Wort PAUSE. Das sei längst so geplant gewesen, erläutert Moritz Lobeck als Künstlerischer Leiter der inzwischen aller zwei Jahre stattfindenden Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik im DNN-Gespräch: „Dahinter steckt eine Überlegung, die aus dem vorigen Festival erwachsen ist. Damals hatten wir ja das Thema ‚Stimme’. Und Stimmen können verstummen, sind vielfach verstummt in der jetzigen Zeit.“ Mit dem Thema „Pause“ wolle man nun der Frage nachgehen, was eigentlich in dem Davor und Danach geschieht.

Moritz Lobeck, Künstlerischer Leiter der inzwischen aller zwei Jahre stattfindenden Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik Quelle: Stephan Floß

Für Lobeck und sein Team kam eine Absage des Jahrgangs 2021 nicht in Frage. Vielmehr sollten die Traditionen dieses 1987 von Udo Zimmermann gegründeten Neue-Musik-Festes mit neuen Akzenten fortgesetzt werden und mit dem aktuellen Thema auf die Gegebenheiten in Zeiten der Pandemie reagieren. Folglich werden die meisten Inhalte im Netz sowie im Radio zu hören sein.

Pause von eingefahrenen Wegen

„Dass uns dieses Thema jetzt in gewisser Weise einholt oder sogar überholt und geradezu überrollt, haben wir 2019 natürlich nicht gedacht. Doch nun ist es so und eigentlich gar nicht so schlecht, denn es macht darauf aufmerksam, dass die Künste just in der Krise sehr gute Berater sein können, um Lösungen zu entwickeln.“ – Oder um eben doch einfach mal Pause zu machen? Pause von eingefahrenen Wegen nämlich. Als Besonderheit dieses 30. Jahrgangs gibt es mittendrin eine wirkliche Pause, denn Tonlagen währt aktuell bis zum 2. Mai, dann geht es Mitte kommenden Monats weiter bis in den Juni hinein.

„Das ist sozusagen die doppelte Ebene zu diesem Thema“, erläutert Moritz Lobeck. „Das Festival muss zwar pausieren, aber gleichzeitig bleibt es eben ein Festival. Ein thematischer Bereich über einen bestimmten Zeitraum, den wir inhaltlich zu füllen versuchen.“ Obwohl die „Tonlagen“ jetzt überwiegend im Internet stattfinden, werden keine Konserven präsentiert, sondern originäre Produktionen aus und für Hellerau. Und die Inhalte können tatsächlich durchaus auch aus Pausen bestehen. Etwa mit einer der bekanntesten Kompositionen von John Cage, die jetzt jeden Morgen um 10 Uhr aufgeführt und gestreamt wird. „4‘33“ heißt dieses Stück aus dem Jahr 1952. Damals eine absolute Provokation: Das Stück besteht aus 4 Minuten 33 Stille. Trotzdem ist es spannend, den Interpreten beim Zelebrieren ihres Auftritts zuzusehen.

TONLAGEN – 30. Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik Bis 2. Mai online auf online auf www.hellerau.org/tonlagen Programmauswahl Jeden Morgen 10 Uhr: 4’33’’ von John Cage, präsentiert von Musikern der Sächsischen Staatskapelle, von AuditivVokal Dresden, ensemble courage u.v.m. 17./25. April, 20.30 Uhr: Xerrox Vol. 4 Ensemble Modern & Carsten Nicolai (Tickets ab 10 Euro) 23. April, 21.05 Uhr: Porträtkonzert Sinopoli, Sächsische Staatskapelle Dresden (Übertragung auf MDR Radio Kultur) 23. April, 22 Uhr: Uraufführung Olga Neuwirth: CoronAtion IV: whoever brought me here ... mit Robyn Schulkowsky 24./25. April, 13– 18 Uhr: Musik Theater Positionen. Symposium in Kooperation mit Theater der Zeit und POSITIONEN, Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden und Semperoper 25. April, 11 Uhr: Komponisten zum Frühstück mit ensemblecourage & Chaya Czernowin 30. April, 20 Uhr: Contemporary Insights 1. Mai, 12–18 Uhr: Spalten, Teilen Symposium zu Diversität, Kategorien und Gerechtigkeit in zeitgenössischen Musiken 1. Mai, 20 Uhr: Zeitkratzer goes West! Cinematic Studies 2. Mai, 4–10 Uhr: Robert Lippok (UA) 2. Mai,. 18 Uhr: Disturbing the Universal: HELLERAU Trickster Orchestra Die Konzerte (bis auf Ensemble Modern) sind kostenfrei auf www.hellerau.org/tonlagen zu sehen. Mit einem Support-Ticket kann die aufwendige Produktion von TONLAGEN unterstützt werden.

Kunst sei „die vielleicht schönste Überflüssigkeit“, meint Moritz Lobeck. Selbst wenn kein Publikum kommen darf, werde für Publikum produziert. Eine Installation von Julian Charrière etwa, die tatsächlich aufgebaut und nun in einer Filmaufzeichnung dokumentiert wird, werde die Abwesenheit von etwas verdeutlichen.

Bei aller Bereitschaft zu Risiko und Experiment sollen die Tonlagen jedoch ein seriöses Festival bleiben und werden mit spannenden Namen aufwarten. Das Ensemble AuditivVokal Dresden präsentiert beispielsweise die berühmte „Todesfuge“ von Paul Celan in der Vertonung des jüngst verstorbenen Komponisten Paul-Heinz Dittrich, und die Sächsische Staatskapelle Dresden wird ihrem im April vor 20 Jahren gestorbenen Chefdirigenten Giuseppe Sinopoli ein Porträtkonzert widmen. Schließlich hat der große Dirigent auch ein beeindruckendes Œuvre als Komponist hinterlassen.

In einem weiteren Livestream wird die Komponistin Olga Neuwirth mit Neuem vertreten sein, zudem präsentieren das Ensemble Modern und Carsten Nicolai ein Werk namens „Xerrox Vol. 4“. Letzteres ist übrigens einer der wenigen kostenpflichtigen Programmpunkte der diesjährigen „Tonlagen“.

„Grundsätzlich versuchen wir, alles möglichst kostenlos anzubieten, weil das die momentanen Erfahrungen spiegelt. Das Publikum ist lediglich auf die Zugänge über die digitalen Angebote angewiesen“, bewirbt der Künstlerische Leiter dieses Herangehen. Dennoch kostet ein solches Musikfest natürlich Geld, viel Geld. Dem Publikum ist daher weitgehend freigestellt, den Veranstaltern und Künstlern mit freiwilligen Spenden unter die Arme zu greifen und preislich gestaffelte Onlinetickets zu erwerben.

Über die enormen Herausforderungen des aktuellen Jahrgangs hinaus ist Moritz Lobeck aber auch dies wichtig: „Diese Krise macht in der Tat vieles sichtbar, was durchaus dramatische Züge trägt. Damit meine ich einen Blick auf die freien Künste, die sogenannten Soloselbstständigen, was uns vielleicht die Chance gibt, ganz neue Perspektiven auf ein wirklich auch wertvolles Feld innerhalb der Kunstszene legen zu können.“

www.hellerau.org

Von Michael Ernst