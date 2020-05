Dresdner Kultur wieder live erleben: Seit Montag haben Museen eingeschränkt geöffnet

Dresden

Wollte man Dresden selbst als Corona-Patienten beschreiben, wäre er spätestens seit heute wieder klar auf dem Weg der Besserung. Kaum eine andere Stadt ist stärker durch Kultur und deren Einrichtungen geprägt – und deshalb durch die wochenlange Unmöglichkeit, Kultur live zu erleben, auch ungeheuer stark betroffen.

Puls der Stadt wieder fühlbar

Seit Montag sich das wieder – wenn auch noch nicht zum Guten, immerhin zum Besseren. Die in Dresden beheimateten Museen – Staatliche Kunstsammlungen, Museen der Stadt, Hygiene-Museum, Verkehrsmuseum und Militärhistorisches Museum – öffnen nach sieben Wochen Schließzeit in einer eigenen kleinen Choreografie wieder ihre Pforten fürs Publikum. Natürlich nicht alle Museen und natürlich mit Einschränkungen. Doch der Puls der Stadt, dessen Taktgeber die Kultur ist, dürfte wieder fühlbar werden. Wobei der Fairness und auch des Respekts wegen anzumerken ist, dass die Galerien und Kunsträume in Dresden besagten Puls ihrerseits schon etwas belebt haben. Das kunstaffine Publikum, auch wenn es nicht so riesig sein mag, weiß das zu schätzen.

Anzeige

Auftakt mit der „Grand Carosse“

Nun also folgen die Museen. Und wie wichtig der Wiedereintritt in die Museumsatmosphäre für alle Beteiligten ist, zeigte sich beim gestrigen Pressetermin im Verkehrsmuseum, wo die geballte Direktorenriege der Dresdner Museen zusammenkam. Außerdem stellten sich die Namensvetterinen Barbara Klepsch (Ministerin für Kultur und Tourismus, CDU) und Annekatrin Klepsch (Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus, Die Linke) den Journalisten, die ihrerseits unter Wahrung des Mindestabstandes im Lichthof verteilt saßen. In ihrem Rücken stand das letzte verbliebene Exponat der vergangenen Ausstellung zur Jahrhunderthochzeit des sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. mit der habsbur­gischen Kaiser­tochter Maria Josepha 1719: die Pracht­kutsche „Grand Carosse“, die als Leihgabe aus dem tschechischen Olomouc kam und wegen der Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr immer noch auf ihren Rücktransport wartet.

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Hörstationen und Touchscreens sind tabu

Kurz zusammengefasst, öffnen heute alle der oben schon genannten Dresdner Museen, mit Ausnahme des Militärhistorischen Museums, das voraussichtlich ab 11. Mai wieder besucht werden kann. Dabei gilt es jedoch vor allem, die Sicherheit der Besucher und der Museumsmitarbeiter zu gewährleisten. Also: ein Besucher pro 20 Quadratmeter Ausstellungsfläche, 1,50 Meter Mindestabstand und Maskenpflicht. Interaktive Aktionen, taktile und haptische Angebote über Hörstationen oder Touchscreens sind tabu, auch gibt es weder Veranstaltungen noch Gruppenführungen. Bei der Wiedereröffnung werden die Häuser nicht sofort komplett zurück ans Besuchernetz gehen, sondern Schritt für Schritt. Oft wird dabei auch der Eintrittspreis reduziert.

Start mit Fahrplan

Stellvertretend dafür stehen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). „Wir haben 15 Sammlungen in neun Gebäuden, wir fahren nicht alles hoch, sondern müssen uns einen Fahrplan machen“, sagte Generaldirektorin Marion Ackermann. Den SKD-Auftakt bildet dabei die Gemäldegalerie Alte Meister inklusive der Skulpturensammlung bis 1800. Auch das Kunstgewerbemuseum Pillnitz ist wieder zugänglich. Ab 30. Mai sollen Teilbereiche des Residenzschlosses folgen, das Albertinum werde erst im Juni öffnen, sagte Ackermann. Die Termine für die Museen im Schloss, darunter das seit dem Juwelendiebstahl Ende November 2019 geschlossene Historische Grüne Gewölbe, sollen in den nächsten Wochen genannt werden.

Im Zuge eines Pilotprojekts der SKD und der Staatskanzlei für mehr Sicherheit können Besucher der Gemäldegalerie Alte Meister freiwillig über das Smartphone Kontaktinformationen hinterlassen. Im Falle einer Corona-Infektion seien dann alle anderen Besucher, die zeitgleich im Museum waren, zügig identifizierbar, sagte Kulturministerin Klepsch. Die gespeicherten Daten werden nach vier Wochen gelöscht.

