Dresden

Richard Wagner und sein „Ring des Nibelungen“ – Anfang und Ende der künstlerischen Arbeit des Dirigenten Marek Janowski in Dresden. In den 1980er Jahren kam der in Warschau geborene und in der Bundesrepublik aufgewachsene Musiker wegen dieser Tetralogie zum ersten Mal ins sächsische Elbtal, um sie für die Schallplatte aufzunehmen. Ein abenteuerliches Unterfangen, schließlich war Deutschland noch geteilt und Janowski ein Westdeutscher. Die Produktion in der Lukaskirche wurde mit namhaften Sängerinnen und Sängern realisiert – und mit der Staatskapelle Dresden. Das Resultat, beim Label Sony noch heute erhältlich, genießt nach wie vor Referenzcharakter.

Es war nur eine Frage der Zeit, dass der in der vergangenen Woche 83 Jahre alt gewordene Marek Janowski Wagners Großwerk (das er vor zehn Jahren erneut mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin eingespielt hat) auch einmal mit der Dresdner Philharmonie herausbringen will. Schließlich ist der Maestro – nach einer ersten Amtszeit von 2001 bis 2003 – seit 2019 deren Chefdirigent. Da sein Vertrag im Sommer 2023 ausläuft und ein früher geplanter „Ring“-Zyklus pandemiebedingt nicht realisiert werden konnte, ist dies nun für die kommende Saison vorgesehen.

Marek Janowski, der am Donnerstag seine künstlerischen Pläne bekanntgab, begründet das konzertante „Ring“-Projekt so: „Ich denke, dass, abgesehen vom gerechtfertigten Interesse eines Publikums, an der Orchestermaschinerie des ‚Rings‘ mit seinen ganzen Leitmotiven teilzunehmen, ohne durch die Szene abgelenkt zu werden, eine große künstlerische Berechtigung hat. Für das Orchester selbst, das diese Art von Repertoire nie gespielt hat, dürfte es auf jeden Fall eine qualitätsfördernde Erfahrung sein.“

Abschiedssaison umfasst auch enorme sinfonische Vorhaben

Ausdrücklich verweist Janowski auf sein großes Vertrauen in die Leistungen der Philharmonie, streckt aber die vier Vorstellungen auf reichlich zwei Wochen, um ausreichend Zeit für gründliche Proben zu haben. „Das Rheingold“ soll den Reigen am 30. September eröffnen, gefolgt von der „Walküre“ und „Siegfried“ am 2. bzw. 8. Oktober, um am 15. Oktober mit der „Götterdämmerung“ auszuklingen. Dass es nur einen Zyklus gibt, ist bedauerlich, zumal Janowski eine renommierte und hörenswerte Besetzung verspricht, mit der er sich deutlich von den Ensembles an der Sächsischen Staatsoper absetzen will. Das habe aber nichts mit Konkurrenzdenken zu tun, hebt er hervor: „Ich hätte es nicht sehr originell gefunden, die gleichen Sänger zu mir zu bitten.“

Die Dresdner Abschiedssaison von Marek Janowski besteht freilich nicht nur aus seinem Herzenswunsch und Wagners „Nibelungen“, sondern umfasst auch enorme sinfonische Vorhaben. Allein drei „Neunte“ sollen unter seiner Leitung erklingen, angefangen mit Anton Bruckners unvollendet gebliebener 9. Sinfonie d-Moll, die zur Saisoneröffnung mit Alban Bergs „Kammerkonzert für Klavier und Geige mit 13 Bläsern“ aus dem Jahr 1925 verbunden werden soll. In drei Konzerten zum Jahreswechsel steht Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie mit dem Schlusschor über Schillers „Ode an die Freude“ auf dem Programm und zum Dresdner Gedenktag am 13. Februar soll 2023 die 9. Sinfonie von Hans Werner Henze aufgeführt werden. Janowski zufolge ein absolut passendes Werk zu diesem Anlass, basiert es doch gedanklich und textlich auf dem Roman „Das siebte Kreuz“ von Anna Seghers. Gewidmet ist diese 1997 entstandene Sinfonie für gemischten Chor und Orchester den „Helden und Märtyrern des deutschen Antifaschismus“.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anfang Juni wird Marek Janowski ein Richard-Strauss-Programm mit dessen Tondichtungen „Tod und Verklärung“ sowie „Macbeth“ nebst der Burleske für Klavier und Orchester gestalten. Geplant ist darüber hinaus eine Gastspielreise ins polnische Katowice, auf der neben dem eher selten zu hörenden „Macbeth“ auch Robert Schumanns „Rheinische“ Sinfonie zu hören sein wird.

Die tatsächlichen Abschiedskonzerte von Marek Janowski stehen dann am 1. und 2. Juli wiederum im Zeichen von Anton Bruckner. Dessen monumentale 5. Sinfonie wird kontrastreich ergänzt um Benjamin Brittens im Kriegsjahr 1939 für hohe Stimme und Streicher komponiertes Stück „Les Illuminations“.

Vorverkauf für den „Ring“ am 7.3. um 10 Uhr.

Für alle weiteren Konzerte der Philharmonie beginnt der Kartenverkauf im Mai. Internet: dresdnerphilharmonie.de

Von Michael Ernst