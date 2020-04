Musikfestspiele-Chef Jan Vogler: „Wir geben keinesfalls auf“

Dresden/New York

Die Dresdner Musikfestspiele 2020 sind abgesagt. Ein Gespräch mit Intendant Jan Vogler, zur Zeit in New York.

Wie geht es Ihnen und den Ihren?

Jan Vogler: Danke, es geht uns gut. Wir – das heißt meine Frau, meine beiden Töchter und ich –haben das Glück, zusammen zu sein. Meine Gedanken sind bei den vielen Menschen, die diese Zeit der Isolation allein verbringen müssen.

Wie erleben Sie die extreme Situation in New York?

Die New Yorker bleiben sich treu. Die Menschen sind gelassen, haben immer einen Witz auf den Lippen und lassen sich nicht anmerken, dass diese Krise an die Substanz geht. New York ist eine Millionenstadt mit einer unheimlichen Bevölkerungsdichte, natürlich ist das in einer Situation wie Covid-19 sehr schwer. Ich kenne persönlich Ärzte – viele von ihnen sind große Musikliebhaber –, die mit sehr viel Mut, Entschlossenheit, Kompetenz und Selbstverständnis jetzt rund um die Uhr arbeiten, das sind momentan die Helden in der Stadt.

Ich hatte sehr viel Glück in NYC, in der künstlerischen Arbeit und auch sonst hat uns die Stadt immer inspiriert, daher ist es selbstverständlich, dass wir in der jetzigen Krise, beim Hurrikan Sandy oder auch direkt nach dem 11. September auch in der Stadt sein wollten.

In wenigen Tagen sollten die Musikfestspiele 2020 beginnen. Wie intensiv ist Ihr Kontakt zu Ihren Kollegen vor Ort?

Der Kontakt ist sehr eng, wir sprechen täglich. Dadurch, dass viele Kollegen hauptsächlich im Homeoffice arbeiten, ist es fast so, als wären wir alle Nachbarn, können uns über Zoom und Co. sogar sehen. Ich könnte auch jederzeit nach Deutschland reisen, müsste mich dann nur zwei Wochen in die Isolation begeben, da gilt es abzuwägen, wann das sinnvoll ist.

Inspiration Natur hieß das Motto für das Festival 2020 und sollte die Vielfalt und den Reichtum eben dieser thematisch widerspiegeln. Nun könnte man meinen, die Natur zeigt sich in diesen Tagen als bedrohliche Macht, derer der moderne Mensch trotz seines wissenschaftlichen und technischen Fortschritts nicht Herr werden kann ...

Meine Frau sagt, die Natur ist unzufrieden mit uns und wehrt sich. Ich habe diese Macht der Natur immer als sehr stark empfunden, ich denke, es gibt keinen Zweifel, dass wir die Natur keinesfalls beherrschen. Die Menschen machen einen Fehler, wenn sie die Natur unter Kontrolle bringen wollen, auch Einklang mit der Natur scheint mir ein falsches Bild, eher Respekt! Als Musiker inspiriert mich das sehr, und ich schaue oft sehr aufmerksam an einem stürmischen Tag auf die sich im Wind biegenden Bäume und versuche dann am Cello eine ähnliche Lebendigkeit und Energie zu erzeugen.

Jan Vogler. Quelle: Marco Grob

Und wie, denken Sie, kann eine solche, zutiefst verunsichernde Situation bewältigt werden?

Zunächst möchte ich es gern ins Verhältnis setzen. Meine Mutter ist im Krieg aufgewachsen, sie hat nie eine große Geschichte daraus gemacht, aber das war ganz sicher eine unverhältnismäßig größere Katastrophe. Ich glaube nicht, dass sie in den ersten acht Jahren ihres Lebens viele Mahlzeiten gegessen hat, die den Namen verdienen, dann kam die Nachkriegszeit. Auch die vielen Musikerbiographien, die ich gelesen habe, sind voll von Dramen, lesen Sie mal die von Schubert oder Hugo Wolf, aber auch Schumann, mein Lieblingskomponist, hat viel gelitten.