Kindermuseum bleibt geschlossen

Die Museen der Stadt öffnen ab heute fünf Einrichtungen ( Stadtmuseum, Städtische Galerie, Technische Sammlungen (TSD), Kunsthaus und Leonhardi-Museum), morgen weitere vier (Carl-Maria-von-Weber-Museum, Kraszewski-Museum, Kügelgenhaus und Palitzsch-Museum). Wermutstropfen: Interaktive Medienstationen bleiben abgeschaltet. Das Erlebnisland Mathematik, der Experimentierbereich Wellenreiter und die Ausstellungen „Cool X“ sowie „Schöne neue Cyberwelt“ (alle in den Technischen Sammlungen) bleiben vorerst geschlossen. Wieder zu sehen sind dagegen die Fotoausstellungen zum Hellerauer Portrait-Award in den TSD und zum 150. Geburtstag der Dresdner Philharmonie im Stadtmuseum.

Das Hygiene-Museum öffnet seine Dauerausstellung, das Kindermuseum aber nicht. „Das tut uns weh“, sagte Direktor Klaus Vogel. Die Sonderschau „Future Food“ soll nun wohl gegen Ende Mai eröffnet werden. Die von seinem Haus verantwortete Landesausstellung „Boom!“ könnte ab Juli zugänglich sein, kündigte er an.

2,5 Millionen Einbußen für die SKD

„Wir freuen uns, wieder öffnen zu dürfen“, fasste Joachim Breuninger, Direktor des Verkehrsmuseums und Vorsitzender des Sächsischen Museumsbundes, die Gemütslage seiner Kollegen zusammen. Es gebe „nichts Schlimmeres als verwaiste Museen“. Doch auch er wird in seinem Haus nicht alle Bereiche öffnen können. So bleibt der beliebte Verkehrsgarten geschlossen.

Zu hohe Besuchererwartungen dürfte jedoch keins der beteiligten Museen haben. Wichtige Zielgruppen wie Touristen oder Schulklassen kommen weiterhin nicht. Außerdem zeigte das erste Maiwochenende mit erstmals wieder geöffneten Museen in Brandenburg ein recht verhaltenes Echo. Dass die Dresdner und die Einwohner des Umlandes nun auf Knopfdruck in Scharen in die Museen der Stadt strömen, ist daher eher unwahrscheinlich. Sollte es überraschenderweise dennoch so kommen, wäre wohl niemand traurig über diese nicht eingetretene Prognose.

Was derzeit natürlich auch ein wichtiges Thema der Museen ist, sind ihre finanziellen Einbußen. Ackermann sprach für die SKD von einer Million Euro im ersten Monat und 1,5 Millionen Euro im zweiten, Vogel fürs Hygiene-Museum von Verlusten im sechsstelligen Bereich. Gisbert Porstmann, Direktor der Museen der Stadt Dresden, sah generell noch kein Ende der Probleme, im Gegenteil. „Die Krise steht den Museen in kommunaler Hand noch bevor“, hatte er bereits vor dem Pressetermin bei einem Telefongespräch gewarnt.

„Wir stellen uns auf sparsame Jahre ein“

Auch Kulturbürgermeisterin Klepsch schlug in diese Kerbe. „Ich mache mir Sorgen um den nächsten Doppelhaushalt“, sagte sie. Die Kulturstruktur müsse gesichert und erhalten, das kulturelle Erbe nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. „Wir stellen uns auf sparsame Jahre ein“, blickte sie voraus. Zuvor hatte sie eine Summe genannt, in welcher Höhe die Museen im kommunaler Trägerschaft (inklusive Verkehrsmuseum und Hygiene-Museum) Verluste einfahren werden: rund 6,5 Millionen Euro für drei Monate, lautete die Schätzung.

Ministerin Klepsch ließ ihrerseits wissen, dass die Landespolitik gerade ein Paket für die Kommunen aushandele. „Die Kultur wird dabei eine Rolle spielen müssen“, sagte sie. Über das Kulturraumgesetz, mit dem Sachsen ein bundesweit einmaliges Modell der Kulturfinanzierung fährt, müsse das benötigte Geld „dort reinverhandelt werden“.

Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es auf den Internetseiten der einzelnen Museen

Von Torsten Klaus