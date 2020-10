Dresdner Computerkunstmesse Cynetart kämpft ums Überleben

Dresden

Die Dresdner Cynetart lebt! Und das sogar analog, wie man am kommenden Kernwochenende als Besucher im faszinierenden Ensemble in Hellerau, aber auch im Hecht oder im Industriegelände erleben kann. Die nunmehr 23. Edition beschreibt sich als „Cynetart 2020 – Vortex“ auf der Internetseite aufmüpfig: Sie „… präsentiert im Jahr der fallenden Masken drei Tage elektronische Musik, Performance und Tanz im Festspielhaus Hellerau, gleißend und verglühend als Wahn-Vortex, rasend um ein schwarzes Loch. Hinter dem Schwarzschild-Radius sind alle Traditionen, alle Körper, alle Bilder, alles Wissen, alles Licht verloren im Hades der Neuen Zeit.“

Kurator Ulf Langheinrich ist seit 2016 als künstlerischer Leiter für eine neue Richtungsgebung in der dritten Dekade verantwortlich, die weg vom Techno- und Netzhype des Schnellen und Möglichen hin zu einer ganzheitlichen und nachhaltigeren Kunstform als Markenstil führen soll. Vor genau zwei Jahren ging es hier beim jüngsten „Internationalen Festival der Medienkunst“ noch um „Entspannung“ als Kernbegriff – bis dahin lautete der Untertitel „Festival für computerbasierte Kunst und transdisziplinäre Projekte“.

Kein Wettbewerb, arge Mittelkürzung

Ulf Langheinrich stiftet – gemeinsam mit der Tänzerin Maria Chiara de’ Nobili – mit „Vortex“ nun den eindeutigen Höhepunkt. Die 70-minütige Uraufführung – eine Ko-Produktion des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau mit dem Schauspielhaus Bochum, Le Volcan Le Havre, Le Manège Maubeuge kommt am Freitag und Sonnabend (je 18 & 21 Uhr) vier Mal. Langheinrich steht für künstlerische Leitung, aber auch für Musik und audio-visuelle Konzeption, während de’ Nobili, 1995 in Neapel geboren und mit Palucca-Master und anderen Meriten ausgestattet, für ihre vier Tänzerinnen die Choreographie kreiert. Für humane 17 Euro (ermäßigt: acht) geht es in den großen Saal des Festspielhauses.

Ulf Langheinrich Quelle: Cynetart Dresden

Erinnern wir uns: Schon die 22. Cynetart wurde ausgebremst: wegen neuer Intendanz plötzlich neuer Termin fünf Wochen vorher – genau in den Oktoberherbstferien – und kürzer. Dennoch hatten sich 279 Künstler oder Gruppen beworben, 18 kamen in die Endauswahl, gezeigt wurden zwölf Arbeiten, der Brite Stanza gewann den mit fünf Riesen dotierten Cynetart-Preis mit seiner „Nemesis Machine“. Rund eintausend Zuschauer, also genau so viele wie einkalkuliert, sollen es damals gewesen sein.

Das ist diesmal nicht nur wegen begrenzter Kapazitäten und dem verschnupften Zeitgeist unwahrscheinlich. Denn einen Wettbewerb gibt es – mangels Interesse aus dem gastgebende Hause – nicht mehr.

Thomas Dumke, Cynetart-Gründer und Vorstand des veranstaltenden Vereins Trans-Media-Akademie Hellerau, verweist zudem auf die Kürzung der Institutionellen Förderung seitens der Stadt von 70.000 (2019) auf 50.000 Euro (2020). Dazu wurde der Kooperationsbeitrag vom Festspielhaus von 55.000 auf 45.000 Euro – als eine coronabedingte „Weiterreichung der allgemeinen Sparmaßnahmen der Stadt an die Freien Träger“ gekürzt. Diese Mittel fließen nun in „Vortex“.

Zudem flog der Verein samt Werkstatt aus den preiswerten Räumen im Gebäudeensemble Deutsche Werkstätten Hellerau, weil der Vermieter einen Großauftrag für die Entwicklung von DNA-Analyse-Kits vom Bund bekam – und wegen Raum- als Eigenbedarf kündigte. Somit wird es Cynetart nur noch als Biennale geben – abgestimmt mit Festspielhaus und Stadt. Dazwischen sollen die Projekte besser vorbereitet und genetzwerkt werden.

