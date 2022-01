Dresden

Mit einem entspannten Lächeln auf den Lippen und viel Geduld absolvierten Besucher und Personal des Kulturpalastes das etwas umständliche Procedere zum Besuch des Konzerts der Dresdner Philharmonie, akzeptierte das zwar eigenwillige, aber geschickte Platzarrangement im Saal – man war ja so froh, in Gemeinschaft mit vielen anderen ein richtiges Konzert mit „echten“ Musikern erleben zu dürfen. Glück auf allen Seiten, auch wenn das Programm nicht das ursprüngliche war.

Ein fluides Vergnügen

Den Anfang machte nun Pascal Dusapins Duo für Orgel und Orchester aus dem Jahre 2019 mit dem Namen „Waves“, also Wellen. Eigentlich sei er – so eigene Verlautbarungen – nicht davon angetan, seinen Kompositionen einen Namen zu geben. Aber das müsse nun einmal sein. Auch solle das Publikum nicht zu sehr an Wasser und Wellen denken. Doch diese „wässrigen“ Assoziationen stellten sich automatisch ein beim Hören des 2019 in Hamburg uraufgeführten Werkes.

Wellen aus Klängen türmten sich auf, fielen in sich zusammen, rollten auf das Ufer zu. Orgel und Orchester machten Schritte aufeinander zu, entfernten sich wieder, durchmischten sich. Alles in allem ein einziger, großer Kreislauf von Tälern und Hügeln, üppig in seiner Farbigkeit, breit, ja schier unendlich in seiner Weite und Ausdehnung, kulminierend in einem einzigen, eruptiven Ausbruch.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Olivier Latry, der auch die französische Erstaufführung 2021 besorgt hatte, machte sich von seinem Heimatinstrument auf in diese umfangreiche Auseinandersetzung, dem kaum enden wollenden Weg mit dem Orchester unter Krzysztof Urbanski. Es gelang auch, weitgehend die Spannung zu halten. Die Hörer wurden Zeuge einer sehr expressiven, kraftvollen Wiedergabe, die von einem klugen und intensiven Aufeinandereingehen aller Beteiligten geprägt war und die auch bei schönen Details verweilte (sehr effektvoll die zwei oben aufgestellten Blasinstrumente).

Antonín Dvorak in mitreißendem Gewand

Auch im zweiten Werk des Abends wandte sich der Blick des Publikums nach oben, als nämlich die Solo-Englisch-Hornistin der Dresdner Philharmonie, Isabel Kern, so traumhaft schön und edel den berühmten, melancholischen Klagegesang im Largo der 9. Sinfonie e-Moll „Aus der neuen Welt“ von Antonín Dvorak anstimmte. Zu deren Entstehungszeit 1893 tat sich für das Publikum in der Sinfonie tatsächlich eine neue Welt auf, in dem Zusammentreffen von Dvoraks musikalischen Urwurzeln in Böhmen mit den Eindrücken von Spirituals und indianischen Weisen Amerikas (wobei sich die Beliebtheit der Sinfonie von Anfang an nicht allein darauf reduzieren lässt).

Krzysztof Urbanski präsentierte sich hier als recht ungestümer, umtriebiger Dirigent, der die Philharmoniker inspirierte, mitriss, auf große Gesten baute, aber auch und gerade im langsamen Satz zu verhaltener Innigkeit fand. Es wurde sehr genau und effektvoll musiziert, in glutvollen Farben und musikalischer Üppigkeit schwelgend. Aus den Ecksätzen schlugen die Funken, hinreißend und voller Esprit das Scherzo. Klangqualität vom Feinsten!

Das Publikum dankte mit sehr viel Beifall.

Von Mareile Hanns