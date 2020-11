Dresdner Musikhochschule erinnerte einen Tag lang an Peter Schreier

Dresden

Als Peter Schreier im 85. Lebensjahr im Dezember vergangenen Jahres starb, ging eine große musikalische Ära zu Ende. Wenn sein Name genannt wird, werden bei vielen leuchtenden Auges Erinnerungen an besondere Hörerlebnisse und musikalische Einmaligkeiten wach, aber auch an einen Menschen, der trotz (oder auch wegen) seiner Weltkarriere bodenständig, zurückhaltend und uneitel blieb. I

ch könnte vieles aufzählen: die Maßstab setzenden Mozart-Interpretationen (später auch als Dirigent), seine Evangelisten (Bachs Matthäus-Passion mit ihm und der Besetzung Selbig, Wilke, Bär, Scheibner beim Dresdner Kreuzchor war ein Höhepunkt), der Loge und – unerwartet – auch der Mime in den legendären Dresdner „Ring“-Aufnahmen und –Konzerten und natürlich der phänomenale Liedsänger, der einem gerade dieses Genre so recht ins Herz pflanzen konnte. Für mich bleibt Peter Schreier auch mit der Schubertiade Feldkirch/ Schwarzenberg verbunden, den vielen Liederabenden, bis hin zum letzten Im Dezember 2005, seinem 75. bei diesem Festival, dessen dienstältester Künstler er damals war.

Die ihn in alle Welt führende Laufbahn Peter Schreiers nahm in Dresden nicht nur im Kreuzchor, sondern auch an der hiesigen Hochschule für Musik Carl Maria von Weber ihren Anfang. So widmete ihm diese einen ganzen Tag, an dem auf vielfältige Weise des Tenors gedacht wurde. Welch ein Glück, dass er gerade noch so vor dem neuerlichen Lockdown stattfinden konnte! Es wurde u.a. seine Zeit als Kruzianer beleuchtet, in Filmen und Vorträgen sein Wirken in Japan und natürlich in Wien.

Am Nachmittag fanden sich mit Brigitte Fassbaender, Helmut Deutsch, Olaf Bär und Andreas Priebst Künstler zusammen, die ein Stück des Weges mit Peter Schreier gegangen sind. Sie zeichneten ein sehr persönliches und facettenreiches Bild des Sängers. Er sei einer gewesen, der sich Spontaneität und musikalische Neugier bewahrt hatte, der nie „überprobte“ ( Deutsch). Schreier war einer der musikalischsten Menschen, die sie je kennengelernt habe (Fassbender).

Werkauswahl ganz im Sinne von Peter Schreier

Bevor am Abend ein Liedrecital – in der Werkauswahl ganz im Sinne von Peter Schreier – stattfand, für den der Leipziger Tenor Patrick Grahl und der Doyen unter den Liedpianisten, Helmut Deutsch, gewonnen werden konnten, nutzten Studierende der Hochschule am Vortag in einem Workshop die Gelegenheit, an dessen schier unerschöpflichem Erfahrungsschatz im Metier teilzuhaben.

So unterschiedlich der Entwicklungsstand der jungen Sängerinnen und Sänger bzw. der sie begleitenden Pianistinnen auch war, so breitgefächert die Liedauswahl (von Schuberts „Nacht und Träume“ über Mahler und Hugo Wolf bis hin Strauss‘ „Heimliche Aufforderung“) – alle erhielten Anregungen von Helmut Deutsch. Er ging den Dingen auf den Grund, bewies Humor und ganz viel Fingerspitzengefühl, half den Kursanten weiter und verunsicherte sie nicht. Beispielhaft seien die Sopranistin Paulina Bielarczyk mit Schumanns „In der Fremde“ und Jonas Fingers Auseinandersetzung mit Schuberts „Auflösung“ genannt.

Das Konzert mit Patrick Grahl und Helmut Deutsch enthielt sämtlich Lieder, die Peter Schreier oft und gern gesungen hat. Dass die Werkauswahl so beabsichtigt war, Patrick Grahl aber dennoch zu keiner Zeit in die Gefahr geriet, seine ganz individuellen Gestaltungs- und musikalischen Ansätze zu verbiegen, war einer der wesentlichsten Momente des Abends. Grahl weiß nicht nur mit seiner wirklich wunderschönen, schlank und gut geführten Stimme (völlig ohne Brüche) zu überzeugen, sondern auch und besonders durch die emotionale Nachvollziehbarkeit und den punktgenauen Tiefgang seiner Gestaltung. Und Helmut Deutsch tat das, was für ihn seit gefühlt ewigen Zeiten ein Markenzeichen ist – er trägt den Sänger (wie in seinem gleichlautend erschienenen Buch versprochen) auf Händen, begeistert in einer echten, musikalischen Partnerschaft.

Balance zwischen texttragender Genauigkeit und Klangschönheit

Man startete mit Beethovens Zyklus „An die ferne Geliebte“, fein differenziert, stimmungsdicht. Eine Freude und ein Lehrbeispiel dafür, wie interpretatorisch klug und auf plastischen Ausdruck bedacht man sich dem Liedgesangs widmen kann, bot die Mendelssohn-Auswahl (das „Schilflied“ op. 71 hatte Peter Schreier übrigens auch beim schon erwähnten letzten Schubertiade-Auftritt dargeboten). Ab und zu widmete sich Peter Schreier auch Liedern des 20. Jahrhunderts, so solche vom Leipziger Wilhelm Weismann u.a. aus dessen Sammlung von sechs Liedern für hohe Stimme und Klavier. Davon gibt es eine Aufnahme aus dem Jahre 1967 mit dem Pianisten Walter Olbertz – die gleiche Auswahl, die nun auch hier erklang. Patrick Grahl meisterte sie vielschichtig und plausibel im Ausdruck, sowie mit stimmlichem Nuancenreichtum.

Bleibt Robert Schumanns „Dichterliebe“ op. 48, jener Zyklus nach Heine, der neben passgenau pendelnder Balance zwischen texttragender Genauigkeit und Klangschönheit, behutsam gesetzter Akzentuierung, vor allem der sehr differenzierten Gefühlswelt Heines verpflichtet ist, die nicht einseitig auf bösen Sarkasmus festgelegt ist. Im Verein mit Helmut Deutsch wurde Patrick Grahl diesen Anforderungen auf beglückende, fesselnde Weise gerecht. Man nahm ihm das karge, fahle Stimmungsbild „Ich hab im Traum geweinet“, den Schmerz in „Und wüßtens die Blumen, die kleinen“ genauso ab wie den kraftvoll-ironischen Ausblick in „Die alten, bösen Lieder“.

Zwei Zugaben folgten: die kecke und mit Vergnügen vorgetragene Szene „Der Kuß“ von Beethoven und – wie passend in dieser Zeit – das in sich gekehrte, Trost und Stärke verheißende Nachtlied op. 71 nach Eichendorff von Mendelssohn Bartholdy. Was für ein Schlusspunkt!

Von Mareile Hanns