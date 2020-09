Dresdner Festival „Literatur Jetzt!“ startet am Mittwoch

Dresden

Das diesjährige Festival „Literatur Jetzt!“ beginnt am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, im Zentralwerk in Dresden-Pieschen, Riesaer Straße 32, mit einem Abend, der ein großes Hörerlebnis verspricht: Schauspielerin Sandra Hüller („ Toni Erdmann“) und ihr Kollege Jens Harzer (beide am Schauspielhaus Bochum) geben den Zuschauern in einer Collage aus Tagebucheinträgen, Briefen, Gedichten und Prosaauszügen eine Vorstellung von der außergewöhnlichen Persönlichkeit und literarischen Größe der Dichterin Ingeborg Bachmann (1926–1973).

Lyrik, Prosa, Lesebühnenliteratur , Pop...

Eine zentrale Rolle dem Programm „Traum und Trauma“ spielt die Begegnung Bachmanns mit Paul Celan (1920–1970). Vorbereitet hatten die beiden Schauspieler das Programm ursprünglich für die lit.Cologne in Köln, dort aber musste wegen Corona alles abgesagt werden.

Anzeige

In dem breit gefächerten Programm des fünftägigen Festivals „Literatur Jetzt!“ dürfte für nahezu jede literarische Vorliebe etwas dabei sein, seien es Lyrik, Prosa, Lesebühnenliteratur, Pop, politische Literatur, Comic, Krimi, Hörspiel oder Kinderbücher. Bekannte Autoren werden erwartet. Saša Stanišic zum Beispiel kann man lauschen, wenn er sich in dem im Luchterhand Verlag erschienenen Roman „Herkunft“ an seine Kindheit in Jugoslawien erinnert, das Anfang der 1990er in einem blutigen Bürgerkrieg in seine bosnischen, serbischen, kroatischen Bestandteile zerfiel (24.9.). Darauf folgte für ihn die Auswanderung nach Deutschland, dessen Sprache er erst lernen musste. Inzwischen gehört er zu denen, die sie mit meisterhafter Genauigkeit beherrschen. In den einstigen sozialistischen Ritualen, dem nostalgischen Schwelgen in der Vergangenheit und der Suche nach neuer Identität dürfte mancher Ostdeutsche frappierende Parallelen entdecken.

Weitere DNN+ Artikel

Für Lyrik von hoher Qualität sind Mirko Bonné ( Hamburg), Undine Materni ( Dresden) und Kerstin Preiwuß ( Leipzig) bekannt. Sie nehmen ihre Zuhörer bei dem Abend „ Zentralwerk der Poesie“ an wechselnde Orte in dem Gebäudekomplex mit, der einmal Betrieb war und heute Künstlern als Atelier und Wohnung dient (24.9.). Da lernt man auch Ecken kennen, in die man sonst nicht kommt. Eine Extraportion Komik und Satire gibt es zur „Nacht der Lesebühnen“ mit Maik Martschinkowsky, Susanne Riedel, Heiko Werning. Musik dazu steuert Jan vom Im Ich bei (24.9.). Sächsische Herkunft verbindet Paula Irmschler mit kritischem Blick. 1989 in Dresden geboren, schreibt sie in „Superbusen“ (Claassen) über Freundschaft von Frauen, Musik, linke Demos und große Pläne – eine andere Geschichte der Industriestadt Chemnitz (25.9.).

Es gibt auch ein Kinderprogramm

Einen ganzen Abend über Beziehung und Liebe unter der Überschrift „Es ist kompliziert“ gestalten Jochen Schmidt und Line Hoven („Paargespräche“), Frank Berzbach („Die Schönheit der Begegnung“) und Buchhändler Jörg Stübing („Büchers Best“ Dresden). Zuhörer erfahren beispielsweise, weshalb sich prominente Paare wie Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir nicht vertrugen oder sich Roms Feldherr Caesar und Ägyptens legendäre Königin Kleopatra in die Haare kriegten (26.9.).

Literatur Jetzt! – das Programm 23. September: 19 Uhr, Traum und Trauma – Ingeborg Bachmann 24. September: 18 Uhr, „ Zentralwerk der Poesie“; 19.30 Uhr Sasa Stanisic: „Herkunft“; 21 Uhr „Nacht der Lesebühnen“; 23 Uhr Live-Hörspiel „Giganten des Universums“ 25. September: 19 Uhr Paula Irmschler: „Superbusen“; 21 Uhr Pop & Posie-Show mit Jarii van Gohl; 26. September: 11 Uhr Jo Hecker: „Frag doch mal... die Maus!“; 15 Uhr Sabine Engel: „Bühne frei für Ben“; 17 Uhr Christian Baron: „Ein Mann seiner Klasse“; 17 Uhr Jörg Isermeyer: „Lyrik-Comics als Bilderbuchkino“; 19 Uhr Frank Goldammer: „Zwei fremde Leben“; 20 Uhr (in der Scheune!) Reporter Slam; 21 Uhr „Es ist kompliziert“ 27. September: 11 Uhr „Naturkunden“-Matinee; 14 Uhr Susanne Göhlich: „Abenteuer mit Korny“; 16 Uhr Iris Anemone Paul: „Polka für Igor“; 18.30 Uhr Johannes Herwig: „Scherbenhelden“ Bis auf den Reporter Slam (Scheune) finden alle Veranstaltungen im Zentralwerk statt. www.literatur-jetzt.de

Auch Festivalbesucher, die schon mal an einer Maschine standen und wissen, wie ein Achtstundentag schlaucht, sind eingeladen. Wie es ist, Anfang der Neunziger im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern als Kind armer, hart malochender Eltern aufzuwachsen, erzählt der Journalist Christian Baron uns in seinem autobiografischen Bericht „Ein Mann seiner Klasse“ (Claassen). Solche Lebenswege kommen in Politik, Medien, Literatur kaum vor. Michael Bittner spricht mit ihm unter anderem über die Verachtung arbeitender Menschen, die auch unter Linken verbreitet ist.

Die Journalistin Jutta Person hat über Korallen geschrieben, Dichter Joachim Sartorius über Eidechsen, MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher über Füchse. Daraus sind wunderbar gestaltete Bücher geworden, erschienen in der von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz herausgegebenen Reihe „Naturkunden“. Einen Abend lang bauen sie schöne Brücken von Natur zur Literatur.

Auch die Jüngeren und Jüngsten kommen im Zentralwerk auf ihre Kosten. Beim Kinderfestival „Literatur Fetzt“ erklärt ihnen zum Beispiel Jo Hecker Spannendes aus der Wissenschaft. Jörg Isermeyer stellt Lyrik-Comics vor (26.9.). Mit Iris Anemone Paul reisen sie durch die polnische Vergangenheit (27.9.).

Von Tomas Gärtner