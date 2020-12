Dresdner Künstlerin Katrin Süss hat einen Kunstkalender für 2021 geschaffen

Dresden

Die Dresdner Künstlerin Katrin Süss thematisiert in ihren Arbeiten den Kreis und seine Verbindung mit den Zeichen, Symbolen und Buchstaben der Schriften der Menschheit. Kreise und Spiralen sind für sie „die Formen, um die Urgewalt des einfachen und genialen Ordnungsprinzips auch physisch selbst zu erfahren. Jede Bewegung ist spiralisch, der Wasserstrudel, der Tornado mit dem Zentrum des Nichts, der Leere, der Stille in der Mitte“. (K.Süss)

Ausgehend von der runden Scheibe von Vinyl-Schallplatten, entdeckte sie Marmor, Sandstein und Edelstahl für ihr Werk. Dabei bleibt sie sich treu, indem sie die Objekte mit grafischen Mitteln bearbeitet. Ihr Kunstkalender für das Jahr 2021 trägt den Titel „Marmor, Stein und Eisen“ und nimmt damit Bezug auf die drei von ihr favorisierten Materialien. Sie hat ihre Objekte und Drucke fotografiert und im digitalen Druck für den Kalender aufbereitet.

Anzeige

Bei den im A3-Format verwendeten Fotografien handelt es sich vor allem um Ansichten der Skyline von New York sowie Stadtimpressionen, wo sie seit 2009 in Manhattan immer wieder ausstellt und künstlerisch arbeitet, manchmal bis zu sieben Wochen lang. Wenn man den Kalender aufklappt, ergibt sich nicht nur ein A2-Format, sondern auch eine reizvolle Kombination aus Fotografie und grafischen Kreisstrukturen. So zeigt sie beispielsweise im Herbstblatt vom November den Schatten des „Pusteblumenbrunnens“ ( Prager Straße) mit einer mit Buchstaben bedeckten kreisrunden Scheibe aus Sandstein.

Zwischen „Typus und Topos“ (so der Titel einer Ausstellung von ihr) spielt Süss mit der Zeichenform der Buchstaben-Type und ihrer konkreten Gestalt. Sie zeigt darin die Verwandlung des Bildlichen zu abstrakten Zeichen von Lauteformen in den Buchstaben der Alphabete von Schriften aus allen Regionen der Welt (das „Rebus-Prinzip“). Für ihre Bildunterschriften wählte sie passende Zitate aus dem Alten und Neuen Testament, nach intensiver Auseinandersetzung mit der christlichen Religion, ihren unterschiedlichen Ausprägungen und Schismen.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei interessieren sie die archaischen Kulturen und ihre Schriftsysteme. Sie umkreist die Wurzeln der Menschwerdung, die sich in Symbolen und Zahlen manifestiert. Ihre kreisförmigen Drucke und Objekte wecken Assoziationen zu altem menschlichen Wissen mit zuweilen magischem Charakter. Genuss bereiten die kostbare Aufmachung des Kalenders und seine großzügige Gestaltung.

Der Kunstkalender von Katrin Süss „Marmor, Stein und Eisen“ 2021 kann zum Preis von 39 Euro inklusive Versand erworben werden (Auflage 80). mail@katrinsüss.com

Von Heinz Weißflog