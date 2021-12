Dresden

Bröckelnder Putz, vergilbter Stuck und verblasste Gemälde erzählen Geschichten von einst lebhaften, prunkvollen Villen. „Lost Places“, also „vergessene Orte“, nennen Fotografen diese Plätze, die einst vor Leben strotzten, jedoch mittlerweile zurückgelassen und auf eine bewundernswerte Art verfallen sind. Wenn Carina Landgraf solche Orte betritt, empfindet sie neben einer Faszination aber auch Trauer – über den Zustand, die Verwahrlosung dieser einst glanzvollen Gebäude. Um diese Plätze in Erinnerung zu behalten und Aufmerksamkeit auf eine mögliche Renovierung zu lenken, fotografiert sie diese vergessenen Orte.

Die Natur erobert sich ihren Lebensraum zurück - Die Dresdner Fotografin Carina Landgraf schoss dieses Foto in einer ehemaligen Parteischule in Kroatien. Quelle: Carina Landgraf

Jetzt hat die Dresdnerin ihre eindrucksvollsten Bilder mit Hintergrundgeschichten versehen und in ihrem Buch „Vergessener Glanz – Lost Places in Europa“ veröffentlicht. Im Interview mit Benjamin Wätzold erzählt sie über die Schönheit des Verfalls, den fehlenden Respekt gegenüber den Orten und über ein polnisches Märchenschloss.

Frage: Warum sind es gerade diese verlassenen Orte, die Sie so faszinieren?

Carina Landgraf: Vielleicht hat das schon in meiner Kindheit angefangen. Meine Oma erzählte immer viele spannende Geschichten von Geheimgängen und Schätzen in umliegenden Gutshöfen. Und auch mein Vater, der ist im Erzgebirge aufgewachsen, konnte mich immer mit Legenden von verschütteten Stollen und Sagengestalten unterhalten. Das hat sicherlich mein Interesse an der Geschichte von historischen Plätzen gefördert.

Zu der Fotografie von den verlassenen Orten bin ich aber erst relativ spät gekommen. Ich war Anfang der 2000er viel in Polen unterwegs und dort gibt es wahnsinnig viele verlassene Herrenhäuser und Schlösser. Das ganze Potenzial, was da steht und wie es verfällt, genauso wie die Geschichte dazu hat mich einfach fasziniert. Irgendwann habe ich dann angefangen, Fotos davon zu machen, um das Ganze festzuhalten. Solche Orte habe ich dann später in ganz Europa gesucht.

Es war einmal ein Märchenschloss

Was war für Sie denn der spannendste oder schönste Ort?

Schwierig. So einen richtigen Lieblingsort habe ich nicht. Es gibt allerdings ein Schloss in Polen, wo für mich alles begonnen hat. Da läuft man eine wunderschöne Baumallee entlang und steht plötzlich vor einem Eisentor, dahinter offenbart sich ein riesiges malerisches Märchenschloss ohne Dach. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben und ich fahre seit 2003 jedes Jahr dort hin und schaue, ob sich was verändert hat.

Mit offenen Augen durch die Welt

Als Sie angefangen haben, die Plätze zu fotografieren, gab es kein Facebook, Instagram oder Google Maps. Wie sind Sie denn auf diese Orte aufmerksam geworden?

Meist reicht es schon, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Ich habe damals aber auch viele Bücher über Herrschaftssitze in Europa gelesen und so über diese Orte erfahren. Und natürlich gibt es auch Listen, in denen historische Gebäude datiert sind. Da sind aber nicht immer die großen Kracher dabei. Wenn man diese Listen abklappert, kann man manchmal Glück haben und manchmal nicht. Es ist zu großen Teilen Fleiß und Recherchearbeit.

Und dann spazieren Sie einfach so in diese Orte hinein? Ist das denn so leicht?

Früher standen noch mehr Häuser offen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ich breche aber nie irgendwo ein, mache keine Türen oder Fenster gewaltsam auf. Meist frage ich vorher auch Leute im Ort oder in der Nachbarschaft. Mit Händen und Füßen geht das in jeder Sprache. Das hat dazu noch den Vorteil, dass ich eine spannende Geschichte und Hintergründe zu den Orten bekomme. Wenn die Leute wissen, was man für Absichten hat, ist das etwas anderes, als wenn man um die Häuser herumschleicht. Gerade auf dem Dorf macht das die Leute misstrauisch.

