Lübeck

Manaf Halbouni ist ein Sinnestäuscher par excellence. Sein General Hadid Platz in Dresden ist der beste Beweis dafür. Sie wissen nicht, wo dieser Platz ist? Geschweige denn, wer dieser General ist? Nun, der Platz ist da, wo sich das Denkmal von General Hadid befindet. Das versteht sich doch von selbst, nicht wahr? Gleich neben der Semperoper und vor der Moschee. Zwei Minarette ragen bis in den Himmel – hoch, höher, am höchsten. Der linke gestreckte Arm des Generals scheint Allah jedoch noch näher. Hier bin ich, ich General Yusuf Hadid!

Was wäre, wenn... Zeitgeschichte neu gedacht

Diese Figur samt Zeitgeschichte dazu hat Halbouni ersonnen. Sie ist Teil seiner fiktiven Weltgeschichte unter dem Titel „What If“. Darin schreibt er unsere Geschichte neu. Nicht die westliche Welt erobert die osmanische und arabische Welt, sondern es kommt umgekehrt. Es sind Generäle wie Yusuf Hadid, die die Westeuropäer von ihren rückständigen Barbaren befreien und so für Aufbruch sorgen. Oder für Unterdrückung – es kommt immer auf die Lesart an. In der fiktiven Weltordnung von Manaf Halbouni geht es um das alte Gedankenspiel: Was wäre, wenn... Was wäre, wenn die Osmanen Herr der globalen Absatzmärkte wären, wenn sie die Ausbeutung der europäischen Arbeitskraft und Bodenschätze vorangetrieben hätten? Dann gäbe es vielleicht tatsächlich diesen General Hadid Platz in Dresden und nicht als Fiktion, als künstlerische Leistung.

Der Deutsch-Syrier hat in Dresden an der Hochschule für Bildende Künste Bildhauerei studiert. Vor drei Jahren stellte er drei Busse senkrecht vor die Dresdner Frauenkirche – als Mahnmal für die Opfer des Syrienkrieges, als Mahnmal gegen jeden einzelnen Krieg. Halbouni wollte damit eine Brücke schlagen zwischen dem Leid der Dresdner Bevölkerung damals und der Zerstörung Aleppos im bis heute andauernden Bürgerkrieg in Syrien. Allein, die Busse sorgten bald für eine aufgeheizte Stimmung.

Das aus drei aufrecht aufgestellten, ausrangierten Linienbussen bestehende Kunstwerk «Monument» des syrischen Künstlers Manaf Halbouni, aufgenommen am 07.02.2017 auf dem Neumarkt in Dresden. Quelle: dpa/Sebastian Kahnert

Dresdner Bürger empfanden den Zeitpunkt und den Ort als geschichtspolitische Provokation. Die Vermutung liegt nahe, dass die wütenden Bürger von Februar 2017 auch die oben beschriebene Collage gezielt missverstehen werden.

Die Kunsthalle St. Annen in Lübeck hat dem in Syrien geborenen Künstler drei Etagen Raum gegeben. Raum für seine politische Kunst. Halbouni kann ganz offensichtlich nicht anders als politisch agieren. Er, der Sohn einer Deutschen und eines Syrers, reflektiert mit jeder seiner Arbeiten seine ganz eigene Lebenserfahrung – sein Hängen zwischen der arabischen Welt und der Europas. Was wäre wenn, wenn ich dort wäre und nicht hier? Wer wäre ich dann? Manaf Halbouni im Osten oder im Nahen Osten?

Fragen nach dem Zustand der Demokratie

Standortbestimmung. Für Halbouni ist dies, das zeigen alle seine Arbeiten in der Kunsthalle sehr deutlich, ein existenzielles Thema. Der Dresdner hat eigens für seine erste museale Soloschau viele Arbeiten geschaffen, so auch die massive Sound-Installation „Shifting Values“. Vier Sicherheitspylonen, wie man sie als Blockaden für Eingänge von Botschaften und Regierungen kennt. Beim Hoch- und Runterfahren spielen sie jeweils eine Original-Tonsequenz ab: „Wir sind das Volk“. Beim Hochfahren skandieren diesen Satz die Wutbürger, 2014 auf einer Pegida-Demonstration in Dresden. Wenn die rotblinkenden Absperrpoller hochfahren, hört man noch eine andere Botschaft, auch wenn niemand sie ausspricht. Sie ist als Gedanke dennoch im Raum. „Wir sind das Volk. Und wir bestimmen, wer das Volk ist. Nur das Volk darf hier rein, niemand anders.“ Beim Runterfahren erklingt die Aufnahme einer Versammlung von Menschen in Leipzig aus dem Jahr 1989. Und wieder spielt unser Wissen um die Geschichte mit. Auch hier meint man zusätzliche Botschaften und Fragen zu hören. Wann wurde aus dem friedlichen „Wir sind das Volk“ ein forderndes „Wir sind ein Volk“ und wer ist dieses eine Volk eigentlich?

In rund 100 Installationen, Fotografien, Videos und Grafiken beschäftigte sich der Kuenstler mit aktuellen Themen wie Rassismus, Nationalismus und Krieg. Quelle: epd

Die Ausstellung ist nicht nur deshalb lohnenswert. Sie stellt nicht nur verschiedene Werkgruppen von Halbouni vor, sie bezieht auf Wunsch des Künstlers auch einige Arbeiten aus der Sammlung der Kunsthalle mit ein. „Der Engel“ von Ernst Wilhelm Nay tritt in Dialog mit der Plastik aus der Serie „Fragments“, das „Selbstbildnis“ von Salvador Dali erinnert an die exzentrische Kunstfigur General Yusuf Hadid.

„Manaf Halbouni – Ostwind“ heißt diese bemerkenswerte Ausstellung in der Kunsthalle St. Annen in Lübeck. Sie stellt einen jungen Mann vor, der sich mit dem Zustand der Demokratie und der Frage nach einer offenen Gesellschaft, mit Migration und dem Freiheit auseinandersetzt – in Europa und darüber hinaus. Er tut dies mit Sachverstand, mit großem künstlerischen Geschick, mit Mut und auch mit viel Humor. Sehen kann man das spannende Ergebnis noch bis 8. November 2020.

Kunsthalle St. Annen, St. Annen-Straße 15 Lübeck. Di-So 10-17 Uhr

https://kunsthalle-st-annen.de/