Wir müssen durchhalten, es kommen bessere Zeiten! Wenn sich die Situation dann bessert, sollten wir mit Enthusiasmus und viel positiver Energie leben und nicht wieder das Haar in der Suppe finden.

Woraus schöpfen Sie in diesen Tagen Kraft und Energie?

Aus der Kommunikation mit Kollegen, aus der Zeit mit der Familie, aus der Musik, es gibt sehr viel Energiequellen! Vor allem versuche ich, die positiven Seiten der Krise zu entdecken. Mein Vater hat immer gesagt, ich müsste mal drei Monate ins Kloster gehen. Ich habe das auch so verstanden, dass der ganze Konzertzirkus natürlich eine Überstimulation ist. Nun gehe ich vermutlich durch viele konzertfreie Monate, ich fand schon den ersten Monat sehr lang, das könnte eine wichtige Erfahrung werden ...

Was sagen Sie freiberuflichen Kollegen, die jetzt in extremen pekuniären Nöten sind? Gibt es Ideen, diese in irgendeiner Weise zu unterstützen?

Es gibt sehr viele Initiativen, mit unserem Online-Musikmarathon haben wir eine New Yorker Organisation unterstützt. Aber das Wichtigste ist, dass sie bald wieder arbeiten können! Wir müssen darum kämpfen, dass die Musik in welcher Form auch immer bald wieder zu neuem Leben findet und dass die Musiker für ihre Arbeit auch bezahlt werden. Vielleicht ist es sogar die Zeit, in der wir den Wert der Kultur und Künstler tatsächlich erkennen, weil uns die Musik fehlt.

Es ist nun entschieden, die Dresdner Musikfestspiele 2020 finden nicht statt. Was hat das für Konsequenzen für Ihr Festival und Ihr Team?

Das würde hier den Rahmen sprengen, es ist natürlich eine traurige Nachricht. Von den New Yorker Philharmonikern bis Sting, von afrikanischer Weltmusik mit Bach und vom Palais im Großen Garten bis zum Kulturpalast, ein tolles Spektrum von Musik, auf das wir uns alle sehr gefreut hatten! Aber wir geben keinesfalls auf. Wir sind ein sehr dynamisches Team und werden diese Durststrecke überwinden. Ganz konkret werden wir Mitte Mai ein 24-stündiges Livestream-Konzert mit Festivalkünstlern „Music Never Sleeps DMF“ veranstalten. Die Fingerübung dazu habe ich ja schon mit „Music Never Sleeps NYC“ absolviert, jetzt werden wir mit dem ganzen Team daran arbeiten. Außerdem sind wir, ganz typisch für diese Zeit, in der Abschlussplanung für 2021. Wir werden einige Höhepunkte aus diesem Jahr, auf die sich unser Publikum besonders gefreut hat, 2021 integrieren.

Wie verhält es sich in solchen Fällen mit geschlossenen Verträgen, die aus besagten Gründen nicht erfüllt werden können? Wie ist die rechtliche und wie die finanzielle Sachlage?

Das ist sogenannte ‚höhere Gewalt’, ein Begriff, der Verträge so löst, dass keine Seite Ansprüche geltend machen kann. Das ist die rein rechtliche Seite. Einen Gewinner gibt es hier nicht, eher verlieren beiden Seiten, und das Publikum auch noch! Die moralische Verantwortung, auch für Künstler und ihre Leistungen, ist eine andere Seite, damit beschäftigen wir uns ebenfalls. Wir werden versuchen, die Künstler bei anderen Konzerten und in anderen Jahrgängen wieder zu beschäftigen.

Mit welchen finanziellen Einbußen müssen Sie rechnen, und welche Wege sind angedacht, das Festival sowohl finanziell als auch überhaupt in seinem Bestand zu retten?