Satelliten starten am Donnerstag

Zurück zum Programm, das bereits am Donnerstag anderswo beginnt: Eine zweite Station mit Eintritt (fünf Euro) ist die Installation „Cache/Spirit“ des Duos Animistic Beliefs & Jeisson Drenth, von Donnerstag bis Samstag im „objekt klein a“ (Tickets dort vorbuchen) zu erleben. Eigentlich war das als Club-Performance gedacht – und bislang nur einmal in der Trauma Bar Berlin aufgeführt, nun kommt eine Installationsversion, die erstmalig in Dresden gezeigt wird – und dann nach Amsterdam, Berlin und Tromsø wandert.

Auch das Dresdner C. Rockefeller Center für Zeitgenossenkunst, in einem Hinterhaus im Hechtviertel zugange, ist als Partner im Boot, dort ist diesmal wohl das eigentliche Festivalfieber zu erleben. Hier geht es am Donnerstagabend (ab 20 Uhr) los: Unter „A glimpse of a Cybernetic Garden“ werden mit „Micro Loop Macro Cycle“ von Aloïs Yang und „Flora Self“ von Katharina Groß zur Musik eine Installation und eine Performance geboten – bei freiem Eintritt und das auch noch einmal freitagabend und sonnabendnachmittag. Versprochen sind „medienökologische Prozesse, oft unterhalb oder außerhalb menschlicher Wahrnehmungsschwellen“.

Auch der Kunstraum Geh8 ist mit dabei: Dort durfte am vergangenen Wochenende die Förderpreis-Siegerin von 2018, Ya-Wen Fu, mit Charles Washington ihre „Metamorphose“ als interaktive Klang-Installation zeigen – garniert mit aktivem Sonntagsbrunch. Sie gewann zu Zeiten, als Sachsen noch ein Kunstministerium hatte, immerhin 10 200 Euro und wird am 23. Oktober auf der Pochen-Biennale im mittlerweile dröge eingemauerten Chemnitzer Schocken-Kaufhaus noch einmal zu erleben sein.

Termine Donnerstag, ab 20 Uhr, Freitag, ab 18 Uhr, Sonnabend, ab 16 Uhr: C. Rockefeller Center for the Arts, „Micro Loop Macro Cycle“ von Aloïs Yang, „Flora Self“ von Katharina Groß, Installation/Musik/Performance, Eintritt frei Donnerstag bis Samstag, 20 Uhr: „Cache/Spirit“ von Animistic Beliefs & Jeisson Drenth, Installation, 5 Euro, Tickets über objekt klein a Freitag, 18 & 21 Uhr, Sonnabend, 18 & 21 Uhr: Hellerau, Großer Saal, „VORTEX“, Maria Chiara de’ Nobili und Ulf Langheinrich, Uraufführung Tanz/Musik 17 (8) Euro Sonntag, 14 Uhr, Hellerau, Großer Saal, „Deep Surroundings“, Kiran Kumār, Simina Oprescu, Hugo Esquinca (persönlich), Svetlana Maraš Sonntag, 18 Uhr, C. Rockefeller Center for the Arts, „Emptea Ceremony“, Xïola Yin & Al Yakubouskaya, Erstaufführung, Installation/Musik, Eintritt frei, mit Anmeldung an registration@cynetart.de Bis 30. Oktober, Interactive Online 3D Sound Experience, „Tingles & Clicks“, Natasha Barrett/ Andrea Sodomka/Marco Donnarumma/Svetlana Maraš/kӣr/ Ulf Langheinrich/ Cam Deas, Netzinstallation, kostenlos, www.cynetart.org/2020/tingles.php

Nahezu binär schleichend hat das Festival bereits Anfang Oktober im Netz begonnen: Per „Tingles & Clicks“ – eine Kooperation mit dem Österreichischen Rundfunk – sind sieben Auftragsarbeiten als Komposition von interaktiven Klangarbeiten u.a. von Natasha Barrett, Andrea Sodomka, Marco Donnarumma, Svetlana Maraš, Ulf Langheinrich und Cam Deas – noch bis Ende des Monats auch für digitale Kunstfreunde in Pantoffelhaltung zu erleben. Ein neuer Partner ist die Repräsentanz Taiwans in Berlin, die erstmalig künstlerische Positionen zeigt – auch nachgelagert in der Ausstellung „Mind Over Matter“ ab 13. November in den Technischen Sammlungen Dresden.

Mal schauen, wie die allseits als Wunder gepriesene Digitalisierung, gern als neoliberale Version 4.0 verkauft, die aber allseits nur als semantisch leere Hülse daherkommt, weithin auf die Kunststadt wirkt. Vor allem, wenn dann alle wieder ins Netznest kriechen müssen. Aber wenn Dresden in den jüngsten beiden Dekaden irgendwo mal Vorreiter gewesen sein und europaweite Aufmerksamkeit genossen haben sollte, dann wohl in Sachen Medienkunst.

www.cynetart.org

Von Andreas Herrmann