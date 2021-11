Dresden

Weit davon entfernt, einen „Vorteil“ in „dieser Situation“ zu sehen, bleibt doch festzustellen, dass man die Préludes von Claude Debussy bei uns kaum einmal en suite hört, geschweige denn alle 24 Stück der beiden livres. Einzelne, wie das „Mädchen mit dem flachsfarbenen Haar“ oder „Die versunkene Kathedrale“, erfreuen sich dagegen einer großen Bekannt- und Beliebtheit. Wer allerdings den ganzen Zyklus hören will, muss gewöhnlich zur CD greifen, die aber auch nicht immer ein Garant ist, denn selbst Jean-Yves Thibaudets eigene Aufnahme ist seit längerem vergriffen.

Alle 24 Préludes auf einmal

Insofern waren seine beiden Konzerte des aktuellen Artist in Residence der Dresdner Philharmonie am Sonnabendabend und Sonntagmorgen im Kulturpalast einerseits mit dem „zwar“ verbunden, ein Ersatz für das ausgefallene Sinfoniekonzert mit dem Franzosen als Solisten zu sein, auf der anderen Seite kam sein Publikum nun in den Genuss aller 24 Préludes. Bei aller Regelmäßigkeit, Ausgeglichenheit und Wohlproportioniertheit der Zahl zeigte sich aber gleich, dass es hier weniger um Strukturen und Tonarten geht wie im „Wohltemperierten Klavier“, selbst wenn der Komponist einmal gar „Die alternierenden Terzen“ auf den Titel gesetzt hat. Vielmehr handelt es sich erneut um Bilder, quasi die Vollendung der viele Jahre zuvor entstandenen Images.

Höchst eindrucksvoll war, dass Jean-Yves Thibaudet diese Bilder nicht „französisch“ kolorierte, nicht allein auf die Imagination der Impressionisten setzte, sondern ebenso einen feinen „Pinsel“ nutzte, um ebenso leichte, ephemere Gebilde („Voiles“ / „Schleier“ bzw. „Segel“) zu zeichnen, wie er auch einmal expressiv und fast derb werden konnte. „La Puerta del Vino“ („Die Weinpforte“) gab er mit beherztem Schwange wieder, verzerrte das Bild aber nicht zur Karikatur.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ohnehin gab es viel(schichtiges) zu entdecken, wie bei „Les sons es les parfumes tournent dans l’air du soir“ („Klänge und Düfte erfüllen die Abendluft“). Denn es handelt sich nicht um eine olfaktorische Beschreibung, sondern um eine eingefangene Stimmung – nicht das konkrete Bild, das, was es in uns auslöst, ist entscheidend. Debussy belastet weniger Motive, er schafft schwebende Strukturen, dennoch gibt es darin wiederkehrende Momente. Diese zu binden, Schwebung zu schaffen und den Wandel zu beleben, gelang Jean-Yves Thibaudet ganz außerordentlich. Trotz der großen Freiheit und Ungebundenheit der beiden Zyklen zeigten sich Gemeinsamkeiten. So hat das „Mädchen mit dem flachsfarbenen Haar“ eine relativierende Bedeutung – gleiches trifft im zweiten Buch auf „Bruyères“ („Heide“) zu.

Franzose = französisches Repertoire?

So wie nach und nach der konkrete Inhalt einzelner Bilder an Bedeutung verlor, wuchs die vielfarbige Ausdruckskraft des Gesamtwerkes. Jean-Yves Thibaudet bürstete Wellenkämme auf, ließ Wasserkaskaden und Luftspiralen wirbeln oder Dinge – Vögel, Schleier? – darin ihre Kapriolen schießen. Verzückend war, dass aller Leichtigkeit eine Zielgerichtetheit und ein gestaltender Geist innewohnten.

Veranstaltungen bis 12. Dezember abgesagt Aufgrund der neuen Sächsischen Coronaschutzverordnung muss auch die Dresdner Philharmonie alle Veranstaltungen bis zunächst einschließlich 12. Dezember absagen.Tickets werden zurückerstattet. Der Ticketservice bleibt geöffnet (2G).

Die Gleichung Franzose = französisches Repertoire stellte trotz des ausgewiesenen Programms wohl niemand auf. Und so überraschte die Zugabe, ein Intermezzo von Johannes Brahms als wehmütiger Abschluss, am Ende nicht.

Jean-Yves Thibaudet ist Residenzkünstler der Dresdner Philharmonie. Im Februar ist im Kulturpalast ein Kammerabend mit ihm sowie Lisa Batiashvili (Violine) und Gautier Capuçon (Violoncello) geplant, im Juni folgen mit dem Orchester Klavierkonzerte von Maurice Ravel und George Gershwin.

Von Wolfram Quellmalz