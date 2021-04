Dresdner Gitarrist Frank Fröhlich mit neuer CD

Dresden

Das Steigerlied? Es ist nicht so, dass Dresdner gleich allergische Reaktionen zeigen, wenn sie diesen altehrwürdigen Gassenhauer hören, aber zumindest Dynamo-Fans dürften wohl ganz froh sein, dass es auf Frank Fröhlichs neue CD nicht jene Version geschafft hat, in der Fans konkurrierenden Fußballclubs mit weiß-lila Vereinsfarben begeistert singen: „Wir kommen aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht/ Wismut Aue, die neue Fußballmacht.“ Angespielt wird nur die Melodie.

Historisch belegt ist wenig bis nichts

Sechzehn Sagen und Legenden des Erzgebirges, einer „Ecke“ Sachsens, in der einem alten Witz zufolge nur zwei Jahreszeiten gibt, nämlich Winter und harten Winter, sind auf dem als Silberling daherkommenden, im Zöllner Studio Dresden aufgenommenen (Hör-)Buch versammelt. Der Gebirgszug, früher Miriquidi bzw. Dunkel- oder Finsterwald genannt, weist einen großen Reichtum an Mythen und Sagen, die oft verwurzelt oder zumindest verbandelt mit uralten Traditionen aus dem Bergbau und der Handwerkskunst sind.

Historisch belegt ist wenig bis nichts. Selten geht es gemütlich-beschaulich zu, weitaus häufiger treten Dinge und Abgründe zutage, wie sie seltsamer, aber auch faszinierender kaum sein könnten. Man erfährt, was beim Trinkturnier zu Weesenstein ablief, welche Bewandtnis es mit dem freigiebigen Edelfräulein „auf der Mulde bei Klösterlein Zelle“ hat, oder auch, was unter dem Blauen Wunder von Schneeberg zu verstehen ist. Zur Klarstellung, es geht nicht um eine Brücke, sondern um die Erfindung von Kobaltblau, die einem jungen Apothekergesellen erst mal in die Bredouille brachte, dann aber – Ende gut, alles gut – doch zu einer jungen Braut. Es fehlt auch nicht die Mär, wie zu Zeiten Markgraf Friedrichs mit der gebissenen Wange (1257–1324) von einem Hofkoch mit Nachnamen Bauer der Freiberger Bauernhase erfunden wurde – als süßes Hefegebäck mit Rosinen und Mandeln als Ersatz für einen echten Hasenbraten, der während der Fastenzeit verboten war.

Ein Sprecher ohne Akzent

Sprecher ist bis auf eine Ausnahme André Hennicke. Nun hat Rudolf Noelte, ein 2002 in Garmisch-Partenkirchen verstorbener Theater- und Opernregisseur einmal versichert: „Die Wahrheit des Ausdrucks ist nicht teilbar.“ Das zielt darauf ab, dass die Wahl des Sprechers ist für den Erfolg. Wenn etwa Christian „The Voice“ Brückner, der deutsche Synchronsprecher von Robert De Niro, den amerikanischen Postmodernisten Don DeLillo liest, klingt das, als wäre man in New York, Los Angeles und Las Vegas gleichzeitig. Die Stimme des Komikers Otto wäre da weniger hilfreich.

Fröhlich hat mit dem in Johanngeorgenstadt aufgewachsenen Schauspieler André Hennicke jedenfalls einen guten Griff getan, erweist sich dieser doch als äußerst versiert in der Kunst, ollen (Sagen-)Kamellen allein durch die Kraft der Stimme eloquent neues Leben einzuhauchen. Die Stimme ist meist angeraut, verzichtet wird auf jeglichen Anflug von Dialekt. Ein bisschen schade ist das schon, denn Lokalkolorit geht so wie in den Erzgebirgskrimis des ZDF, in denen allenfalls Teresa Weißbach als Försterin ansatzweise Dialekt spricht, verloren.

Konzept und Musik stammen von Fröhlich, der einmal mehr wie schon bei Hörbüchern über die Sächsische Schweiz oder dem Tharandter Forst nach dem Credo „Die Gitarre kann alles – man muss sie nur lassen!“ verfuhr und an Tönen herausholte, was aus einer Klampfe herauszuholen ist. Musikalisch unterstützt wird Fröhlich von einem halben Dutzend bewährter Mitstreiter, darunter Jürgen Karthe (Bandoneon), Reinmar Henschke (Piano) oder auch Paul Zöllner (Violoncello). Das Gros der Kompositionen stammt von Meister Fröhlich, der griff aber auch Volkslieder und Kompositionen von Anton Günther und Robert Schumann auf, die er für nach allen Regeln der Kunst leicht umarrangierte. Gesungen wird nicht, sondern es bleibt bei instrumentalen Einsprengseln. Der Schlusspunkt wird dann mit dem „Feieromd“-Lied des Volksdichters Anton Günther gesetzt, auch hier wird es dabei belassen, die Melodie zu spielen – und was soll man sagen, es geht unter die Haut.

