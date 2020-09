Dresdner Schauspielerin Cordula Hanns: Endlich wieder auf der Bühne stehen

Dresden

Endlich wieder Lampenfieber und einen nahezu prallen Terminkalender: Cordula Hanns genießt es. Erst die Premiere in Daniel Glattauers „Vier Stern Stunden“ in Regie von Holger Böhme auf dem Theaterkahn, wo sie an der Seite von Thomas Förster die fesche, viel zu dynamische Geliebte eines viel zu abgeklärten, aber sehr berühmten Literaten bei einem Leseabend in einem langweiligen Kurhotel spielt.

Die Krise als Chance?

Am morgigen Sonnabend (20.30 Uhr) spielt sie nun mit ihrem Trio ein eigenes Liedprogramm als Dresden-Premiere – quasi zur Spielzeiteröffnung der Kulturkulisse in Dresden-Plauen, wofür es noch Restkarten gibt. „Ich bin von dem Kunststück der Trick“ lautet der Titel, wobei die Unterzeile alles erklärt: ein „Liederabend von der alltäglichen Sehnsucht“ mit Blues und Jazz, Kreisler und Brecht, Sinatra und Udo Lindenberg sowie Nina Simone. Also Songs versus Alltag – dafür pro Fern- und Heim-, Suff- oder Liebesweh. Umgeben von Uwe Zimmermann an den Tasten und Eckart Poser an allen Saiten ist dabei die alltägliche Sehnsucht nicht nur zu flöten oder Cello zu spielen, sondern rauchig bis traurig zu singen.

Dabei wäre sie eigentlich nur: zu spielen – vor Publikum. Das ging allerdings im März plötzlich flöten. Über ein Vierteljahr lang war Zweifel angesagt, ein Lebensmodell stand auf der Kippe. Die doppelte Arzttochter, Eisenhüttenstädterin des Jahrgangs 1986, hat in Berlin und New York Schauspiel studiert, ist seit 2012 Dresdnerin und war bis 2017 fest am Ensemble der Landesbühnen engagiert – und durchaus oft einprägsam zu erleben.

Nun sieht sie den häufig bemühten Slogan „ Krise als Chance“ ambivalent: „Er ist zutreffend, weil die Kunst fast immer von Krisen handelt, egal welcher Art. Paradox ist er allerdings, wenn wir uns mittendrin befinden.“ Sie glaubt, dass man zur Bewältigung die richtige Balance zwischen Körper und Geist braucht.

Sie darf endlich spielen

Im Mai hätte sie liebend gern in Chemnitz das zehnte sächsische Theatertreffen mit ihrer derzeitigen Lieblingsrolle gerockt: die elegant fechtende und eloquente Elektra, ganz in Schwarz und mit ihrem Elektro-Cello livehaftig eindrucksvoll düster untermalt, wäre mit Aischylos‘ „Orestie“ in der legendären Peter-Stein-Fassung delegiert worden – ein wirklich guter Abend in Regie von Mario Holetzeck im Bautzner Volkstheater.

Nach vier Monaten absoluter Pause, in der dann zum Glück Bagheera, ein „sehr, sehr schöner schwarzer Tierheimhund“ als Mischling zu ihr in die Neustädter Wohnung zog, dominiert wieder die Zuversicht, denn sie darf endlich spielen: Zuerst rettete die freie Schauspielerin das echte Moritzburger Sommermärchen – als witzig-fiese Stiefschwester vom heißen Landesbühnen-„Aschenbrödel“ vor der Haselnuss-Filmkulisse. Neben dem Theaterkahn wartet bald eine neue Herausforderung in Radebeul. Und dann „Komm, süßer Tod“ als Herbststurm auf Schloss Scharfenberg – mit ihr als Eva, Thomas Förster als Adam und Tom Quaas als Zarathustra.

Tat denn aber nun die bekundete Besinnung beim totalen Herunterfahren wirklich not? „In Bezug auf uns wohlhabende Länder und die Schnelllebigkeit des immergleichen Arbeitsalltags und den einhergehenden Konsum als Ablenkung: ja, vielleicht.“

Von Andreas Herrmann