Wir haben uns sehr sorgfältig auf diese Absage vorbereitet. Wir haben uns entschieden, unseren Kunden völlig Wahlfreiheit bei der Frage der bereits gekauften Karten zu geben. Das ist der einzige Weg, wie wir das partnerschaftliche Verhältnis mit unserem Publikum jetzt demonstrieren können. Jeder Kunde kann wählen: Lasse ich mir einen Gutschein für die Summe der gekauften Karten ausstellen, lasse ich mir das Geld erstatten oder spende ich den Betrag zugunsten des Festivals. Wir wissen, dass jeder Mensch jetzt in einer anderen Lage ist, vielen geht es auch jetzt noch gut, andere haben existentielle Probleme. Für das Festival sieht es vereinfacht so aus: Wir haben solide Szenarien erarbeitet, wie wir mit Einsparungen dieses Jahr trotz Absage bewältigen. Auch helfen uns unsere Partner hier, so weit sie können. Aber 2021 brauchen wir dann einen guten Jahrgang.

Und wie sieht es mit Ihrem Kammermusik Festival Moritzburg aus, das im August geplant ist? Haben Sie Hoffnung, dass es stattfinden kann?

Für Moritzburg habe ich Hoffnung! Auch können wir hier noch auf Besucherzahlen etc. flexibel reagieren, und es beginnt fast drei Monate später als die Musikfestspiele. Ich finde es auch wichtig – bei aller Vorsicht –, um den Platz der Musik in unserer Gesellschaft zu ringen. Moritzburg könnte da ein Bespiel werden. Wir müssen versuchen, es zu retten!

Was bedeutet die Coronakrise für die Kultur, befürchten Sie, dass hier von Seiten der Politik in größerem Ausmaß öffentliche Förderung gestrichen oder nur noch an wenige ausgereicht werden wird, weil die finanziellen Mittel vorrangig an anderen Stellen eingesetzt werden sollen?

Das wäre fatal. Gerade in Sachsen und Dresden. Dresden ist eine Kulturstadt, mit einer enormen Kraft gerade auch im Kulturtourismus. Ich erwarte, und das sage ich ganz deutlich, dass es 2021 und 2022 keine Kürzungen in der Kultur gibt. Wenn ein Patient eine Gesundheitskrise durchgemacht hat, und das ist bildlich gesprochen mit dem Patienten Kultur momentan der Fall, braucht er hinterher gute Betreuung und eine Kur, sonst wird er dauerhaft krank. Wir kommen durch das Jahr 2020, aber dann müssen wir zur Normalität zurück.

Welches Handeln erwarten Sie von der Politik, damit die Kultur nicht als „weniger systemrelevant“ wahrgenommen und in ihrer vielfältigen Substanz gesichert werden kann?

Eine gute Beobachtungsgabe. Es ist ganz klar, dass im Moment die physische Gesundheit der Bevölkerung im Zentrum steht, auch wenn da – wie wir alle wissen – durchaus noch andere Probleme neben Covid-19 existieren. Aber wenn wir die Kultur in unseren westlichen Demokratien gefährden, setzen wir die seelische Gesundheit der Menschen aufs Spiel. Ich denke, die Politiker wissen, was die Kultur in Deutschland bedeutet, und ich betone noch einmal, in Dresden und Sachsen befinden wir uns in einer Region, die gerade auch aus der Kultur Wert schöpft.

Denken Sie, dass wir alle, wenn die Coronakrise beendet ist, wieder so leben können/sollten wie vorher, oder was sollte sich ändern?

Ich denke, es wird etwas bleiben. Das war immer so nach großen Krisen. Aber damit können wir umgehen. Flexibilität, Talent und Kreativität in der Reaktion auf diese Zeit erwarte ich auch von uns Kulturschaffenden.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Zwei Sachen: Das Zusammensein mit Freunden und Kollegen und natürlich das erste Konzert nach Corona!

Das Interview führte Kerstin Leiße.

