Dresdner Künstlerkalender für 2022: Nachricht aus dem Paradies

Von den Künstlerinnen und Künstlern, deren Kalender für das Jahr 2022 hier vorgestellt werden, gibt es bereits seit einigen Jahren das beliebte Geschenk zum Jahreswechsel. Die Auflagen bewegen sich zwischen 80 und 100 Exemplaren, sind also für den Liebhaber von Grafik und Malerei gedacht, der preiswert und gut einkaufen will. Das im Meißner Goldgrund lebende Künstlerehepaar Else Gold und W.E.HerbstSilesius stellt in Handarbeit schon seit 2004 seinen beliebten gemeinsamen Streifenkalender her, der sich durch Hochformat, einen hochwertigen Digitaldruck und Fadenbindung auszeichnet.

Kalender von Silesius/Gold. Quelle: WEHSilesius/Else Gold

Fein, skurril, philosophisch

Im Wechsel der Monate zeigen beide sechs jeweils für sie typische Blätter, die repräsentativ für ihr Werk sind. W.E.HerbstSilesius besticht durch seine feinen kolorierten Handzeichnungen, Aquarelle und Mischtechniken auf Papier, denen immer ein eigener philosophisch-skurriler Text beigefügt ist. Mit Feder, Pinsel und Farben zaubert er luftige Schemen von Menschen und Tieren und stellt sie in den imaginären Raum seiner zeichnerischen Erfindungen. Text und Zeichnung stehen immer im Kontext, der zur Entzifferung aufruft. Rätselhaftes und Kurioses begegnen sich in feiner Ironie, wie in dem Blatt „Nachricht aus dem Paradies“ (im Original: Aquarell, Glasfeder auf Bütten): „Dort, wo die Macht dem Lichte will,/da hält die Welt den Atem still/für einen blauen Herzensschlag./ Es geht was unter, geht was an,/ nimm Abschied, bricht was Bahn.“ Else Golds sechs „Brandmale“ sind von objets trouvés (Feuerwerkssockel) gescannt und fügen sich in den Kalender wie dunkle basso continuos, die in sich ruhen. (elsegold@aol.com)

Gemalte sächsische Landschaften

Die drei Kalender von Mandy Friedrich im unterschiedlichen Format (CD-Tischkalender 12 Euro, A4 19 Euro, A3 32 Euro) laden zu einem Spaziergang in die sächsische Landschaft und die Umgebung von Dresden ein. Panoramen von der Elbaue bei Altkaditz, alte Häuser, eine kindliche Reiterin, die Höhenwiesen des Erzgebirges, eine Apfelallee bei Bockwa/Zwickau, zwei ineinander verwachsene Birken im Schnee, aber auch zwei Porträts sind ihre Themen in einer expressiv gestimmten „Vollblutmalerei“, die mit transzendierten, stark gesteigerten Farben arbeitet und von hohen Himmeln und großzügig erfassten Motiven lebt. Die ausgewählten Arbeiten bieten einen Querschnitt durch die Arbeit und Themen der Malerin, die immer vor Ort unterwegs und hautnah an der Natur ist. (mail@mandy-friedrich.de)

Kalenderblatt von Mandy Friedrich. Quelle: Mandy Friedrich

„Wolken & Wesen“

Katrin Süss nennt ihren neuen Foto-Kalender „Wolken & Wesen“. Auf einer fiktiven Fahrt durch weite Räume fixiert sie Wolken in ihrer unterschiedlichen Konsistenz und konfrontiert sie oft mit Fotos von eigenen Arbeiten, integriert auch ihren ruhenden Körper ins Bild. Ein eigener Zeichenkosmos und die Natur treten in jedem Blatt in einen Dialog, Erde und Himmel umfassend. Dabei setzt sie auch sich selbst als Liegende und Ruhende in Szene, die selbstversonnen eins mit der Natur wird.

Kalender „Wolken & Wesen“. Quelle: Katrin Süss

Die Wandelbarkeit steht hier im Kontrast zur festen Form, land art und Kolportage in Kombination mit den Bildern von Wolken, die fortziehen und als andere wiederkommen, wo man sich als geborgen unter ihren Fittichen fühlt. Sie stellt das Wesen des Wirklichen, lebendig, ohne etwas zu wollen, in den Mittelpunkt. Texte über die Freiheit des Denkens angesichts der Weite und Größe der Natur ergänzen sinnfällig jedes Blatt. (kalender@katrinsuess.com)

Kalender basierend auf der Ausstellung von Malgorzata Chodakowska auf der Insel Mainau. Quelle: Sonnenbuch

Skulpturen und Wasserspiele

Malgorzata Chodakowska vereint schließlich in ihrem Kalender die Motivauswahl der Ausstellung „Blühende Wasser, schwimmende Gärten“, die ihre Arbeiten in diesem Jahr auf der Insel Mainau im Bodensee zeigt. Für den Kalender arbeitete die Künstlerin mit dem Fotografen Lothar Sprenger zusammen. Die Schau präsentierte Skulpturen und Springbrunnen, die Kalenderblätter umfassen elf Skulpturen der Künstlerin, darunter die tanzende Ballerina mit einem Tutu aus Wasser im Italienischen Rosengarten oder die stolze Carmen mit Blickachse zum Bodensee. Das Ganze wird umrahmt von Bäumen, Blüten und dem Alpenpanorama. (45 Euro, info@sonnenbuch.de)

Von Heinz Weißflog