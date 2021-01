Dresden

Preise hat der Dresdner Cellist Friedrich Thiele viele gewonnen, die wohl wichtigsten beim ARD-Musikwettbewerb 2019: einen zweiten gesamt, den Publikumspreis sowie jener für die beste Interpretation des Auftragswerkes. Spätestens seitdem ist er in Konzerten und im Radio zu hören. Dass sich der Cellist nicht allein auf Soloauftritte konzentriert, beweist sein vertieftes Verständnis – Musik ist ein komplexes Gebilde, das mehr enthält als Melodie und Rhythmus. Da will einer offenbar höher hinaus, und: er kann.

Schon kurz nach dem Wettbewerb spielte Friedrich Thiele im Dezember 2019 beim Sinfoniekonzert der Sächsischen Staatskapelle in der Cellogruppe mit, zum Gründungstagskonzert des Orchesters im vergangenen September durfte er als Gast bereits das Konzertmeisterpult der Cellisten übernehmen – gibt es einen größeren Vertrauensbeweis?

Von der Romantik bis in die Musik des zwanzigsten Jahrhunderts

Nun hat Friedrich Thiele in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat und Deutschlandfunk Kultur bei Genuin seine erste CD vorgelegt. Musikalische Partnerin ist Naoko Sonoda von der UdK Berlin, eine erfahrene Begleiterin und Korrepetitorin. Beider Programm reicht von der Romantik bis in die Musik des zwanzigsten Jahrhunderts und ist äußerst reizvoll komponiert.

So beginnt Thiele mit der zweiten Cellosonate von Johannes Brahms – die „Standortbestimmung“ gleich zu Beginn scheut er also nicht. Sie fällt überzeugend aus, vor allem, weil Thiele und Sonoda sich so leidenschaftlich „hineinwerfen“. Emphatisch singt das Cello vom ersten Ton an, jubelt, das Klavier folgt nicht nur, es lässt Brahms‘ fröhlichen Übermut sprudeln und schäumen, aber nicht überschäumen. Auf Jugendlichkeit als ausgestelltes Merkmal verzichten beide Musiker also – Temperament ja, aber nicht im Übermaß. Und so gelingen ihnen auf kurzem Wege nicht nur Stimmungs- und Tempowechsel, auch Stufung und Phrasierung passen, die Gesangslinie reißt nicht ab.

Damit wird nicht nur das Helle hervorgehoben, die leisen Töne erreichen ebenso den Hörer – nicht nur im Ohr, sondern tief drinnen. Der Komponist hat für alle vier Sätze ein Allegro vorgeschrieben, freilich fallen sie ganz unterschiedlich aus. Dem zweiten (affettuoso) erhalten Thiele und Sonoda einen zarten Andante-Charakter, der nie zu süß gerät. Gleiches gilt für den Mittelteil des dritten Satzes. So kann Brahms schließlich leicht, behend abschließen.

Im Wettbewerb hatte sich Friedrich Thiele unter anderem mit zeitgenössischer Musik hervorgetan. Auf der CD nähert er sich dieser mit drei Werken des zwanzigsten Jahrhunderts. Henri Dutilleux’ Trois strophes sur le nom de Paul Sacher für Violoncello solo von 1976 sind von klaren Strukturen gekennzeichnet. Friedrich Thiele legt tonale Zusammenhänge offen, gestaltet einen räumlichen, zupackenden Klang, der berücksichtigt, dass schon ein einzelner Ton geformt, Musik sein kann. Das Andante sostenuto gewinnt so eine ungeheuere Tiefe.

Hier stellt sich ein ambitionierter Künstler vor

Mit Dmitri Schostakowitschs Sonate Opus 40 folgt ein weiterer Standard der Celloliteratur, nun wieder mit Klavierbegleitung. Das Werk zeigt Zerrissenheit, Brüche, birgt aber – wie Brahms – Leidenschaftlichkeit und greift auf Elemente der Romantik zurück. Mit ihrer ausgewogenen Gestaltung gelingt es den beiden Interpreten, das Energiestück bis an die Berstgrenze zu treiben, aber nicht darüber hinaus.

Auf Schostakowitschs frohgemuten Schluss folgt mit Henryk Wieniawskis Scherzo tarantelle (eigentlich für Violine) ein aberwitzig furioses Zugabestück. Friedrich Thiele belebt die Transkription, die ihre Leichtfüßigkeit auch in der tieferen Cellolage behält.

Fazit: Hier stellt sich ein ambitionierter Künstler vor, dem es nicht darum geht, sein Können vorzuführen, sondern die Welt der Musik zu erobern. Auf die nächsten Schritte darf man gespannt sein.

Friedrich Thiele (Violoncello) Naoko Sonoda (Klavier) „Con moto“, Werke von Johannes Brahms, Henry Dutilleux, Dmitri Schostakowitsch und Henryk Wieniawski, erschienen bei Genuin

Von Wolfram Quellmalz