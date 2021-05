Dresdner Ostrale-Unterstützer mit Kulturförderpreis geehrt

Dresden

Die Dresdner Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schneider + Partner GmbH hat den Kulturförderpreis des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) bekommen. Das Unternehmen wurde für sein jahrelanges Engagement für die Ostrale, die Dresdner Biennale zeitgenössischer Kunst, geehrt. Die Auszeichnung wird in vier verschiedenen Kategorien vergeben, die sich nach der Größe des Unternehmens richten. Dazu kommt in diesem Jahr ein Sonderpreis für ein herausragendes Projekt im Kontext von Covid-19. Offiziell werden die Preisträger am Donnerstagabend bekanntgegeben.

Der Ausschreibung waren 126 Unternehmen mit 132 Projekten gefolgt. Eine zehnköpfige Jury entschied schließlich. Der Preis wird zum 15. Mal verliehen – vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI, dem Handelsblatt, dem ZDF und weiteren Partnern. Er würdigt innovative Projekte unternehmerischer Kulturförderung.

„Als weltoffenes, tolerantes und zeitgemäßes, international vernetztes Kulturhighlight und größte temporäre Ausstellung zeitgenössischer Künste in Sachsen“ steuere die Ostrale Wichtiges „zum gesellschaftlichen Wertediskurs bei“, so der Kulturkreis in der Begründung der Preisvergabe.

„Akteure der zeitgenössischen Kunst haben es in der Regel schwer, wirtschaftliche Stabilität zu erlangen“, wurde Bernd Kugelberg zitiert, einer der Gründungsgesellschafter von Schneider + Partner. Sie würden vor allem Weltoffenheit und soziale Fragen des Wirtschaftssystems in den Mittelpunkt stellen. Die Ostrale leiste dazu wertvolle Beiträge, „und das insbesondere auch in ihrem Schülerprogramm weit über die Grenzen von Dresden hinaus“, so Kugelberg. Schneider + Partner sind Hauptsponsor der Ostrale und unterstützen die Ausstellung auch organisatorisch.

Von DNN