Ein bisschen ungewöhnlich ist es schon, dass die lang geplante Dresdner Penck-Retrospektive „Ich aber komme aus Dresden. Check it out man, check it out“ ihren Katalog erst im Finale erhält. Das Buch-Experiment ist vollgepackt mit überraschenden Wendungen und praktiziert damit selbst ein wenig die „Methode Penck“.