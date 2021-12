Dresdner Quartett I’m Your Stalker mit neuer Scheibe „Hollow“

Dresden

Eigentlich – und das ist bei Musikern selten – braucht man Robert Schmidts Texte nicht zu bearbeiten, denn sie sprechen eine eigene Sprache. Da wir aber von und über Robert E. Smith, wie er sich nennt, und dessen Dresdner Bandprojekt I‘m Your Stalker reden, wollen wir zum allseitigen Vorteil artgerecht zitieren: Es war einmal ein … – nein Quatsch, ganz anders: „Es ist 2007. Nicolas Sarcozy wird Frankreichs Präsident, Lehman Brothers gibt 22 Milliarden für Archstone Smith aus und rast von der Gier getrieben in die Insolvenz, das erste i-Phone läutet die Ära des Smartphones ein, Spotify wird gerade in Schweden programmiert und wird die Musiklandschaft verändern. Myspace ist der heiße Scheiß und Facebook noch ein Insider-Tipp.“

Release-Konzert am 29. März 2022

Soviel als Hermeneutik zum Zeitgeschehen zum Start. Aktueller Anlass dieser Zeilen, passend zur Vorweihnachtszeit mit etwas Melancholie und viel Geschenkedrang, ist die erste richtige Veröffentlichung, eine Vinyl-Scheibe namens „Hollow“ von I‘m Your Stalker, einst ein Soloprojekt, nun ein Herrenquartett, das mit mehr oder weniger Locken in der gemeinen Kunstpause sieben Schüsse gegen den Downkomplex wagte. Ende September ist die Scheibe im Eigenvertrieb erschienen und sollte eigentlich am 16. November im Ostpol der begierigen Meute angeboten werden.

Doch natürlich redet man in diesem zweiten trüben Herbst des Jahrtausends auch persönlich über jene Musengenese und übers geplante, später „aus aktuellen Gründen“ geplatzte Konzert im Ostpol (neuer Termin: 29. März 2022), denn Robert Schmidt ist ja jenseits der bis dato eher unerkannten Frontmann-Ambitionen unter Musikfreunden stadtbekannt, weil er neben seiner kleinen Ein-Mann-Agentur „Blood Service“, die vor allem im Ostpol hausiert, ja mit Starclub, Aust-Konzerte und Groovestation drei Konzerttempel der Landeshauptstadt durchaus jeweils langwierig in der Arbeitsbiografie stehen hat. Der gebürtige Riesaer des Jahrgangs 1984 wagte schon mit 16 im lokalen Jugendhaus erste Konzerte von Lieblingsbands. Mit „Hund am Strand“ 2004 („Alle Jungen, alle Mädchen“) begann er auf eigenes Risiko. Der Laden war mit 150 Leuten voll, ein Bedürfnis geweckt.

Nach Abi und Zivildienst zog er mit 19 nach Dresden, wo mehr oder minder nebenher noch diverse Studien an der TU für bürgerliche Berufsoptionen stattfanden, so in Anglistik, Soziologie und Geschichte. Doch der Nebenjob, eigentlich zum Überleben gedacht und mit Hilfsarbeiten wie Kisten schleppen startend, wurde immer aufwendiger, das Studium zunehmend obsolet. Umso wichtiger der spätere dreijährige Berufsakademie-Abschluss als Betriebswirt, den er bei Rodney Aust, dem heute bekanntesten Dresdner Konzertveranstalter, ab 2007 absolvieren konnte.

Ein Jahr Zeit für gute Proben

Dieses Faible begann schon mit 14, um als Schülerband Songs von Oasis oder Tocotronic zu covern. Robert spielte erst Bass-, dann Leadgitarre in verschiedenen Konstellationen. Dazu kam die Beliebtheit als DJ-Trio namens Star Sheriffs, die finanziell eine gewisse Unbefangenheit ermöglichte. In Dresden folgte der Einstieg in ein Studententrio namens Theodor Angst, man war durchaus eine Zeitlang gut unterwegs.

Die nunmehrige Wiedergeburt des Stalkers – auch auf Drängen seines Ex-Angst-Schlagzeugers – war dabei logistisch recht einfach, denn schon seit 2012 leistet sich Schmidt einen eigenen Probenraum, der dann in Stresszeiten manchmal monatelang ruhig blieb. Nun hatte er im gemeinen Kulturkoma einerseits Zeit, die alten Sachen mal in Eigenregie aufzupeppen und ins Netz zu stellen, andererseits Muße, mit guten Bekannten als Band richtig zu proben: John an Synthesizer und Bass kennt er noch aus Riesaer Zeiten und legt mit ihm gemeinsam als DJ auf, Bernd an Keyboard und Gitarre ist stadtbekannter Lichttechniker und Simon jener Schlagzeuger, der sich als IT-ler die Arbeitszeit relativ frei einteilen kann. Als Künstler nennen sie sich Boy John, Bernd van den Broederikken und Darké Fux Sake Bell – in montäglicher Quartettform entstehen auch neue Songs.

„13, 14 Titel im Repertoire“

„Wir haben uns ein Jahr gegeben, damit es richtig gut wird, und nun 13, 14 Titel im Repertoire“, erklärt Schmidt. Die meisten stammten aus der Zeit von 2007 bis 2010. Nun ist zumindest die Single „The Killing Moon“, ein Cover von Echo & The Bunnymen, das auch dessen Frontmann Ian McCulloch großartig findet, und „Hollow“, eine Vinyl-EP mit sieben Titeln im Eigenvertrieb, als Lebens- wie Klangzeichen in der Welt und als haptisches Ergebnis über die eigene Netzpräsenz oder als elektronische Datei via Bandcamp bestellbar. Von der 300er Auflage sind schon mehr als ein Drittel verkauft, für 15 Euro ist sie auch im „Zentralohrgan“, „Fat Fenders“ und im „Drop out“ in Echtzeit zu erwerben. Der Plan war allerdings, nun bis ins nächste Jahr ein wenig live zu spielen, der erste Eindruck ist per Video von „The last Dance“ zu erahnen.

So sitzt der Booker in eigener Sache nun wieder auf dem Trockenen, denn die Lage scheint just ungewisser als je zuvor. So muss das zweite Neuzeit-Konzert des Quartetts noch warten. Wichtig ist Schmidt noch ein anderer Hinweis: Das netzwerkgestrickte Selbstgemache gipfelt in Artwork-, Merch- und Bandfoto-Genese – im Boot sind da die Dresdner Künstlerin Claudia Kleiner und Michael „Spacke“ Kremer. Die Dresdner Musikerin, Radiomacherin und Fotografin Susann Bürger macht die Bandfotos.

Bleibt leider noch zu erwähnen, dass auch das von ihm fürs Societaetstheater gebuchte Konzert der Düsseldorf Düsterboys (geplant am 1. Dezember) verschoben werden muss. Und die Frage: Warum Englisch als Sprache? Smith lacht und zitiert Tocotronic anno 1995, also aus Zeiten, wo er zarte elf Lenze zählte: „Über Sex kann man nur auf Englisch singen.“ Aber nur, um als Ex-Anglist nachzuschieben: „Einfach, weil ich die Sprache universeller finde, ich größtenteils mit englischsprachiger Musik groß geworden bin und es mir leichter fällt, mich mit ihr auszudrücken.“

I’m Your Stalker: Hollow (Flight 13 Records)

Von Andreas Herrmann