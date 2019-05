Dresden

Der Schriftsteller Marcel Beyer (53) hat am Samstag den diesjährigen Kunstpreis der Stadt Dresden erhalten. Der Autor gehöre zu den profiliertesten und bekanntesten deutschen Autoren der Gegenwart, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Wahl-Dresdner habe sich immer wieder mit seiner neuen Heimatstadt auseinandergesetzt und bringe sich in den öffentlichen Diskurs ein. Der Dresdner Kunstpreis ist mit 7.000 Euro dotiert.

Förderpreise für Galerie Ursula Walter und Dirigenten Olaf Katzer

Die mit jeweils 5.000 Euro dotierten Förderpreise gingen an den Dirigenten Olaf Katzer und die Galerie Ursula Walter, die seit einigen Jahren einer der „wichtigsten Ausstellungsorte für einen intensiven Austausch über zeitgenössische Kunst in Dresden“ sei. Katzer habe mit Aufführungen sowohl neuer als auch alter Musik „international ein beachtliches Interpretationsniveau erreicht“, hieß es. Er ist seit 2011 Dirigent des Dresdner Kammerchores.

Marcel Beyer lebt seit 1996 in Dresden. In seinem Roman „Kaltenburg“ erfasse er den Charakter der Elbestadt in außergewöhnlicher Weise, hieß es. Er positioniere sich in der Stadtgesellschaft, „seziere“ zugleich die Sprache der Gegenwart. Geboren wurde Beyer 1965 in Tailfingen auf der Schwäbischen Alb.

Der Lyriker, Schriftsteller und Herausgeber wurde in den vergangenen Jahren mehrfach geehrt. 2016 erhielt Beyer den Georg-Büchner-Preis. Zudem bekam er den Erich-Fried-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis und den Kleist-Preis. Erst im Januar wurde Beyer mit dem Lessing-Preis des Freistaates Sachsen ausgezeichnet. Vor kurzem wurde Beyer darüber hinaus zum Thomas-Kling-Poetikdozent an der Universität Bonn berufen.

Der Kunst- und Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden wird seit 1993 jährlich vergeben. Beyer ist der dritte Schriftsteller nach Volker Braun und Thomas Rosenlöcher unter den Geehrten.

Von epd