Dresdner Lehramtsstudent im Finale des BR Klassik-Wettbewerbs

Mit seinem Projektchor „Musik verbindet. Das Benefizprojekt Kulmbach e.V.“ hat es Lukas Alois Roth, Lehramtsstudent an der Hochschule für Musik Dresden, ins Finale des BR Klassik-Wettbewerbs geschafft. Dort wird der ‚mit Abstand‘ beste Chor Bayerns gesucht. Noch bis zum Sonnabend läuft das Online-Voting für die Kategorie „Musikvideo“ auf der Website des Bayerischen Rundfunks.

Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung hatte Lukas Alois Roth ein Chortreffen von jungen Erwachsenen aus ganz Deutschland in seinem Heimatort – dem bayerischen Kulmbach – initiiert. Das daraus entstandene Musikvideo mit Karl Jenkins‘ „Adiemus“ ist nun auf der Zielgeraden unter den besten zehn des Wettbewerbs.

„Ein pädagogisch begleiteter deutsch-deutscher Austausch, die Liebe zur Chormusik, die Verbindung zu meiner Heimat Bayern und meiner Wahlheimat Dresden – in dem Projekt für das Fach Musikdidaktik konnte ich viele meiner Leidenschaften verbinden“, so Roth. Die 35 Sängerinnen und Sänger, die den 25-Jährigen dabei unterstützt haben, sind seine Freunde aus der Heimat und vom Studium: „Schon zu Schulzeiten haben wir gemeinsame Chorkonzerte organisiert und später den Verein ‚Musik verbindet‘ gegründet. Seit ich in Dresden studiere, haben wir durch meine Kommilitonen noch mehr aktive Mitglieder dazugewonnen und damit den deutsch-deutschen Austausch angeschoben“. Da Live-Konzerte im Corona-Jahr nicht möglich waren, sei dieses Video in der Burgruine Nordeck entstanden.

Den Gewinnern des Wettbewerbs winkt eine Studioproduktion im BR-Funkhaus, eine Chorprobe mit dem Leiter des BR-Chores Howard Arman, ein professionelles Fotoshooting sowie ein Musikvideo. Zudem vergeben BR-Klassik und der BR-Chor Sonderpreise für besonders bemerkenswerte Einsendungen. Chöre in Bayern waren aufgerufen, sich in den Kategorien Livekonzert, Musikvideo und Digitalprojekt bei BR Klassik zu bewerben. Wie die Veranstalter wissen ließen, erzählen alle 171 Bewerber starke Geschichten, wie man in diesen Zeiten zusammenhalten kann. Seit 28. Februar läuft das Online-Voting, in jeder Kategorie stehen die zehn besten Einsendungen zur Wahl. In dieser Woche werden die ‚mit Abstand‘ besten Chor-Musikvideos gesucht

Hier findet man das Musikvideo und kann bis 13.3. abstimmen:

https://www.br.de/themen/kultur/br-klassik-choraktion-abstimmung-musikvideo-100.html

http://www.benefizprojekt-kulmbach.de/

Von sf