Dresdner Kunstblätter mit Ausgabe „Alte Meister neu“

Irgendwie „komisch“: Was Berufe wie Schlachter, Klärschlamm-Taucher oder Gerüstbauer angeht, wird selbst in feministischen Kreisen eher weniger ein Klagelied angestimmt, wenn da die Frauenquote nicht stimmt. Aber es kann ja sein, dass da bereits in wenigen Jahren sich zuhauf Frauen berufen fühlen, diese Jobs zu erledigen.

Alte Meister waren meist Männer

Auch die Kunstwelt war lange von Männern dominiert, was sich auch im Bestand der Gemäldegalerie Alte Meister widerspiegelt. Allein was den Werke der italienischen Malerei angeht, ist zu konstatieren, dass von den aktuell rund 800 Objekten, die in Bella Italia geschaffen wurden, die aber schließlich und endlich, wenn auch manchmal über Umwege, in Dresden landeten, gerade mal zehn Prozent von weiblicher Hand ausgeführt wurden.

Klingt vielleicht gar nicht so schlecht, aber allein Rosalba Carriera ist halt mit 75 Werken präsent, da bleibt für andere Künstlerinnen nicht mehr viel. Eine weitere Malerin war jedenfalls Elisabetta Sirani – von ihr stammt das um 1660/61 Ölgemälde „Omphale“. Ein Jahrhundert hatte das Bild verborgen im Depot geschlummert, nun ist es, frisch restauriert, wieder in der Gemäldegalerie Alte Meister zu bewundern. Sirani (1638–1665) erlernte das Handwerk in der Werkstatt ihres Vaters in Bologna, bald leitete sie gar diese Werkstatt. Trotz ihres frühen Todes erwarb „sie sich eine große Reputation in Europa – sie war eine Ausnahme unter den Künstlerinnen des Seicento“, wird festgehalten.

Das Galeriegebäude wurde bekanntlich nach umfassender, langjähriger technischer Sanierung wiedereröffnet – und aus gegebenen Anlass erschien auch in der Dresdner Kunstblätter-Reihe die Publikation „Alte Meister neu“. Die Beiträge des Hefts geben einen Einblick in faszinierende Restaurierungen, in die beständige Arbeit der Provenienzforschung, in neue Erkenntnisse der Kunstwissenschaft und Archäologie zu Malern und Bildhauern.

Eingegangen wird zunächst auf das programmatisches Gemälde „Malerei und Zeichnung“ von Guercino (1591–1666), einem Hauptvertreter der Bologneser Malerschule. Dann werden Fragen zu Malsubstanz und Ikonografie anlässlich der Restaurierung von Cima da Coneglianos Bild „Segnender Christus“ gestellt – und natürlich beantwortet.

Provenienzforschung , Konservierung und Restaurierung

Informationen erhält man auch zur Entstehung der Sammlung von Gemälden Albrecht Dürers in Dresden, wobei die nicht sehr groß ist. Zeitweise wurden in den Inventaren von neun Dürer-Bildern ausgegangen, heute werden zum Bestand der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister nur drei Dürer-Werke gesichert gezählt, darunter Tafeln des Werks „Sieben Schmerzen der Maria“, die zusammen mit 113 Holzschnitten und 69 Kupferstichen Dürers bis 1591 aus dem Nachlass Lucas Cranachs des Jüngeren in die Dresdner Kunstkammer gelangten.

Um das heikle, aber nun mal notwendige Thema Provenienzforschung wird sich nicht gedrückt – erhellt wird die Odyssee von Nicolas de Largillières „Bildnis einer Dame als Pomona“, das 1941 von den Pariser jüdischen Bankier und Kunstsammler Jules Strauss unter dem Verfolgungsdruck der deutschen Besatzung veräußert wurde und demnächst nach Frankreich restituiert wird.

Thematisiert werden zudem die Konservierung und Restaurierung einer unteritalischen Fresco-Secco-(Grab-)-Malerei auf Tuffstein, die in Santa Maria di Capua gefunden wurde, sowie fünf Büsten aus dem Frühwerk des venezianischen Bildhauers Giovanni Maria Morlaiter (1700–1781), die nach langer Zeit im Depot nun ebenfalls wieder in Augenschein genommen werden können.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Hg.): Alte Meister neu. Dresdner Kunstblätter 1/2020, Sandstein Verlag, 80 Seiten, 47 farbige Abb., 5 Euro

