Dresdner Sängertrio brilliert im Hamburger „Tannhäuser“

Hamburg

Wie kann man Richard Wagner heute immer noch neu entdecken? Das ist ein Dauerthema, woran mehr und mehr Regisseure weltweit scheitern und dabei das Publikum eher langweilen als es emotional abzuholen. Eine Melange davon war nun auch in Hamburg zu erleben. Nachdem dieses Werk in der, von Harry Kupfer 1978 an der Dresdner Staatsoper begonnenen und später weiterentwickelten interpretatorischen Sicht fast 30 Jahre auch erfolgreich im Repertoire der Hamburgischen Staatsoper lief, hatte nun der renommierte ungarische Filmregisseur Kornél Mundruczó die Regie übernommen und – scheitert leider.

Tannhäuser-Neuinterpretation gelingt nicht

Die Idee vom Freigeist Tannhäuser ist seit jeher in diesem Werk durch Wagner klar, direkt und perfekt festgemacht. Da müsste sich ein Regisseur schon etwas mehr einfallen lassen, als nur die dominierende Männerwelt zu stigmatisieren, indem Choristen ständig im 2. Akt durch sinnlose Geräusche die Ansprachen und den Minnegesang stören, während die Oper im zeitlosen Partylook stattfindet. Oder einen verschlafenen 1. Akt in einer Art Hippiekommune zu inszenieren und sich dem Bacchanal völlig zu verweigern. Stattdessen wird nur ein schlafender Tannhäuser filmisch gezeigt, der von einer im Hausfrauenkittel eher bieder agierenden Venus sanft geweckt wird. Traditionalisten werden sicher an dem naturalistischen Felsengebirge mit fließendem Bächlein im 2. Teil des 1. Aktes Gefallen finden, in das sich später im Finale die ganz heutig angelegte burschikose Elisabeth hineinstürzen will, jedoch von Wolfram gerettet wird. Allerdings entbehrte der aufsteigende glühende Maiskolben anstelle des ergrünten Stabes im Finale nicht einer gewissen Lächerlichkeit. Leider wurde die Szenen nicht mit richtigem Leben erfüllt, da wirkliche Interaktion, Zusammenspiel oder gar dialektische Regie nicht vorhanden sind.

Das erwähnte Bühnenbild von Monika Pormale, das sich blitzschnell vom vermeintlichen Venusberg in ein Felsengebirge verwandeln lässt, rettet die schwache Szene leider ebenso wenig wie die inspirationslosen Alltagskostüme von Sophie Klenk-Wulf.

Sternstunde der Sänger

Sängerisch geriet besonders die besuchte zweite Vorstellung zu einer Sternstunde. Dafür steht vor allem der an Semperoper zur künstlerischen Reife herangewachsene Klaus-Florian Vogt mit seiner gesamtheitlich überragenden Leistung als Tannhäuser. Diese schwierige Partie, mit der Vogt bereits in München debütierte, hat er sich paradehaft in die Kehle gesungen. Den wilden, coolen Typ nimmt man ihm nach wie vor ab. Mit dieser Leistung brachte der Tenor das Auditorium nahezu zum Kochen. Ebenfalls hoch in der Publikumsgunst stand Georg Zeppenfeld als Landgraf, stimmlich profund, gestalterisch nuanciert und mit einem Schuss Ironie versehen.

Christoph Pohl, mittlerweile wieder öfter in Dresden zu erleben und rollenerprobt, sang mit seinem beständigen lyrischen Bariton einen formidablen Wolfram, der gestalterisch noch etwas zulegen könnte, was aber durch die Regie, die ihn als braven Handwerksburschen von nebenan darstellt, erheblich gebremst wird.

Die Damenseite vertraten Jennifer Holloway (in Dresden zuletzt als Cassandre und Salome zu erleben) als heftig agierende Elisabeth mit guter Gesangskultur, jedoch käme ihrem Sopran noch mehr Farbigkeit zugute. Die etwas blasse Tanja Ariane Baumgartner war die Venus.

Chor und Orchester überzeugen

Einen Chor der Extraklasse hat die Hamburgische Staatsoper noch immer sowie mit Eberhard Friedrich einen der besten Chordirektoren Deutschlands. Das Hamburgische Staatsorchester bot erwartungsgemäß eine spieltechnisch sehr gute Leistung und setzte die – wie so oft – klinisch saubere, intellektuelle Interpretation seines Generalmusikdirektors Kent Nagano durchaus gut um; nur die Koordination mit der Bühne war leider oft sehr problematisch.

Vorstellungen: 8., 12., 26. Mai und 5. Juni. Karten: staatsoper-hamburg.de.

Von Rico Förster