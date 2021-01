Dresden

Wer mit dabeigewesen ist, wird es nicht vergessen, das im September des vergangenen Jahres stattgefundene Spektakel „Himmel über Prohlis“ der Dresdner Sinfoniker. Ob mitwirkende Musikerinnen und Musiker, ob die Technik-Equipe, extra nach Prohlis gepilgerte Musikliebhaber oder dort wohnende Zaungäste, die von ihren Balkonen und Wohnungsfenstern aus das Ereignis verfolgten – die einmalige Klangkulisse wird sich ihnen allen eingeprägt haben. Da lag Musik in der Luft, war geradezu greifbar in einem überdimensionalen Konzertraum, der sich zwischen Hochhausdächern und über einem Einkaufszentrum hinweg durch die Weiten des Stadtviertels erstreckte.

Die Dresdner Sinfoniker haben damit frische Farbe in einen tristen Stadtteil gebracht. Zugleich wurde die Brücke geschlagen von Betonarchitektur zu alpiner Natur, indem auf vier 17-Geschossern und einem langgestreckten Plattenbau Ensembles von gleich vier Alphorn-Quartetten sowie 16 Hörnern, neun Trompeten und vier Tubas nebst einem Quartett chinesischer Dà-Gǔ-Trommeln positioniert worden sind, die für akustische Weite und Faszination zu sorgen verstanden. Zwischen zwei sogenannten Lockdowns (schreckliches Wort) schien die Welt plötzlich offen, kamen Wagnis und Experiment frei Haus bis vor die Tür, sind erstaunliche Verknüpfungen von Abstand und Nähe, von Schall und Licht, von Musikhistorie und Moderne zu erspüren gewesen.

Tausende begeisterte Zuhörer

Ein in der Tat einmaliges Ereignis, dem ein großes Wagnis vorangegangen war. Denn was Markus Rindt als Intendant der Dresdner Sinfoniker gemeinsam mit seinem Ensemble und zahlreichen Gästen da zu arrangieren versuchten, war die Verbindung jahrhundertealter Musik aus dem italienischen Barock mit fernöstlichen Klängen und olympischem Bombast eines John Williams sowie mit der Uraufführung „Himmel über…“ von Markus Lehmann-Horn. Ein Auftragswerk der Sinfoniker, das eigens zu diesem Spektakel geschrieben worden ist. Die Arrangements stammten von Wieland Reißmann, dem die herausfordernde Aufgabe oblag, die Musik über große Distanzen hinweg so abzustimmen, dass die Schallwellen exakt aufeinandertrafen, um ihre Wirkung in einer gezielten Vermischung zu entfalten.

Tausende Menschen vor Ort verfolgten dieses Konzert und waren begeistert. Nun hat der „Himmel über Prohlis“ ein virtuelles Nachspiel und kann im Internet noch einmal verfolgt werden. Mehrere Trailer sowie ein Video-Konzertmitschnitt sind ab sofort auf der Homepage der Dresdner Sinfoniker zu sehen und geben sowohl die damalige Stimmung als auch einmalige Perspektiven von den Hochhausdächern wider. Geradezu „himmlisch“.

Alle Links sowie viele Fotos und Informationen sind gesammelt auf der Projektwebseite zu finden. Die Videos befinden sich im unteren Teil der Webseite.

www.dresdner-sinfoniker.de/himmel-ueber-prohlis

www.dresdner-sinfoniker.de

Von Michael Ernst