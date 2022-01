Dresdner Kultur öffnet ab Freitag – Es gibt bereits Tickets

Dresden

Sachsen will nun doch bereits ab Freitag Museen, Gedenkstätten, Archive und Ausstellungen mit der 2G-Regel und Kapazitätsbeschränkungen öffnen. Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Theater und Kinos soll demzufolge 2G plus gelten, außerdem eine Höchstkapazität von 50 Prozent mit maximal 250 Personen. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Freitagabend in Dresden nach einer Kabinettssitzung an.

2G plus bedeutet, dass Geimpfte und Genesene nur dann Zugang haben, wenn sie zudem einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Geboosterte brauchen keinen Test. Die 2G-plus-Regelung gilt zudem für die Gastronomie und Hotels. Bund und Länder hatten sich am Freitag darauf verständigt, dies bundesweit einheitlich zu regeln. Sachsen-Anhalt kündigte an, dem Vorschlag vorerst nicht zu folgen.

Neue Coronaregeln ab Freitag

Grundlage für die Pläne im Freistaat ist die neue sächsische Corona-Verordnung, die am Mittwoch beschlossen werden und am 14. Januar in Kraft treten soll. Sie gilt bis zum 6. Februar. Die Voraussetzungen für die geplanten Lockerungen sind, dass in ganz Sachsen in den Krankenhäusern nicht mehr als 1300 Betten auf Normalstationen und als 420 auf Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt sind. Im jeweiligen Landkreis beziehungsweise der Kreisfreien Stadt muss die Inzidenz zudem unter 1500 liegen. Falls die Corona-Fallzahlen allerdings wieder rasant ansteigen, soll eine Hotspotregelung in Kraft treten: Lockerungen werden dann bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1500 wieder zurückgefahren.

Sachsen will zudem die erlaubte Teilnehmerzahl bei Versammlungen von derzeit zehn auf maximal 200 Personen erhöhen. Falls die Überlastungsstufe bei der Bettenbelegung in den Krankenhäusern fünf Tage lang nicht überschritten wird, sind bis zu 1000 Versammlungsteilnehmer möglich. Diskos und Bars bleiben in Sachsen aber weiter geschlossen. Kunst-, Musik- und Tanzschulen dürfen mit 2G-Vorgabe öffnen. Für Kirchen gilt laut Köpping die 3G-Regel.

Tickets für Veranstaltungen in Dresden im Vorverkauf

Die Kultureinrichtungen in Dresden bereiten sich zumindest vereinzelt schon auf die Öffnung vor. Für Veranstaltungen ab 15. Januar bieten die Vorverkaufsportale der Webseiten sowohl der Semperoper als auch des Kulturpalastes Tickets an. Das gilt ebenfalls für die Staatsoperette sowie für das Schauspiel „Diplomatie“ auf der Studiobühne der Landesbühnen.

Staatsschauspiel-Intendant Joachim Klement sieht sein Haus gleichfalls gerüstet. Der Probenbetrieb sei während der Schließzeit nicht unterbrochen worden, sagte er in einem per E-Mail geführten Interview mit den DNN. „Wir sind daher darauf vorbereitet, am 15. Januar zu starten – und zwar mit gleich zwei Premieren: ’Alice’ im Schauspielhaus und ’Liebe ohne Leiden’ im Kleinen Haus.“ Dazu kommen im Januar noch die Uraufführungen „Leben nach der Kunst“ und „Ich fühl’s nicht“ sowie die Premiere „Ab jetzt“.

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder spielen können“

„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder spielen können – im ganzen Haus spürt man, wie euphorisch die Künstlerinnen und Künstler, sowie alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wieder loslegen zu können“, fasste Klement die Stimmung im Theater zusammen. Dennoch sei „die Unsicherheit, dass es vielleicht wieder zu einer Schließung kommen könnte, für alle eine gewisse Belastung“. Im Theater überwiege aber gerade die Freude darüber, wieder vor Publikum spielen zu können. „Wir werden unsere Türen so lange wie irgend möglich offen halten“, versprach Klement. „Außerdem beobachten wir, wie sich langsam die Einsicht durchsetzt, dass die Freiheit künstlerischen Produzierens und Erlebens von höchstem gesellschaftlichen Wert ist. Und die Theater einen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft aus dieser Krise wieder herausfindet.“

Auch die Museen und Ausstellungshäuser dürften die Chance zur Wiedereröffnung nutzen. Bereits am Freitagvormittag hatte der Sächsische Museumsbund via Pressemitteilung klar gemacht, dass die Häuser bereit seien für eine Öffnung ab 14. Januar. „Die sächsischen Museen verfügen alle über die notwendigen Hygienekonzepte und vor allem über umfangreiche und solide Erfahrungen aus zwei Jahren im Umgang mit der Corona-Pandemie“, wurde Gisbert Porstmann als Sprecher des Sächsischen Museumsbundes darin zitiert. Die Museen im Freistaat seien nicht nur unverzichtbare Orte der Begegnung – „sie sind vor allem sichere Orte und das in jeglicher Hinsicht“.

Von Kerstin Leiße und Torsten Klaus (mit epd)