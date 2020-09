Dresdner Hoftheater zeigt Uraufführung von Die Tür nebenan

Dresden

Auf jeden Topf sollte ein Deckel passen, aber viele Mitmenschen, die geschlechtsreif, durchaus paarungswillig, aber noch immer unfreiwillig Mitglied im Club der einsamen Herzen sind, hat die Partnersuche vor allem eines gelehrt: dass man sich auf verdammt vielen Herdplatten den Hintern verbrennt, bis so ein Deckel passt, egal ob man sich auf einschlägigen „Fisch sucht Fahrrad“-Partys tummelte oder auf Dating-Portalen durch den „Resteverwertungs“-Beziehungsmarkt klickte.

In der 2014 uraufgeführten Komödie „Die Tür nebenan“ von Fabrice Roger-Lacan sind es „Plüschtiger“ und „Doktor Plemplem“, die das Single-Dasein via Partnerbörse beenden wollen. Hinter den „Profilnamen“ verbergen sich ein Produktmanager mit leichtem Hang zu Gönnerhaftigkeit und eine Psychologin vom Typ notorische Besserwisserin. Der Clou und Kniff dieser Komödie: Der Joghurt-Fuzzi und die Psychotante wohnen Tür an Tür auf derselben Etage. Und sie können sich gegenseitig nicht ab.

Es wird auf Teufel komm raus gestritten

Wann auch immer sie sich begegnen – es kommt zum Zoff. Weil er zu laut „Nazi-Musik“ hört, worunter jetzt allerdings nicht Songs von Rechtsrock-Bands zu verstehen sind, sondern „Die Siebte“ (Sinfonie von Bruckner, dem „Lieblingskomponisten des Führers“, wie sie in „Cancel (Un-)Culture“-Manier zu seiner großen Verblüffung weiß. Auch sonst wird auf Teufel komm raus gestritten – weil der feuchte Fleck an ihrer Wand einzig und allein von einer undichten Leitung aus seinem Bad resultieren kann; weil er versehentlich einen ihrer Briefe geöffnet hat; weil sie seinen Ofen nutzen will, da der eigene kaputt ist, er sie aber ins offene Messer rennen lässt, merkt sie doch erst nach der Säuberung seines verkrusteten Ofens, dass der ebenfalls defekt ist. Wenn er mal den Abgang macht, dann flieht er vor „seiner Lust, sie zu erwürgen“.

Nun mag sich ja lieben, was sich neckt, aber hier wird mit Worten erbittert gerungen. Dass es zu einem Happy End für „Plüschtiger“ und „Doktor Plemplem“ kommt, ist nicht zu erwarten, zumal der Algorithmus andere Traumpartner für sie und ihn ermittelt hat, die dann auch in der jeweiligen Wohnung landen, aber letztlich tritt dann eine „paradoxale Regung“ ein: Er küsst sie, sie erwidert den Kuss, Deckelchen passt auf Töpfchen, diese Wendung kommt wie Kai aus der Kiste, auch wenn eine solche Volte natürlich vielen Beziehungskomödien eigen ist.

Emotionale Achterbahnfahrt

Die Konstellation des Stücks ist etwas schräg, aber die Wortduelle und Bonmots sind erfreulich pfiffig, erinnern ein bisschen an Stücke von Éric-Emmanuel Schmitt oder Yasmina Reza. Es braucht gute Schauspieler, die die Ping-Pong-Dialoge dieser emotionalen Achterbahnfahrt zum Strahlen bringen, und eine kluge Regie, die sie präzise in Szene setzt. Beides ist hier gegeben. Kathleen Gaube und Dirk Neumann agieren in dieser Inszenierung von Philipp Otto hinreißend.

Gaube hat den deutlich undankbareren Part hat. Neumann darf den eher verständnisvollen und deshalb sympathischen Kumpel geben, ist also der große Sympathieträger, sie hingegen ist die Zicke, die alles verkompliziert, weil sie aus allem ein Drama macht und jede Bemerkung partout missverstehen will. Wenn sie aber doch mal nett ist, dann begeht er den auch nicht gerade zur Konfliktlösung beitragenden Fauxpas, sie zu fragen, ob sie sich ihre Krallen hat schleifen lassen.

Hier und da werden durchaus gesellschaftlich relevante (Streit-)Fragen angeschnitten. Er öffnet, wie erwähnt, ihren Brief und der kommt von einer (namentlich nicht genannten) „rechten Partei“ bzw. – so ihre Sichtweise – von einer Partei „etwas seitlich von der Mitte“. Er „hätte nie gedacht, dass sie rechts ist“, sie versichert, sich einfach politisch engagieren zu wollen. Weiter ausgeführt wird das nicht. Fakt ist, dass es ihm wie so vielen geht. „Living next door“ wohnt oft jemand, der anders tickt, der Impfgegner oder Bayern München-Fan ist, sich vielleicht gar auf Demos tummelt, die fragwürdig sind, der aber gleichwohl ein sympathischer Mensch ist und womöglich genau das Deckelchen, das aufs Töpfchen passt.

nächste Vorstellung: 18.9., 20 Uhr

www.hoftheater-dresden.de

Von Christian Ruf