Dresdner Banksy-Ausstellung wird nicht wieder öffnen

Dresden

Die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ hat ihr vorzeitiges Ende geunden. Eigentlich sollte die Schau mit Werken des berühmten britischen Streetart-Künstlers – allesamt Reproduktionen – noch bis zum 9. Januar in der Zeitenströmung zu sehen sein. Aufgrund der neuen Coronaschutzverordnung wird sie allerdings nicht wieder öffnen. Eine Verlängerung ist nicht möglich, da im Januar weitere vertragliche Verpflichtungen folgen. Sowohl Produzent Oliver Forster als auch der Veranstalter Burghard Zahlmann drückten tiefes Bedauern aus.

Karten gelten auch für Erfurt

Bereits erworbene Tickets können die Käuferinnen und Käufer an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben oder gegen Karten für die selbe Ausstellung in der Erfurter Zentralheize tauschen, wo „The Mystery of Banksy“ ab 27. Januar zu sehen sein wird.

Auch hier gilt: Banksy ist in erster Linie ein Straßenkünstler, der seine Graffitis auf der ganzen Welt verteilt hat. Einen Original-Banksy zu sehen, ist also normalerweise eine Seltenheit. „The Mystery of Banksy –A Genius Mind“ will 150 seiner Werke anhand originalgetreuer Reproduktionen an nur einem Ort erlebbar machen.

Die Zeitenströmung wendet sich unterdessen der nächsten Ausstellung zu, die ein „Multi-Media-Spektakel“ wird: „Van Gogh – The Immersive Experience“ präsentiert ab 28. Januar die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh auf eine neue Art. Die Gemälde werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume bewegt und zum Leben erweckt.

Infos zur neuen Ausstellung: van-gogh-experience.com

Von DNN