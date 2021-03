Dresdner Lehramtsstudent Lukas Alois Roth gewinnt das Finale des BR Klassik-Wettbewerbs

Dresden

Der Musiklehramtsstudent Lukas Alois Roth hat mit seinem Musikvideo zu Karl Jerkins' „Adiemus“ den Klassik-Wettbewerb des Bayrischen Rundfunks (BR) in der Kategorie „Das beste Musikvideo“ gewonnen. Der 25-Jährige organisierte anlässlich des 30. Jubiläums der Deutschen Einheit ein Chortreffen mit jungen Erwachsenen aus ganz Deutschland und nahm das Video in seiner Heimat in der Burgruine Nordeck auf.

Er konnte sich in der Onlineabstimmung gegen 170 Einsendungen und neun Finalisten durchsetzen. „Es war komplett unvorhersehbar, wer gewinnt“, erzählt er den DNN. „Da haben wir uns umso mehr gefreut, als die Nachricht kam.“

Teil des Projekts „Musik verbindet“

Als Preis winkt dem werdenden Musiklehrer entweder eine Studioproduktion im BR-Funkhaus, eine Chorprobe mit dem Leiter des BR-Chores Howard Arman, ein professionelles Fotoshooting oder der Dreh eines Musikvideos. Für Lukas Alois Roth wäre die professionelle Aufnahme in den Studios des Rundfunksenders das Highlight unter den Preisen.

Das prämierte Musikvideo ist Teil seines Projektes „Musik verbindet. Das Benefizprojekt Kulmbach e.V.“, das sich für Jugendliche einsetzt, die häusliche Gewalt erlebt haben. In Zeiten von Corona ist das Thema noch präsenter und wichtiger geworden, so Roth. „Ein pädagogisch begleiteter deutsch-deutscher Austausch, die Liebe zur Chormusik, die Verbindung zu meiner Heimat Bayern und meiner Wahlheimat Dresden – in dem Projekt für das Fach Musikdidaktik konnte ich viele meiner Leidenschaften verbinden“, so Roth.

Das Ganze organisiert er für und während seines Studiums im Doppelfach Musik an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Während die Lehrämtler für gewöhnlich neben Musik noch ein anderes Schulfach lernen, kann Lukas Alois Roth musikalisch aus dem Vollen schöpfen. „Da gibt es verschiedene Projekte, die ich absolvieren muss, aber es ist schon sehr frei wählbar, was ich da konkret mache“. Das Video zur Deutschen Einheit gehörte ebenfalls dazu.

Knapp über zwei Jahre studiert er noch an der Dresdner Hochschule. Im Anschluss folgt das Referendariat – wahrscheinlich aber in seinem Heimatbundesland Bayern. Dort ist er familiär verwurzelt. Grund dafür seien allerdings auch die schwierigen Berufsaussichten in Sachsen. „Für mein Doppelfachstudium gibt es pro Jahr nur zwei Plätze in ganz Sachsen.“ Da sei die Perspektive in Bayern ein wenig hoffnungsvoller.

Von Tim Krause