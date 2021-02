Dresden

Eine Sammlerin sei sie, sagt Marion Kahnemann. Durchs Dresdner Hechtviertel, wo die Künstlerin lebt, geht sie mit suchendem Blick für Dinge, die andere loswerden wollten. Irgendwann bekommt das eine oder andere davon neue Bedeutung – als Teil von Materialcollagen, Assemblagen genannt. Das Stück Schiene einer Modellbahn kann dann zur Himmelsleiter werden, die Jakob im Traum erblickt. So, wie es die Bibel im 1. Buch Mose im 28. Kapitel berichtet.

Nachdenken über Tschernobyl

Oft kombiniert Marion Kahnemann solche Fundstücke mit Texten. Alte Schnittmusterbögen etwa, die sie auf einem Flohmarkt in der Ukraine bekam, mit Sätzen über die Sprachverwirrung in Babel auf Deutsch und Hebräisch, dazu Zeilen des sowjetischen Kinderliedes „Immer lebe die Sonne“ - gelb auf grünem Untergrund. Es ist eine ihrer leuchtend farbigen Assemblagen, die vom 15. Februar an in der evangelischen Dreikönigskirche in der Dresdner Neustadt zu sehen sind.

So regt sie an zum Nachdenken über die Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl. Marion Kahnemann war 2010 dort. Auf ihrem Materialbild liest man Begriffe wie „Entfremdung“, „Sarkophag“, „Staatliches Radio-Ökologisches Naturschutzgebiet“, „Held“ oder „Bio-Roboter“. Kritisch fragt sie nach Bedeutung und Umdeutung von Worten. „Wie viel Hilflosigkeit und gleichzeitig Militanz darin steckt“, sagt sie.

Faszination für jüdische Kultur

Auf anderen Arbeiten finden wir Sätze aus Erzählungen von Peter Weiss, Gedichte von Rose Ausländer, Else Lasker-Schüler oder Yehuda Amichai. Die Zeilen formen geschwungene, gekreuzte Linien und Bilder. So auch auf zwei der Assemblagen. Die eine variiert Aleph und Beth, die ersten zwei hebräischen Buchstaben, die andere das ganze hebräische Alphabet.

„Mich fasziniert diese Schrift“, sagt Marion Kahnemann, die 1960 in Magdeburg geboren ist und seit 1962 in Dresden lebt. Ihr Vater entstammt einer jüdischen Familie. Sie ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde Dresden. Auf einem Bild hat sie Zitate nebeneinander geordnet, aus der Tora, aus dem Talmud, von Anne Frank, Rosa Luxemburg oder Woody Allen. Sie stehen für die jüdische Tradition und den Umgang mit ihr.

Haus der Kirche (Dreikönigskirche) Dresden, Hauptstraße 23, „Transmission – Texte als Fundstücke“, vom 15. Februar bis voraussichtlich 30. März, geöffnet Mo-Fr 11-15 Uhr

Von Tomas Gärtner