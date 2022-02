Dresden

Musik, die einen frieren macht, stand im Mittelpunkt des Gedenkkonzertes der Dresdner Philharmonie zum 13. Februar unter Marek Janowski. Karl Amadeus Hartmanns Violinkonzert ist eine Trauermusik, die ans Herz geht. Und die 3. Sinfonie in F-Dur von Johannes Brahms ist vielleicht seine persönlichste. Weit weg ist der Titan Beethoven, verströmt das Werk einen sehr herben, in den Mittelsätzen fast kammermusikalischen Gestus – Brahms unnahbar und ganz bei sich selbst.

Der Münchner Hartmann hatte mit Hitlers Nazireich nichts gemein, ging in die innere Emigration und komponierte für die Schublade. Das gilt auch für sein Concerto funébre, das zuerst 1939 entstand und zwanzig Jahre später überarbeitet wurde. Es spiegelt „die intellektuelle und spirituelle Hoffnungslosigkeit“ der Zeit wider. Eine einsame Geige singt, weint, kreischt, winselt, mal eingebettet in einen weichen Orchesterpart, dann aufschreiend und vor sich hinstürmend mit diesem. Der leise verklingende Choral am Ende scheint so etwas wie Hoffnung zu geben. Doch schnell macht der letzte, raue Akkord diesen Eindruck zu Nichte. Der Geiger Noah Bendix-Balgley tauchte tief in die expressive Aura des Stückes ein, packend und eindringlich. Erfreulich war auch sein technisch perfektes und vor allem facettenreiches Spiel. Bei ihm war es eben nicht mit einem ewig gleichen Mezzoforte getan. Der biegsame Orchesterklang, den die Philharmoniker und Marek Janowski dabei zauberten, ein Klangbild durchaus mit spätromantischen Zügen, passte trefflich dazu. Präzise, emotionsreich und phantastisch in den Details wurde das wunderbare Violinkonzert vor dem Publikum ausgebreitet.

Zwei prächtige Bläserakkorde ebneten den Weg kraftvoll und prägnant in die Brahms-Sinfonie, die bei ihrer Uraufführung im Dezember 1883 in Wien trotz oder auch wegen ihrer ungewohnten Struktur und ihres für damalige Ohren gewöhnungsbedürftigen Schlusses gefeiert wurde. Marek Janowski ließ in seiner Interpretation besonders deren dunkle, melancholische Seiten zu Wort kommen, ohne zu übertreiben oder gar in triefendem Pathos zu versinken. Die Finessen der Partitur, ihre kunstvollen Verdichtungen und Abzweigungen kamen in beeindruckender Deutlichkeit zur Geltung. Janowski vertraute ganz dem Fluss und dem Melos der Musik, wobei er sich mit seinen Philharmonikern Eins wusste. So ein zauberhaftes Allegretto-Gespinst! Was für ein temperamentvoller, vor Farbenglut berstender Schlusssatz! Brahms wie aus einem Guss und mit Nuancen, die in tiefste Schichten vordrangen.

Von Mareile Hanns