Dresdner Schülerlabor DeltaX live aus der Kreuzkirche

Dresden

Seit gut einem Jahr bietet das Schülerlabor DeltaX des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) Online-Experimentiersafaris an, um „ während der Pandemie ein passendes Online-Angebot für Schüler und Schülerinnen vorzuhalten und nicht nur fachliches Wissen zu vermitteln, sondern vor allem auch Freude am Experimentieren zu wecken“. Nun lief das mal etwas anders: Diesmal wurde nicht aus dem Helmholtz-Zentrum gesendet, sondern live aus der Dresdner Kreuzkirche.

Holger Gehring erklärt die Orgel

Thema waren nämlich „Töne und (weihnachtliche) Klänge“, und zu Gast Kreuzorganist Holger Gehring. Bei ihm habe man mit dem Vorschlag, den Kindern die große Orgel zu erklären, offene Türen eingerannt, heißt es vom HZDR.

Etwa 30 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren sitzen zuhause vor ihren Bildschirmen, einige sind schon von Anfang an dabei, andere erst später dazugestoßen. Man kann sich bei dem Projekt fortlaufend anmelden. Rechts vorne im Kirchenschiff, vor einer kleinen Kamera auf einem Stativ und beleuchtet von zwei Scheinwerfern, stehen Nadja Gneist, wissenschaftliche Mitarbeiterin, und Tobias Kozlowski, Doktorand, mit dem Organisten hinter einem Laptop und sprechen zu den Kindern, erklären die physikalischen Grundlagen des Schalles.

Ein vorgefertigtes Video führt durch die Orgel, live sei die Führung leider nicht möglich. Zwischendurch stellen die Kinder im Chat Fragen: Wie viele Tasten hat die Orgel? Wie viele Pfeifen? Aber auch: Kann man die Pedale auch mit sehr großen Füßen spielen? Und: Was ist Ihr Lieblingsstück? Nebenbei bleibt es aber wissenschaftlich, Holger Gehring erklärt, wie man bei der Orgel eine Luftsäule in Schwingung versetzt, um einen Ton zu erzeugen. Und, dass der Ton tiefer wird, je mehr Platz im Klangkörper ist.

Pusten mit Maske?

Auch der interaktive Teil der Safari kommt nicht zu kurz: Mit kleinen Experimenten zum Thema. Ein Grashalm auf einen Flaschenhals gedrückt, mit dem man durch Pusten einen Ton erzeugen kann, ersetzt zuhause die Orgelpfeife. Mehrere unterschiedlich lange Strohhalme, die unten mit Knete verschlossen und mit Tesa nebeneinandergeklebt werden, machen die Panflöte. Nicht immer klappt das einwandfrei, ohne die Hilfe von Nadja und Tobias und alleine im Kinderzimmer funktioniert eben nicht alles auf Anhieb. Und was mit Pusten zu tun hat, können die beiden dank Maske schlecht vormachen. Die Kinder scheinen es gelassen zu nehmen. Nadja Gneist beruhigt ein Mädchen, das keinen Grashalm auftreiben konnte: „Das ist alles nicht so schlimm, und ich schreib dir später nochmal eine Mail.“ Via E-Mail reichen die Kinder auch ihre Lösungen für das Arbeitsblatt ein.

Natürlich gibt Holger Gehring auch eine kleine Vorstellung, winkt von der Empore und führt die große Jehmlich-Orgel vor: Spielt so hoch, dass es fiept, so tief, dass es knattert, zeigt die Bandbreite zwischen „flötigen“ und „schnatternden“ Klängen. Zum Schluss spielt er Bachs Toccata d-Moll.

Die Kinder sind begeistert, eins schreibt, der spiele ja wie ein Profi. Am Ende dürfen die Schülerinnen und Schüler wie immer eine Schulnote vergeben: Im Chat steht diesmal einstimmig eine Eins mit ganz vielen Sternchen.

