Dresden/Markneukirchen

Zum Schluss kriegt man ihn nicht mehr raus, diesen Sound. Unweigerlich trällert, wippt man mit. So ist das, wenn man einen alten Herrn trifft, der sich dem Swing verschrieben hat. Die Rede ist von Dieter Walter, 83 Jahre alt. „Möchten Sie einen Kaffee, junge Frau“, fragt er als erstes und weiter: „Und was wollen Sie alles von mir hören? Wo fange ich an?“ Beim Anfang natürlich.

Dieter Walter ist ein Urgestein der Jazzszene in der Elbestadt. Er war der 14. Mann der Dresdner Tanzsinfoniker. 1958 ist er extra von Reutlingen in Baden-Württemberg nach Dresden gezogen. Er wollte nur hier Musik studieren, auch weil die Ausbildung zum Hornisten deutlich besser war als im Westen. Er lernte zwar klassisches Horn, doch sein Lehrer Günter Hörig erkannte das Talent zum Jazz und überredete ihn zu den Dresdner Tanzsinfonikern.

Anzeige

Unverwechselbarer, swingender Sound

Dieter Walter sagte sofort zu. Er liebe es, sich zu bewegen. Und beim Jazz müsse man nicht stille sitzen, sagt er und auch: „Ich konnte rhythmisch klatschen, wenn ein Kollege ein Solo hatte. Ich habe ihn dann mit meinem ganzen Körper angefeuert. Ich möchte nicht wissen, was es bedeuten würde, wenn ich in einem klassischen Sinfonieorchester sitze, und ich würde mich dort körperlich bewegen.“

Weitere DNN+ Artikel

Zwölf Jahre lang war der Hornist der 14. Mann bei den Dresdner Tanzsinfonikern. Ein Horn in einer Bigband, das sei damals wie heute nicht üblich gewesen. Doch Günter Hörig habe sich sehr für die Klangfarbe seines Instrumentes interessiert, sie war ihm für den Sound der Band wirklich wichtig, erinnert sich Dieter Walter. Mit ihrem unverwechselbaren swingenden Sound begeisterten die Jazzer jedenfalls das Publikum, in der DDR, in Osteuropa. Nur eines störte den Hornisten von Anfang an. „Ich saß im Orchester neben meinem Freund Willy Baumgärtel. Er hatte die Basstrompete nach vorne gerichtet zum Publikum. Und ich hatte mein Horn auf dem rechten Oberschenkel und blies quasi nach halblinks hinten“, erklärt er, steht auf, greift sich ein Horn von der Wand und macht es vor: „Schauen Sie doch selbst. Wenn ich immer nach hinten blase, brauche ich viel, viel mehr Kraft, als wenn der Ton nach vorn geht. Ich wollte aber das Instrument so blasen, dass es im Orchester auch zu hören war – trotz der Trompeten und Saxophone.“

Dieter Walter bat deshalb 1964 die Instrumentenbauer in der VEB Blechblas- und Instrumenten-Fabrik in Markneukirchen um Hilfe. „…Wir brauchen für unseren Hornisten dringend eine Spezialanfertigung eines Waldhornes (eines B-Hornes in Trompeten-/Flügelhorn-Form)“, heißt es in dem Brief und weiter: „Wir hoffen, daß Sie diesen Auftrag vordringlich behandeln können, nachdem wir dieses Instrument erst bei einer ausländischen Firma… bestellen wollten, über das Ministerium für Kultur bestellen wollten, von diesem jedoch auch in dieser Angelegenheit an Sie verwiesen wurden.“

Wenig später reiste Dieter Walter in das Werk II nach Klingenthal. Dort wartete Herbert Fischbach auf ihn, ein angesehener Tüftler im Musikwinkel. „Er war genau der richtige Mann für mich. Ein Waldhorn in Basstrompetenform! Das war schon eine echte Herausforderung“, erinnert sich der alte Herr. Ein knappes Jahr tüftelten die Instrumentenbauer, bis sie den Dreh raushatten. Dann machten sie ihn glücklich. Auch über den tollen Klang. 528,55 DDR-Mark kostete das gute Stück.

Die Rechnung von Quelle: Adina Rieckmann

„Es war perfekt“, erzählte Dieter Walter. „Es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, endlich konnte ich – wie meine Kollegen – nach vorn blasen. Das Schönste aber war der Klang. Klar, es war kein warmer Klang mehr wie bei einem klassischen Waldhorn. Aber die Schärfe hatte einfach Pep.“ Und war fortan bei den Dresdnern Tanzsinfonikern unüberhörbar.

Später aber nahm Dieter Walter das besondere Horn immer seltener in die Hand. Das Leben hatte andere Pläne mit ihm. Erst ging er nach Berlin zu einem Musikverlag, dann zum DDR-Fernsehen. Nun lebt er wieder in Dresden, gleich gegenüber seiner alten Wirkungsstätte, dem Kulturpalast. Schallplatten, CDs, Bilder, Fotos in der Wohnung, sie alle erzählen von seinem Leben mit Musik, mit Swing. Das Horn aber habe hier nichts mehr zu suchen, es müsse dorthin, wo es hergekommen ist, meint er.

Dieter Walter, ehemaliger Dresdner Tanzsinfoniker, übergibt dem Instrumentenbauer Mario Weller und dem Direktor des Musikinstrumentenmuseums Markneukirche, Stefan Hindtsche, die Spezialanfertigung eines Waldhornes von 1964/65 Quelle: Adina Rieckmann

Der 83-Jährige trennt sich nun von seinem Instrument, gibt es in das Musikinstrumentenmuseum Markneukirchen. Es ist das einzige dieser Art, das in der DDR je existiert hat, sagt der Instrumentenbauer Mario Weller. Er kennt die Geschichte dieses Horns sehr genau. Er weiß auch, dass die Firma Meister Hans Hoyer das Instrument auf Messen angeboten hat: „Die Klangfarbe Horn findet man bis heute sehr selten in Bigbands. 1968 wurden vier Instrumente verkauft – nach Belgien, England, Schweden und nach Japan. Dass das Instrument jetzt nach Markneukirchen zurückkommt, das ist schon was ganz Besonderes.“

„Das Horn ist immer noch da. Hier in meinem Kopf“

Stefan Hindtsche, der Museumsdirektor, erzählt, dass er Woche für Woche Musikinstrumente angeboten bekomme, zum Verkauf, als Geschenk. Den meisten müsse er Absagen erteilen. Er sagt: „Unser Museum ist viel zu klein, wir platzen aus allen Nähten. Aber dieses Instrument, diese Kreuzung zwischen Klassik und Unterhaltung, das ist was so Seltenes, das wollte ich unbedingt haben.“

Jetzt steht der alte Herr im Museum, schaut sich tief bewegt jedes einzelnes Instrument in den Vitrinen an. Seine Augen strahlen noch mehr, als er sein Horn endlich ganz offiziell dem Hausherrn überreicht. Ob er denn auch ein bisschen traurig sei, dass er es nun nicht mehr selbst in den Händen halten dürfe, fragt ihn derselbe. Die Antwort kommt ohne Zögern: „Nein. Ich habe das Horn doch nicht verloren. Es ist immer in mir da. Hier in meinem Kopf. Dort bleibt es bei mir zu Hause.“

Und dann greift sich Dieter Walter das Instrument ein letztes Mal. Und da ist er wieder, dieser Swing, dieser unverwechselbare Sound der Dresdner Tanzsinfoniker. Was für ein berührender Abschluss eines langen Tages. Was für ein wunderbarer Mann, dieser 14. Mann.

Von Adina Rieckmann