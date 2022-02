Dresden

Die diesjährigen Dresdner Reden vereinen wieder vier meinungsstarke Beiträge. Darin geht es um Liebe, Wissenschaft, Erkenntnis – und Karl May. Veranstaltungsort ist wie gewohnt das Schauspielhaus, der Beginn liegt jeweils auf Matinee-Zeit von 11 Uhr.

Für den Auftakt am 6. Februar sorgt Mithu Sanyal. Die Autorin und Kulturwissenschaftlerin fragt: „Wie politisch ist die Liebe?“ Sie geht dem Gedanken nach, ob wir mehr Liebe brauchen, um über Utopien und Visionen sprechen zu können, oder was wir von einer Ethik der Liebe für die aktuellen Herausforderungen lernen können. Sie veröffentlichte bereits die Kulturgeschichten „Vergewaltigung“ und „Vulva“ sowie ihr literarisches Debüt „Identitti“.

Mithu Sanyal fragt: „Wie politisch ist die Liebe?“ Quelle: Regentaucher | Fotografie

Am 13. Februar widmet sich der Schriftsteller Clemens Meyer einem Fachkollegen. In „Realitätsverluste oder: komm wieder, Dr. May!“ hat er den berühmten Radebeuler Karl May zum Thema. „Die Realität verformt sich, beziehungsweise wird sie verformt. Kolportage wird zur Wahrheit, Lügner werfen Lügenvorwürfe, die große Verschwörung. Was die einen Dummheit nennen, ist für andere unumstößliche Empirie.“ So umreißt es der Leipziger Autor in seiner Ankündigung. Ob Karl May der fehlende Helfer wäre, „der große sächsische Märchenerzähler, mit seinen humanistischen und verrückten Helden“? Auf Meyers Antworten darf man gespannt sein.

Clemens Meyer widmet sich dem berühmten Radebeuler Karl May. Quelle: Gaby Gerster

Der 20. Februar gehört unter dem Titel „Wissenschaft und Demokratie – ein Spannungsfeld?“ dem früheren Umweltminister Klaus Töpfer. Er sieht die weltweite Staatengemeinschaft „durch die Corona-Pandemie und den Klimawandel zu disruptiven Veränderungen herausgefordert“. Daraus wachse national und global die Verpflichtung, die Handlungsstrategien auf wissenschaftlicher Grundlage zu entwickeln, ohne es als eine allein gebieterische Forderung zu verstehen. Töpfer war nach seiner Zeit als Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit als Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen tätig.

Klaus Töpfer ist ehemaliger Bundesumweltminister. Quelle: privat

Fürs Finale am 27. Februar ist dann Svenja Flaßpöhler zuständig. Die Philosophin und Journalistin plädiert unter dem Titel „Erkenntnislust“ für die Magie eines gelungenen Gesprächs, die darin liege, „dass es alle Beteiligten verändert“. Sie führt dazu Sokrates ins Feld, „ein Meister dialektischer Gesprächsführung: Kollektiven Gewissheiten begegnete er mit Zweifel, um so höhere Einsichten zu ermöglichen“. Die Kunst der Dialektik sei heute, „in einer Zeit zunehmender Polarisierung und Verhärtung, notwendiger denn je“. Flaßpöhler ist Chefredakteurin der Zeitschrift Philosophie Magazin.

Svenja Flaßpöhler ist die letzte Rednerin. Quelle: Marlena Waldthausen

Von Torsten Klaus