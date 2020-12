Dresdner Medienkulturhaus zeigt Arbeiten von Katharina Probst

Dresden

Die Malerin Katharina Probst (geb. 1965 in Crimmitschau) zeigt in ihren Ölbildern und Zeichnungen ein großes Interesse an Landschaften, Menschen und Natur. In einer aktuellen Ausstellung im Medienkulturhaus Dresden präsentiert sie 27 Arbeiten aus den vergangenen sechs Jahren. Zahlreiche Stillleben, Porträts und Naturstücke weisen die Künstlerin als gute Beobachterin aus.

Landschaft ist nicht gleich Landschaft

Für die in Dresden lebende Künstlerin ist Landschaft nicht gleich Landschaft: Vielmals entstehen im Bild neue und fremde Räume, ausgehend vom Realen, in die sich Tier oder Mensch einschreiben und die eher als Allegorien zu bezeichnen sind. Das gleichzeitige Vorhandensein von Schönheit und Vergänglichkeit, Freude und Schmerz, Licht und Dunkelheit in ihren Arbeiten realisiert sie in Bildthemen, mit denen sich die Künstlerin schöpferisch auseinandersetzt.

Die zahlreichen Bleistiftzeichnungen fallen durch ihre ausdrucksvolle Linienführung auf. Rätselhaft erlebt die Figur in „Rosenkrieger“ (2016) eine Metamorphose von Pflanze und menschlichem Körper. Grotesk dagegen sind die Figurinen, die mit einem überdimensionierten Apfel Rugby spielend. In „Wilder Wechsel“ (2018) dagegen liefern sich Mensch und Hase einen Wettlauf mit der Zeit. In den Zeichnungen wirkt sehr stark das Allegorische, Traumhafte und Versponnene, wenn einer Figur plötzlich Flügel wachsen („Flügelschlagen“, 2019).

Katharina Probst: Augustäpfel 1, 2020, 40 x 50cm, Öl auf Leinwand. Quelle: Repro

Die Stillleben sind der Ölmalerei vorbehalten: „Augustäpfel I und II“ (2020) betonen das Sinnliche, machen nicht nur Appetit für das Auge. Überdimensional leuchtet das aufgeschnittene Obst, man spürt bereits die Schnittflächen verblassen und fleckig werden. Freundlich und heiter, aber auch nachdenklich dagegen wirkt die langsam verblühende Tulpe im Rausch der Farben. Oft hat sich Katharina Probst auf das quadratische Format eingestellt, das dem jeweiligen Bild einen kompakten, in sich ruhenden Charakter verleiht.

Manche Bilder sind sowohl Landschaft als auch Stillleben, wie der „Fliegende Fisch“ ( Lanzarote), 2019), mit Vulkanbergen und Lauch-Gemüse, ganz surreal. Von den Landschaften fällt einem besonders die „Streuobstwiese“ (2018) ins Auge: Holzschnittartig strecken die Bäume ihre dunklen, unbelaubten Zweige ins Licht, fahren mit ihnen wie Gesten durch den Raum. Im Bild „Johannstädter Fährgarten“ (2018) leuchten die abendlichen Lichter zur Blauen Stunde warm in das Dunkel.

Katharina Probst benennt ihre Ausstellung lapidar „Der Welt ein Gesicht“ und meint damit die unmittelbare Aufgabe des Künstlers, neue Wahrnehmungen zu kreieren, eine eigene Interpretation der Wirklichkeit zu geben, die unverwechselbar ist. In ihren Bildern waltet ein eigener Geist, der sich mit Mut und Verve dem Leben stellt. In diesem Sinne sind sie optimistische Blickmomente auf das eigene Erleben der Realität, eine positive Reflexion von innen nach außen und umgekehrt.

Stationen in Dresden und Eisenau

Dass da auch dunkle Aspekte mitschwingen, zeigt die Selbstbilderserie „Mein helles und mein dunkles Gesicht“ (viertlg., 2014). In dieser Zusammenschau spürt man die Verwandlung des Gesichts der Person durch innere Krisen und Erschütterungen, aber auch Katharsis, Belebung und Zuversicht.

1990 begann Katharina Probst mit ihrer künstlerischen Arbeit, studierte von 1997 bis 2001 an der HfBK Dresden Theatermalerei und arbeitete in der Praxis 2002 bis 2006 am Landestheater Eisenach und danach als Kostümmalerin an der Semperoper Dresden. Seit 2008 ist sie freischaffende Malerin und Grafikerin.

Eine Zeichnung fand ich besonders eindrucksvoll. „Unterwegs“ (2015) wirkte auf mich wie ein Gleichnis auf unsere Zeit: Zwei dicht verhüllte Frauen eilen ihren Weg und halten über sich ein flammendes Bündel aus Zweigen, tragen das Feuer mit und in sich auf der Flucht vor einer sie bedrängenden Welt. Das Vage dieser Bildsituation erschütterte mich, weil es sich einer eindeutigen Interpretation entzieht und nachdenklich macht.

bis 12. Dezember, Galerie Medienkulturhaus Pentacon, Schandauer Straße 64

geöffnet: Mo-Fr 9.30 bis 14 Uhr, Kontakt: Katharina Probst 0351/44 66 138

www. katharinaprobst-malerei.de

Von Heinz Weißflog