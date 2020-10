Dresdner Chamisso-Poetikdozent Artur Becker: Auf der Suche nach dem Bleibenden

Dresden

Mit seinen Gedichten, Romanen, Essays befindet sich Artur Becker auf der Suche nach dem Bleibenden angesichts einer sich verändernden Welt und eines vergänglichen Menschen. Als Leitmotiv zog sich das auch durch die drei Vorträge der Dresdner Chamisso-Poetikdozentur des Autors, der 1968 im polnischen Bartoszyce geboren ist, seit 1985 in Westdeutschland lebt und vorwiegend auf Deutsch schreibt.

Immer wieder empfahl er das als Maßstab für gute Literatur: sich Fragen zu widmen, die nicht verschwinden, sobald die Gegenwart zur Vergangenheit geworden ist, sondern sich in 500 Jahren noch stellen. Aus solcher Perspektive können „Wenderomane“ zur Nebensache werden.

Philosophisch denkend

Wir konnten einen philosophisch denkenden Schriftsteller erleben, der in sprachlicher Eleganz biografische Erfahrung, Herkunft, nationale Eigenheiten mit den großen existenziellen Fragen verflocht. Im vertiefenden Gespräch nach jedem Vortrag erwies sich sein Gesprächspartner, der aus Dresden stammende Dichter und evangelische Theologe Christian Lehnert, als Glücksfall – indem er nachbohrte und gegenhielt, Becker da und dort zu präziseren Bekenntnissen bewegte.

Die Vorträge waren der Gang durch ein weitläufiges Gedankengebäude. Viele Türen öffnete Artur Becker für einen Moment, ließ uns einen Blick in einen Denkraum werfen, im Untergeschoss zum Beispiel in den von Platon oder der griechischen Mythologie. In den Zwischengeschossen Kant, Herder, Nietzsche, Kierkegaard, Foucault, Simone Weil, Wladimir Solowjow, Leo Schestow, Zygmunt Bauman. Ganz oben sein Säulenheiliger: Czeslaw Milosz. Die Leidenschaft, mit der er sie zitiert, weckt Lust zum Nachlesen.

„Wie in einer verstaubten Bibliothek“

Herkunft ist für ihn geprägt von der Familie, die in ihm wohne „wie in einer verstaubten Bibliothek“. All ihre Mitglieder möchte er in seiner Literatur unsterblich machen. „Tod und Vergessen sind meine kosmischen Feinde.“ Eine Großmutter stammt von den Pruzzen ab. Einer seiner zahlreichen Hinweise auf ein ursprünglich ethnisch vielfältiges Polen.

Seine Kindheit und Jugend prägte das Nebeneinander von traditionell-folkloristischem Katholizismus und kommunistischer Ideologie. Ein Gegensatz nur scheinbar, wie er zeigt. Der Realsozialismus war für ihn nicht nur politisches Ordnungssystem, sondern ebenfalls Angebot zum Glauben. In keinem von beiden wurde er heimisch, stellte ketzerische Fragen, womit seine frühe Entwurzelung begann.

Das Seine suchte Artur Becker statt dessen im intensiven Erleben der Natur, die er als widersprüchlich erfuhr: Schönheit, aber auch Fresse und Gefressenwerden. „Ich glaubte an einen verborgenen Sinn des Lebens, der weder in der Kirche noch auf Maidemonstrationen zu finden war.“

Ein Totenreich existiert, das weitaus größer ist als unsere reale Welt

Um etwas Göttliches, Transzendentes, nicht identisch mit dem „Kirchengott“ ging es auch Adam Mickiewicz. Enthusiastisch schilderte Becker, wie dieser berühmteste polnische Romantiker den wichtigen dritten Teil seines Dramenzyklus „Totenfeier“ von März bis Juni 1832 in Dresden verfasste, in einem Haus in der damaligen Töpfergasse am Neumarkt. „Die Dresdner müssten stolz sein. Es ist eines der schönsten Werke der polnischen Literatur.“

Ein Gedanke darin: Dass ein Totenreich existiert, das weitaus größer ist als unsere reale Welt. Es geht um die Emanzipation des menschlichen Geistes und die Kritik an einem übertriebenen Rationalismus, die sich bei Mickiewicz jedoch innerhalb der Grenzen der Aufklärung bewege. Die wahre Größe des menschlichen Geistes kommt aus dem Herzen.

Den Messianismus indes, den Glauben, Polen werde in christlichem Geist die Menschheit erneuern, hält Becker „für ein gefährliches Feuer“. „Genauso gefährlich wie die Überbetonung des Rationalen.“

„Dichter können mehr erkennen als Philosophen.“

Er fragt nach den Grenzen der Erkenntnis. „Dichter können mehr erkennen als Philosophen.“ Sie schöpfen aus der Eingebung. Die Moderne, konstatiert er, mache Menschen einsam. „Der Verstand gibt keine Wärme.“ Er könne lediglich eine Ersatzwelt für Liebe und Nähe schaffen, heute etwa mit digitalen Dating-Portalen.

Und Artur Becker stellt sich immer wieder die Frage, ob wir Religion heute wirklich nicht brauchen. Er selbst sieht sich als Vertreter eines synkretistischen, also verschiedene Religionen und Philosophien vermischenden Denkens. Doch gleich, ob Atheismus oder Religiosität - für die wichtigste Eigenschaft seines geistigen Landes „Kosmopolen“ hält er Toleranz.

Von Tomas Gärtner