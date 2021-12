Der Dresdner Kinokalender 2022 des Fotografen Jürgen Lösel will an Wänden hängen, aber auch Spielstätten unterstützen. Vielleicht stutzt der eine oder andere nicht ganz so eifrige Kinogänger. Zwölf Monate, zwölf Kinos? Gibt es wirklich so viele in Dresden? Gibt es!