Dresdner Herkuleskeule spielt wieder: Licht im Kühlschrank und Tunnel in Sicht

Ein Spätshop in Dresden. Drei Ureinwohner von Hertas Getränke-Oase gucken auf die Straße und registrieren, dass (mal wieder) Demo-Kampftag ist. Selbsternannte Abendlandretter werden begleitet von vier Gegendemos, Klimaktivisten marschieren gegen Klimaleugner, Impfgegner fordern das Kaiserreich zurück (aber ohne Impfzwang), Gendergegner prallen auf Genderbefürworter*innen, Attila Hildmann kocht nicht nur vor Wut, sondern auch vegane Nudeln, und ein Traktorencorso hupt gegen Pestizidverbote, Polizisten halten die Stellung, ein Außenreporter von Pieschen-TV verliert den Überblick. Doch ob Chemtrail-Warner, Aluhut-Träger oder Staatsschützer: Durst haben sie alle! Und so wird der Späti zum Nebenkriegsschauplatz.

„Unser Ensemble ist glücklich und hochmotiviert“

So in etwa ist das Ausgangsszenario des neuen Programms der Dresdner Herkuleskeule, das am 1. Juli Premiere haben soll. Der Titel lautet „Im Kühlschrank brennt noch Licht“, die Texte flossen aus der Feder von Philipp Schaller und Michael Frowin, der auch Regie führt. Auf der Bühne nicht die „Drei von der Tankstelle“, sondern ein Trio, in dem die Frauenquote stimmt: An der Seite von Neuzugang Sophie Lüpfert agiert Beate Laaß, hinzu gesellt sich, wie die Mitteilung verrät – „nach längerer Pause endlich wieder“ – Detlef Nier. Für die nötigen Töne bei Lied-Nummern sorgt Tomas Wand, der am Piano in die Tasten haut.

Aber auch schon vorher kommen Freunde des Kabaretts auf ihre Kosten – denn aufgenommen wird der Spielbetrieb seitens der Dresdner Herkuleskeule am ersten Juni-Wochenende, wenn auch erstmal „nur“ von Freitag bis Sonntag. Philipp Schaller, Künstlerischer Leiter der Herkuleskeule, erklärt dazu: „Unser Ensemble ist glücklich und hochmotiviert, nach sieben Monaten lähmender Schließung endlich wieder für unser Publikum spielen zu können – und wir wissen durch unzählige Rückmeldungen, dass unsere Zuschauer diesen Moment sehnlichst erwartet haben!“

Schallers 52. Stück für die Herkuleskeule

Man sei in den letzten Monaten fleißig gewesen und habe nicht nur die Re­per­toire-Programme überarbeitet und aktualisiert, sondern auch neue geschrieben und geprobt, weshalb im Juli nicht nur der Bühnenabend „Im Kühlschrank brennt noch Licht“ Premiere hat, sondern auch die Inszenierung „Tunnel in Sicht“. Autor ist in diesem Fall Wolfgang Schaller, der damit die 52. Produktion für die Herkuleskeule verfasst hat. Versprochen werden „schwarzbissige Texte“, die eine“ absurde Realität“ widerspiegeln. Die Produktion, für die Matthias Nagatis als Regisseur verpflichtet wurde, changiert irgendwo zwischen Kabarett und Theater, weshalb Schaller von einem „kabarettistischen Stückwerk“ spricht. Wieder steht ein Trio auf der Bühne, in diesem Fall Birgit Schaller, Hannes Sell und Jürgen Stegmann. Auch sie werden musikalisch unterstützt und zwar von Jens Wagner und Volker Fiebig.

Wichtig: Ab Juli bis Ende August werden sämtliche Programme, ob nun mittelalt oder neu, von Donnerstag bis Sonnabend im Haus und jeden Sonntag in sogar zwei Vorstellungen open air im historischen Parktheater im Großen Garten gespielt.

Karten für sämtliche Veranstaltungen, ob im Stammhaus im Kulturpalast oder im Parktheater, können online, telefonisch oder an der Theaterkasse erworben werden. Es gelten die derzeit üblichen Regeln gemäß der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung: Mitzubringen ist ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest oder der Nachweis einer vollständigen Corona-Schutzimpfung oder ein Bescheid über die Genesung von einer Covid-19-Infektion innerhalb der letzten sechs Monate

Weitere Infos über www.herkuleskeule.de oder Telefon 0351/492 55 55

Von Christian Ruf