Eine mit wandfestem Stuck ausgeschmückte Kapelle in einem verlassenen Schloss in Polen. Quelle: Carina Landgraf

Wenn sie dann das erste Mal so einen verlassenes Herrenhaus oder Schloss betreten, wie fühlen Sie sich dabei?

Auf der einen Seite ist es immer wieder aufs Neue total faszinierend, aber gleichzeitig auch unwahrscheinlich traurig, wenn man den Verfall so sieht. Ich hoffe immer noch für jedes Gebäude, dass sich ein Retter findet. Meist ist das aber leider aussichtslos. Solche Funde von unberührten Prunkgebäuden werden aber leider auch immer seltener. Heutzutage wird vieles sehr schnell kaputt gemacht. Da ist so eine Villa schneller ausgeräumt und zugesprüht, als man gucken kann. Das trifft mich dann nochmal härter.

Das Buch "Vergessener Glanz- Lost Places in Europa" über 240 Seiten reich gefüllt mit Fotos und Geschichten zu einzigartigen verlassenen Orten ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen und im Buchhandel oder online erhältlich. Quelle: Carina Landgraf

In ihrem Buch haben Sie zwei Bilder derselben Villa in Frankreich gegenübergestellt. Eines aus dem Jahr 2016, in dem die Villa zwar verlassen, aber noch unberührt scheint und eines fünf Jahre später mit Graffitis an den Wänden und dem Boden voller Müll. Ist das ihre Kritik an dem immer populärer werdenden Tourismus dieser „Lost Places“?

Ja, das war mir ein großes Anliegen. Meine persönliche Einschätzung nach all der Zeit ist, dass der Respekt gegenüber solchen Orten sinkt. Man kann das natürlich nicht verallgemeinern, aber es gibt Menschen, die setzen sich gar nicht damit auseinander, was überhaupt hinter den Orten steckt. Ich kann nicht verstehen, wie in solche alten Häuser eingebrochen werden kann, nur um ein Bild zu machen. Warum man Wände besprüht, Stuck zerstört, Gegenstände klaut. Wenn mich diese Orte faszinieren, dann mach ich die doch nicht kaputt? Ich finde, man hat eine gewisse Verantwortung gegenüber dem, was man da macht. Diese Orte gehören einem ja nicht.

„Was denken Sie, was hier für Horden herkommen?“

Fällt die Rücksichtslosigkeit dieser Leute dann auch auf Sie zurück?

Klar, die Leute in den Orten reagieren dann auch anders. Ich bekomme immer wieder erzählt: „Was denken Sie, was hier für Horden herkommen?“ Dann habe ich natürlich mit mehr Ablehnung zutun. Aber ändern kann ich das nicht. Ich kann nur zeigen, dass es Menschen gibt, die sich wirklich für diese Orte interessieren.

Ist das auch der Grund, warum Sie in ihrem Buch bewusst keine Adressen oder die Namen der Orte genannt haben?

Genau. Es ist nicht so, dass ich die Plätze nicht teilen möchte, aber das sind einfach sensible Orte. Man bekommt dafür eine ganz andere Wertschätzung, wenn man sich selbst bemüht, diese Plätze zu finden, und sich mit der Geschichte auseinandersetzt.

Zur Galerie Carina Landgraf fotografiert leidenschaftlich gerne „Lost Places“. Jetzt hat die Dresdnerin ihre schönsten Bilder mit Hintergrundgeschichten versehen und in einem Buch veröffentlicht.

Ihr Buch beginnt mit dem Satz: „Noch gibt es sie […]: leerstehende Herrschaftssitze, unbewohnte Häuser, ehemalige Ballsäle [...]“. Meinen Sie, es wird diese Plätze bald nicht mehr geben?

Ich sage mal, sie verändern sich. Der Immobilienmarkt ist ein anderer. Es wird mehr restauriert, aber auch viel mehr abgerissen. Da wird dann heutzutage lieber ein Betonklotz oder ein Nettomarkt hingebaut, weil es günstiger ist. Und deswegen fotografiere ich diese Plätze ja auch. Um sie festzuhalten, so lange es noch geht.

Carina Landgraf: „Vergessener Glanz – Lost Places in Europa“ Mitteldeutscher Verlag, 240 Seiten, 28 Euro

Von Benjamin Wätzold