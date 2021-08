Dresdner Galeristin, Kuratorin und Kunstvermittlerin Claudia Reichardt gestorben

Dresden

Die leidenschaftliche Dresdner Galeristin, Kuratorin und Kunstvermittlerin Claudia Reichardt, die von ihren Freunden Wanda genannt wurde, da sie einer gleichnamigen Kellnerin in Fellinis Film „Die Nächte der Caribiria“ ähnelte, ist völlig unerwartet im Alter von 59 Jahren gestorben. Sie wurde am Freitag in ihrer Wohnung gefunden, nachdem sie sich zwei Tage nirgendwo mehr gemeldet hatte und auch Verabredungen nicht wahrnahm. Sie lag friedlich auf dem Sofa im Wohnzimmer, und die Katze wachte über sie.

Wanda war eine charismatische, mutige Frau, die zeitlebens mit der Kunst und den Menschen, die sie ausübten, verbunden war, die unbeirrt ihren Weg ging und aktiv Dresdner Kunstgeschichte mitgeschrieben hat – anfangs mit „entspanntem Übermut“. „… Knackig jung, markant schön, gefährlich intelligent, sensibel, raffiniert, eigenwillig, stark, mit unbegrenzter Fantasie begabt und Humor, der seinesgleichen sucht und damals existenziell nötig war“, so beschrieb die Dresdner Tänzerin und Choreografin Hanne Wandtke Wanda in einem Text von 2003.

Der Traum von der eigenen Galerie

1962 in Dresden geboren, studierte Claudia Reichardt zwei Semester Binnenhandel in Leipzig, kehrte in ihre Heimatstadt zurück, um ihren Traum von einer eigenen Galerie zu leben. Nach dem abgebrochenen Studium wurde ein Zimmer in der „zauberhaften Villa Marie am Schillerplatz“ frei. „Platz in der Marie hatte mir Peter Genßler gemacht, der sein Studium der Grafik und Bildhauerei an der Dresdner Kunstakademie, genauer gesagt Hochschule für Bildende Künste, beendet hatte und Dresden verließ. Langjährige Bewohner waren auch der Maler Konrad Maass mit seiner Partnerin Elke Zimmerling, einer Architektin. Heidemarie Kasanowski, die ein großes Zimmer mit Elbblick bewohnte, studierte damals Plastik in Dresden, und gelegentlich suchte Harald Hengst sein Zimmer auf, der als einziger noch eine ,offizielle’ Wohnung hatte.“

Das historische Gebäude war von der Bauaufsicht für unbewohnbar erklärt worden. Das hielt einige Künstler und Wanda nicht von einer tolerierten Hausbesetzung ab. Später bot ihr der Eigentümer das Haus sogar zum Kauf für 2000 Mark an. Sie schlug es aus. Die Villa gelangte in den Besitz der Kommunalen Wohnungsverwaltung.

1985 übernahm Wanda den FDJ-Studentenklub „Wendel“ der Hochschule für Bildende Künste, in dem wöchentlich ambitionierte Lesungen, Vorträge zu philosophischen Themen, Filmvorführungen und natürlich Ausstellungen stattfanden. Es war ein Ort von „Denk- und Handlungsfreiheit“, dessen Ruf weit über die Grenzen Dresdens hinausdrang. 1986 war dann in der Villa Marie Platz für eine eigene Galerie, die „fotogen“ genannt wurde, da anfangs vor allem zeitgenössische fotografische Positionen gezeigt wurden.

Abschied vom Kunstort „Villa Marie“

Eine offizielle Gewerbeerlaubnis erhielt Wanda nicht. 1987 verbot der Stadtrat für Kultur die Ausstellungstätigkeit mit der Begründung, dass das baufällige Haus für den Publikumsverkehr nicht geeignet sei. Die Künstler reagierten mit der Aktion „Die Villa Marie bleibt während der Öffnungszeiten geschlossen“ und agierten weiter. 1988 wurde der Abriss der Villa gemeinsam mit Denkmalpflegern verhindert. Wanda dokumentierte alle Aktivitäten professionell. Am 12. Mai 1990 nahm man mit Installationen und Performances Abschied vom Kunstort „Villa Marie“ – das Dach wurde geteert und gefedert!

Claudia Reichardt und der Künstler Holger Stark vor der Villa Marie Ende der 80er. Quelle: privat

Claudia Reichardt studierte Kunstvermittlung und öffnete 1991 in der Dresdner Neustadt, in der Nähe vom Martin-Luther-Platz, ihre Galerie „autogen“, die bis 1994 existierte. Sie engagierte sich im Festspielhaus Hellerau, organisierte 1998 die Ausstellung mit der amerikanischen Künstlerin Nancy Spero (1926-2009) – „Rebirth of Venus“ – und setzte sich dafür ein, dass die Sgraffitti der Künstlerin konserviert wurden und bis heute erhalten blieben. Wanda war beteiligt an der Trans-Media-Akademie Hellerau und am Festival transNaturale, und gelegentlich schrieb sie auch kenntnisreiche Artikel für die DNN.

Eigensinnig kreativ, warmherzig

Sie recherchierte und erarbeitete die Ausstellung „Rastern. Siebdruck in Dresden von den Anfängen bis zur Gegenwart“, die 2018 im Leonhardi-Museum eröffnet wurde. Am Abend zur Ausstellungseröffnung verteilte sie Aufkleber im Garten „Ich RASTER aus“. Neben der Kuration der Ausstellung „Alterswerke“ beschäftigte sie sich auch mit der Erstellung des Werkverzeichnisses des unlängst verstorbenen Künstlers Lutz Fleischer.

Claudia Wanda Reichardt war eine überaus engagierte Frau, eigensinnig kreativ, warmherzig im Umgang mit den Menschen und kompromisslos, wenn es um die Verteidigung von Kunstdingen ging. Sie wird uns fehlen. Ihre dunkle, nasale Stimme und ihr mitreißendes Lachen noch im Ohr ...

Von Karin Weber