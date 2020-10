Dresdner Kreuzkirche will alle Herbst- und Winterkonzerte durchziehen

Dresden

Holger Gehring kam mit einer für Musikfreunde guten Nachricht: „Wir können im Herbst und Winter alles an Konzerten anbieten, was unseren Besuchern lieb und teuer geworden ist“, sagte der Kreuzorganist zur Vorstellung des Programms. Wegen Corona müsse sich das Publikum jedoch auf Änderungen und Ergänzungen einstellen. Planen können die Organisatoren derzeit nur in kleinen Schritten. Das bedeutet: kein Jahresprogramm, nur eins für die kommenden zwei Monate. Karten bekommt man für Veranstaltungen zunächst bis in den November. Der Vorverkauf dafür startet am 5. Oktober.

Partnertickets und doppelte Aufführungen

Unter normalen Umständen passen mehr als 3000 Zuhörer in die Dresdner Kreuzkirche. Jetzt dürfen maximal 890 Plätze besetzt werden. Dafür sollte man sich zu zweit zusammenfinden, rät Holger Gehring. „Wir verkaufen überwiegend Partner-Tickets. Wenn wir alle einzeln setzen müssten, kämen noch weniger rein.“ Damit dennoch das große Interesse befriedigt werden könne, werde jedes Konzert doppelt aufgeführt. Reduziert werde auch die Zahl der Musiker, um sie auf Abstand setzen zu können.

Ein erster Höhepunkt ist die Vesper an diesem Sonnabend, 17 Uhr. Gewidmet ist sie dem Michaelisfest, das am 29. September gefeiert wird. Eingebunden ist sie in das Heinrich Schütz Musikfest. Motetten und geistliche Konzerte des Komponisten, der die Dresdner Hofmusik des 17. Jahrhunderts während des 30-jährigen Krieges und darüber hinaus prägte, werden kombiniert mit Kantaten und Sonaten seines süddeutschen Zeitgenossen Heinrich Ignaz Franz Biber. „Wir setzen beide in einen musikalischen Dialog“, so Gehring. Das sorge für stilistische Vielfalt, von kunstvoll-feierlicher Motettenkunst im Stil Alter Meister bis zur virtuosen Musik des Frühbarock.

Preiserhöhung erstmal nicht vorgesehen

Weniger Tickets bedeuten für die Kreuzkirche Verluste bei der Finanzierung. Zuschüsse von anderen bekommt sie keine. Teurer werden sollen die Karten auch nicht. Wer die Kirchenmusik auf andere Weise unterstützen möchte, kann sich an der Spendenaktion „Census Sanctae Crucis“ (lateinisch, „Steuer für das Heilige Kreuz“) beteiligen. Sie wird im Anschluss an die Vesper am 3. Oktober gestartet.

Anlass sind 650 Jahre Musikgeschichte an der Kreuzkirche – im Unterschied zum Beginn der Bläsermusik vor 600 Jahren, die eine Ausstellung im Turm darstellt (siehe unten stehenden Text). Einst musste, wer die heutige Augustusbrücke passierte, Zoll entrichten. Die Einnahmen kamen auch der Kirchenmusik zugute. Ältester schriftlicher Nachweis dafür ist eine Rechnungsliste von 1370, in der Organist und Kreuzkantor genannt werden. Für 25 Euro Spende erhält man eine Urkunde mit einem Faksimile des Schriftstücks. Zusammen mit einer Konzertkarte bekommt man die Urkunde bereits für 15 Euro.

Auftakt für die Aufführungen der großen Oratorien ist das Deutsche Requiem von Johannes Brahms. Wie andere gibt es das doppelt: am 14. und am 15. November. Kreuzchor und Philharmonie bieten es in einer Fassung mit reduziertem Orchester dar.

Nur einmal hingegen ist das Konzert zum Ewigkeitssonntag oder Totensonntag am 22. November zu erleben. Unter dem Motto „Ewig Bach“ gestalten Solisten, Vocal Concert Dresden und das Philharmonische Kammerorchester ein Triptychon aus drei Bach-Kantaten, darunter die besonders klangschöne „Wachet auf, ruft uns die Stimme“.

In doppelter Ausführung geben wird es ebenfalls die Adventsvespern, kündigte Gehring an. Zu Heilig Abend sind vier statt der sonst zwei Christvespern geplant. Danach zwei Christmetten am ersten Weihnachtsfeiertag, später als sonst: die eine 7 Uhr, die andere 9.30 Uhr. „Da haben diesmal auch Langschläfer eine Chance.“ Das Silvester-Orgelkonzert will Gehring sogar dreifach spielen, zwei Mal am letzten Tag des Jahres, ein Mal zu Neujahr 11 Uhr. Doppelt wird das Weihnachtsoratorium zu hören sein. In kleinerer Chor- und Orchesterbesetzung, wie Gehring sagte. „Das entspricht auch mehr dem Bachschen Original.“

Wie Einnahmeverluste aufzufangen seien, müsse am Jahresende überlegt werden, so Gehring. „Die finanzielle Situation der Kirchenmusik hängt entscheidend davon ab, ob das Publikum uns treu bleibt.“

