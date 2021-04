Dresdner Bühnen bis 30. Mai geschlossen – Was ist mit Open-Air?

Dresden

Die Katze ist nun endgültig aus dem Sack. Dresdens Bühnen, die unter kommunaler Verantwortung stehen, werden bis Ende Mai geschlossen bleiben. Genauer formuliert: Diese Einrichtungen „werden bis 30. Mai keine Veranstaltungen mit Publikum in ihren Häusern anbieten“, wie Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) am Dienstag per Mail auf eine entsprechende DNN-Anfrage antwortete. Das betrifft demzufolge das Theater Junge Generation, die Staatsoperette, die Dresdner Philharmonie und das Europäische Zentrum der Künste in Hellerau.

Die Begründung dafür liegt auf der Hand: Für ein Bespielen der Bühnen werde die dafür nötige Voraussetzung, eine stabile Inzidenz von unter 100 bzw. unter 50 in der Landeshauptstadt Dresden und im Freistaat Sachsen, „bisher nicht erreicht“. Hinzu komme, „dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bettenauslastung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten die Grenze von 1300 in Kürze erreichen wird“.

Weiterhin verfügbar bleiben jedoch die jeweiligen digitalen Programme. „Online-Angebote der städtischen Theater und Orchester für alle Altersgruppen sowie Schulen sind auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtung abrufbar.“

Differenziert der Bund zwischen innen und außen?

Wer die kurze Entscheidung genau liest, wird feststellen, dass sie die Angebote der Kultureinrichtungen „in ihren Häusern“ umfasst. Das lässt ein kleines Hintertürchen offen: die Möglichkeit, bei Einhaltung der geforderten Hygienebestimmungen ein Programm unter freiem Himmel anzubieten. Was mit Blick auf den Frühlingsmonat Mai und das eventuell zu erwartende Wetter eine überdenkenswerte Alternative wäre.

Die entscheidende Frage liegt im Inhalt des zu erwartenden Infektionsschutzgesetzes des Bundes. In den Plänen der Bundesregierung gebe es keine Differenzierung zwischen drinnen und draußen, hatte schon der Präsident des Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, kritisiert. Er verwies darauf, dass viele Theater spätestens ab dem Frühsommer viele Dinge nach draußen verlagern wollten, „damit wir überhaupt wieder ein kulturelles Leben anfangen können. Viele haben Planungen, draußen Bühnen aufzustellen und dort zu spielen.“ Das sei teilweise auch im vergangenen Sommer schon gemacht worden. Er hoffe, „dass wir da noch einen klugen Weg finden, wie wir diese Unsicherheit nehmen und damit auch das Planen für das Wiederaufnehmen des kulturellen Betriebs perspektivisch erleichtern können“.

In den vergangenen Tagen sei „mehrfach intensiv beraten“ worden, schrieb Klepsch mit Blick auf das Dresdner Rathaus. Wegen des aktuellen Szenarios sowie dem in Aussicht stehenden Infektionsschutzgesetz sei die Entscheidung dann so getroffen worden. Nach der Novellierung des Gesetzes und der Anpassung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung für Mai „wird die Entwicklung durch die Kulturverwaltung und die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen neu bewertet, um weitere Entscheidungen für den Zeitraum ab Mai/Juni zu treffen“, blickte sie voraus.

