Dresdner Palais Sommer findet trotz Corona statt

Dresden

Ein Lebenszeichen inmitten von Absagen: Im Gegensatz zu vielen anderen Festivals kann der Palais Sommer in Dresden stattfinden. Das geben die Organisatoren rund um Jörg Polenz bekannt. Vom 17. Juli bis 23. August wollen sie über 100 Veranstaltungen, darunter Konzerte, Yoga und Überraschungsformate, bieten. Wegen der Coronapandemie mussten die Initiatoren des beliebten Open-Air-Festivals ein spezifisches Hygienekonzept entwickeln, um die Besucher zu schützen. Auch die Finanzierung ist noch nicht komplett.

Rund 350 Abstandskreise auf dem Gelände

„Wir haben ein Konzept erarbeitet, dass am Montag vom Gesundheitsamt bestätigt wurde“, sagt Jörg Polenz. Auf dem Festivalgelände im kleinen Park hinter dem Japanischen Palais dürfen sich demnach bis zu 1 000 Menschen gleichzeitig aufhalten. Um die nötigen Mindestabstände einzuhalten, sollen auf die Rasenflächen verschieden große Kreise aufgemalt werden, sodass sich Besucher in Zweiergruppen, Dreiergruppen oder gemeinsamen Haushalten orientieren können.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Angedacht seien rund 350 Flächen, so Polenz. „Das Schöne an der Sache ist, dass diese Kreidekreise auch optisch ein gutes Bild ergeben, es entsteht ja eine riesige Grafik.“ Ansonsten setzen die Verantwortlichen auf die Eigenverantwortung der Gäste. Das sei laut Polenz kein Problem. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Besucher sehr rücksichtsvoll miteinander sind.“

Zahlreiche kulturelle Höhepunkte

Am Einlass soll jeder Besucher einen symbolischen Kreis erhalten, der nummeriert ist und wieder abgegeben werden muss, wenn der Gast das Gelände verlässt. Dann können Wartende nachrücken. Langes Schlangestehen sei trotzdem nicht unbedingt absehbar, meint Polenz. „Der Park ist ja noch größer als die Veranstaltungsfläche, und auch auf die Elbwiesen können Interessierte ausweichen.“ Selbst dort bekämen sie etwas von den Konzerten mit.

Insgesamt soll es 15 Konzerte geben, zwölf Klaviernächte, zweimal den Palais Slam, rund zehn Rahmenprogramme mit neuen Formaten und über 60 Yoga-Veranstaltungen. Das genaue Programm veröffentlichen die Initiatoren erst nach und nach, einige Eckpunkte sind allerdings schon bekannt.

Rückblick: Palais Sommer 2019 endet mit neuem Besucherrekord

Deckungslücke von rund 50.000 Euro

So tritt am 19. Juli die Berliner Indieband „Die Höchste Eisenbahn“ auf. Am 20. August gibt der deutsche Pianist Kai Schumacher seine Premiere beim Palais Sommer, den Abschluss des diesjährigen Festivals bildet die Klassiknacht mit einem Auftritt der finnischen Sopranistin Camilla Nylund. Diese tritt gemeinsam mit dem Ensemble Mediterrain auf, das sich aus Musikern der Dresdner Philharmonie und der Staatskapelle Dresden zusammensetzt.

Das Gesamtbudget des Palais Sommers liegt laut Polenz bei rund 750.000 Euro. Aktuell gebe es noch eine Deckungslücke von rund 50.000 Euro. Diese solle über Spenden finanziert werden. „Wir setzen hier auf die Gemeinschaft.“

Auch der Eintritt in den Freundeskreis des Palais Sommers sei daher wichtig – und ein wegweisendes Signal. „10.000 Menschen sind unser mittelfristiges Ziel in den nächsten zwei bis drei Jahren“, hofft Polenz. Dann wäre das Festival finanziell unabhängig, nicht mehr auf Werbepartner angewiesen.

Laut den Veranstaltern sind derzeit rund 160 Menschen aktiv vertreten, dennoch: „Das wäre die beste Finanzierungsantwort für ein eintrittsfreies Festival“, sagt Polenz. Ein Open-Air-Erlebnis also, das die Bürger der Stadt selbst ermöglichen könnten.

https://palaissommer.de/

Von Felix Franke