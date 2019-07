Dresden/Chemnitz

Mal waren es hundert Leute, mal 20, mal nur die Clubbetreiber selbst. Doch heute könnten es Tausende sein: Der in Dresden lebende Schlagzeuger Erik Reinke wird gemeinsam mit seinen Chemnitzer Bandkollegen von Wasmirbleibt das „Kosmos Chemnitz – #wirbleibenmehr“ – Konzert eröffnen.

Die Anfrage erreichte die drei vor etwa einem Monat. „Das Alternative Jugendzentrum Chemnitz hat unseren Sänger und Gitarristen Rico angeschrieben, ob wir bei Kosmos Chemnitz mitspielen wollen“, erzählt Erik. Das größte Konzert, was sie bisher spielten, fand im Leipziger Felsenkeller statt – Fernab von den Dimensionen, die sie heute erwarten werden. Auch wenn sie nicht auf der selben Bühne wie Herbert Grönemeyer spielen, sondern auf dem „Punk-Podest“, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit der bisher größte Auftritt in der Geschichte der Chemnitzer Band, die sich selbst dem „gossenromantischen Polka Punk“ zuordnet, sein.

Fernsehteam vom ZDF begleitet die Band

Kurz vor dem großen Tag herrscht jedoch noch Unsicherheit: „Ursprünglich sollten wir 17 Uhr beginnen und eine dreiviertel Stunde spielen. Das steht auch so immer noch auf dem Programm. Uns wurde aber gesagt, wir sollen als Erstes um 15 Uhr beginnen und nur eine halbe Stunde spielen“, erklärt Erik das kleine Chaos. Auch ein Geländeplan lässt sich auf der Internetseite noch nicht finden. Es ist eben alles recht spontan.

Die Generalprobe meisterten die drei am Mittwochabend bereits mit Publikum: Ein Fernsehteam vom ZDF begleitet die Band bis zu ihrem Auftritt. Ansonsten bereiten sich Erik, Rico und „Pain“ so vor, wie für jeden anderen Auftritt auch: „Wir haben ganz normal geprobt und die Setlist neu zusammengestellt. Das machen wir vor jedem Konzert, damit keine Langeweile aufkommt“, sagt Erik.

Band befürwortet Hintergrund des Konzertes

Und wie sieht es mit der Aufregung aus? Immerhin steht nicht jede kleine Band mal eben mit Herbert Grönemeyer und Tocotronic im selben Line Up. „Ich weiß ja noch gar nicht, was mich erwartet, aber aufgeregt bin ich so oder so. Es wird sicher spannend, weil so viele Leute unterwegs sein werden“, gibt Erik zu. Auch wenn sie sich nicht für den Auftritt beworben haben, befürworten sie den Hintergrund des Konzertes: „Wir wünschen uns ein weltoffenes Chemnitz ohne Fremdenhass und hoffen auf einen tollen Abend mit vielen Menschen, die genauso denken.“

Erik ist selbst gebürtiger Chemnitzer und lebte bis 2010 in der Stadt. Fremdenhass habe es dort auch schon gegeben, bevor alle Welt über Chemnitz und die Neonaziaufmärsche nach der tödlichen Messerattacke auf Daniel H. berichtete. „Der Vorfall hat das ganze nur sichtbar gemacht. Der Fremdenhass ist nicht so offensichtlich, wie man sich das vielleicht vorstellt“, sagt der 29-Jährige. Nun kehrt er für sein bisher größtes Konzert in seine Heimatstadt zurück, um ein Zeichen gegen diesen Hass zu setzen.

Von Lisa-Marie Leuteritz